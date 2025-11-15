Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM đặt mục tiêu thành ĐH nghiên cứu uy tín quốc tế

Hà Ánh
Hà Ánh
15/11/2025 16:04 GMT+7

Tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, nhà trường công bố đặt mục tiêu trở thành ĐH nghiên cứu uy tín quốc tế vào năm 2045. Dịp này, trường đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - Ảnh 1.

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng dịp 70 năm kỷ niệm thành lập

ảnh: hà ánh

Ngày 15.11, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường (19.11.1955-19.11.2025).  

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường, PGS-TS Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, cho biết qua quá trình hình thành, phát triển đến nay, trường trở thành cơ sở giáo dục ĐH đào tạo đa ngành, trung tâm tri thức - công nghệ - đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Sau 7 thập kỷ phát triển, trường đã đào tạo hơn 100.000 kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền nông nghiệp và kinh tế Việt Nam; đồng thời khẳng định vai trò tiên phong trong nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, hướng đến phát triển bền vững.

Cũng tại sự kiện, nhà trường công bố định hướng phát triển mới hướng đến một ĐH danh tiếng trong học thuật và phát triển bền vững. Hai mũi nhọn khoa học công nghệ và đào tạo là hai chiến lược trọng điểm để bứt phá và tạo nên dấu ấn khác biệt. "Nhà trường cam kết đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng khoa học trong việc hiện thực hóa mục tiêu Net Zero 2050 – không chỉ bằng nghiên cứu, mà bằng hành động và giải pháp thực tiễn vì một nền nông nghiệp xanh, an toàn và thịnh vượng", Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM cho hay.

Nhà trường đẩy mạnh các lĩnh vực nông nghiệp thông minh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng bền vững; ứng dụng AI, IoT, Big Data, blockchain và công nghệ sinh học để chuyển đổi nền nông nghiệp truyền thống. Các dự án như năng lượng sinh học từ chất thải, giống cây/con thích ứng khí hậu, truy xuất nguồn gốc nông sản… thể hiện mục tiêu hướng đến "Nông nghiệp vì hành tinh xanh".

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - Ảnh 2.

PGS-TS Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, phát biểu tại lễ kỷ niệm

ảnh: hà ánh

Trong đào tạo, trường chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình ĐH số với hệ thống LMS đồng bộ, 70% môn E-learning, 100% học phần có học liệu số; đồng thời mở ngành mới, chương trình quốc tế và thúc đẩy giáo dục khai phóng. Trường đã ký hơn 150 biên bản hợp tác quốc tế, kết nối hơn 200 doanh nghiệp theo mô hình "đồng kiến tạo" giữa đào tạo-nghiên cứu-chuyển giao-khởi nghiệp.

Xác định tự chủ ĐH là nền tảng đổi mới, trường đầu tư mạnh cho hạ tầng, phòng thí nghiệm quốc tế, nông nghiệp công nghệ cao, đa dạng hóa nguồn thu và phát triển đội ngũ tinh hoa. Nhà trường đặt mục tiêu trở thành ĐH nghiên cứu uy tín quốc tế vào năm 2045, dựa trên 3 giá trị: Đổi mới-hội nhập-phụng sự.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao nỗ lực của trường trong đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và hợp tác quốc tế. Ông đề nghị nhà trường tiếp tục phát triển các ngành công nghệ cao, thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng hợp tác doanh nghiệp và đầu tư mạnh cho đội ngũ giảng viên, đặc biệt là tiến sĩ, cùng cơ sở vật chất và quản trị tinh gọn, hiệu quả.

Dịp này, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng. Ngoài ra, PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng, nguyên quyền Hiệu trưởng nhà trường, được nhận Huân chương Lao động hạng nhì; tiến sĩ Bùi Ngọc Hùng, Chủ tịch Hội đồng trường, được nhận Huân chương Lao động hạng ba.

Tin liên quan

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM mời dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM mời dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập

Vào ngày 19.11, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM (tiền thân là Trường quốc gia Nông Lâm Mục B’lao) sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường (1955 - 2015).

Khám phá thêm chủ đề

ĐH Nông lâm TP.HCM Huân chương lao động Lễ kỷ niệm thành lập trường trường ĐH nghiên cứu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận