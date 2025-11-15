Trường ĐH Nông lâm TP.HCM đặt mục tiêu thành ĐH nghiên cứu uy tín quốc tế

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng dịp 70 năm kỷ niệm thành lập ảnh: hà ánh

Ngày 15.11, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường (19.11.1955-19.11.2025).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường, PGS-TS Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, cho biết qua quá trình hình thành, phát triển đến nay, trường trở thành cơ sở giáo dục ĐH đào tạo đa ngành, trung tâm tri thức - công nghệ - đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Sau 7 thập kỷ phát triển, trường đã đào tạo hơn 100.000 kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền nông nghiệp và kinh tế Việt Nam; đồng thời khẳng định vai trò tiên phong trong nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, hướng đến phát triển bền vững.

Cũng tại sự kiện, nhà trường công bố định hướng phát triển mới hướng đến một ĐH danh tiếng trong học thuật và phát triển bền vững. Hai mũi nhọn khoa học công nghệ và đào tạo là hai chiến lược trọng điểm để bứt phá và tạo nên dấu ấn khác biệt. "Nhà trường cam kết đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng khoa học trong việc hiện thực hóa mục tiêu Net Zero 2050 – không chỉ bằng nghiên cứu, mà bằng hành động và giải pháp thực tiễn vì một nền nông nghiệp xanh, an toàn và thịnh vượng", Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM cho hay.

Nhà trường đẩy mạnh các lĩnh vực nông nghiệp thông minh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng bền vững; ứng dụng AI, IoT, Big Data, blockchain và công nghệ sinh học để chuyển đổi nền nông nghiệp truyền thống. Các dự án như năng lượng sinh học từ chất thải, giống cây/con thích ứng khí hậu, truy xuất nguồn gốc nông sản… thể hiện mục tiêu hướng đến "Nông nghiệp vì hành tinh xanh".

PGS-TS Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, phát biểu tại lễ kỷ niệm ảnh: hà ánh

Trong đào tạo, trường chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình ĐH số với hệ thống LMS đồng bộ, 70% môn E-learning, 100% học phần có học liệu số; đồng thời mở ngành mới, chương trình quốc tế và thúc đẩy giáo dục khai phóng. Trường đã ký hơn 150 biên bản hợp tác quốc tế, kết nối hơn 200 doanh nghiệp theo mô hình "đồng kiến tạo" giữa đào tạo-nghiên cứu-chuyển giao-khởi nghiệp.

Xác định tự chủ ĐH là nền tảng đổi mới, trường đầu tư mạnh cho hạ tầng, phòng thí nghiệm quốc tế, nông nghiệp công nghệ cao, đa dạng hóa nguồn thu và phát triển đội ngũ tinh hoa. Nhà trường đặt mục tiêu trở thành ĐH nghiên cứu uy tín quốc tế vào năm 2045, dựa trên 3 giá trị: Đổi mới-hội nhập-phụng sự.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao nỗ lực của trường trong đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và hợp tác quốc tế. Ông đề nghị nhà trường tiếp tục phát triển các ngành công nghệ cao, thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng hợp tác doanh nghiệp và đầu tư mạnh cho đội ngũ giảng viên, đặc biệt là tiến sĩ, cùng cơ sở vật chất và quản trị tinh gọn, hiệu quả.

Dịp này, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng. Ngoài ra, PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng, nguyên quyền Hiệu trưởng nhà trường, được nhận Huân chương Lao động hạng nhì; tiến sĩ Bùi Ngọc Hùng, Chủ tịch Hội đồng trường, được nhận Huân chương Lao động hạng ba.