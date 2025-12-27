U.23 Thái Lan gặp khó tại VCK châu Á, thiếu hẳn ‘vua đá phạt’ từng làm bó tay Trung Kiên

Khoảng trống từ những trụ cột ở SEA Games

Cơn đau đầu của HLV trưởng U.23 Thái Lan Thawatchai Damrong-Ongtrakul bắt nguồn từ việc hàng loạt trụ cột không thể góp mặt do các CLB chủ quản từ chối nhả người. Đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của bộ đôi "sát thủ" đã từng khiến hàng thủ U.22 Việt Nam chao đảo tại sân Rajamangala: Yotsakorn Burapha và Seksan Ratree.

Còn nhớ tại trận chung kết SEA Games 33, chính hai cái tên này đã giúp Thái Lan dẫn trước Việt Nam 2-0 ngay trong hiệp một. Trong đó, tài năng trẻ sáng giá nhất xứ chùa vàng, đồng thời có biệt danh "vua đá phạt" Burapha (vua phá lưới của SEA Games 33 với 7 pha lập công) đã thực hiện một cú sút phạt cực hiểm hóc, khuất phục hoàn toàn thủ môn Trần Trung Kiên để mở tỷ số. Việc thiếu vắng một ngòi nổ có khả năng định đoạt trận đấu từ những tình huống cố định như Burapha, cùng sự điều tiết của Ratree, sẽ là một tổn thất khó bù đắp đối với U.23 Thái Lan tại VCK U.23 châu Á 2026.

Tiền đạo sinh năm 2005 Yotsakorn Burapha (số 9) được đánh giá là tài năng trẻ nổi bật nhất của bóng đá xứ sở chùa vàng thời điểm hiện tại ẢNH: NHẬT THỊNH

Không chỉ gặp vấn đề về lực lượng, U.23 Thái Lan còn đang chạy đua với thời gian. Theo kế hoạch, đội bóng chỉ bắt đầu hội quân vào ngày 29.12. Các cầu thủ sẽ có quãng thời gian vài ngày để lắp ghép đội hình, đá giao hữu thử nghiệm trước khi chính thức di chuyển sang Ả Rập Xê Út vào ngày 3.1.2026.

So với các đối thủ cùng khu vực như U.23 Việt Nam – đội đã sớm có mặt tại Qatar để thích nghi với điều kiện thi đấu và rèn quân bài bản, quá trình chuẩn bị của "voi chiến" khá cập rập.

Đối thủ đáng gờm

Rơi vào bảng D cùng với Iraq, Úc và Trung Quốc, cơ hội đi tiếp của Thái Lan bị đặt dấu hỏi lớn. Các đối thủ của U.23 Thái Lan tại VCK U.23 châu Á 2026 đều là những đội bóng có thể hình tốt. Việc thiếu vắng những cầu thủ có khả năng giữ bóng và thoát pressing như Ratree sẽ khiến U.23 Thái Lan dễ rơi vào thế bị động.

Seksan Ratree (số 5) cũng là nhân tố rất nổi bật trong lứa U.23 của bóng đá Thái Lan ẢNH: NHẬT THỊNH

Khi "vua đá phạt" Burapha vắng mặt, voi chiến cũng mất đi một vũ khí lợi hại để khai thông bế tắc hoặc định đoạt trận đấu. Với một đội hình không phải mạnh nhất, thời gian chuẩn bị khá ít ỏi và nằm cùng bảng với đối thủ đáng gờm, mục tiêu tiến vào tứ kết mà bóng đá Thái Lan đặt ra sẽ là thử thách lớn cho thầy trò ông Thawatchai Damrong-Ongtrakul.