Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

U.23 Thái Lan gặp khó tại VCK châu Á, thiếu hẳn ‘vua đá phạt’ từng làm bó tay Trung Kiên

Nghi Thạo
Nghi Thạo
27/12/2025 13:02 GMT+7

U.23 Thái Lan đang đối mặt với khó khăn về mặt nhân sự cũng như lịch trình chuẩn bị gấp gáp trước thềm VCK U.23 châu Á 2026.

Khoảng trống từ những trụ cột ở SEA Games

Cơn đau đầu của HLV trưởng U.23 Thái Lan Thawatchai Damrong-Ongtrakul bắt nguồn từ việc hàng loạt trụ cột không thể góp mặt do các CLB chủ quản từ chối nhả người. Đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của bộ đôi "sát thủ" đã từng khiến hàng thủ U.22 Việt Nam chao đảo tại sân Rajamangala: Yotsakorn Burapha và Seksan Ratree.

Còn nhớ tại trận chung kết SEA Games 33, chính hai cái tên này đã giúp Thái Lan dẫn trước Việt Nam 2-0 ngay trong hiệp một. Trong đó, tài năng trẻ sáng giá nhất xứ chùa vàng, đồng thời có biệt danh "vua đá phạt" Burapha (vua phá lưới của SEA Games 33 với 7 pha lập công) đã thực hiện một cú sút phạt cực hiểm hóc, khuất phục hoàn toàn thủ môn Trần Trung Kiên để mở tỷ số. Việc thiếu vắng một ngòi nổ có khả năng định đoạt trận đấu từ những tình huống cố định như Burapha, cùng sự điều tiết của Ratree, sẽ là một tổn thất khó bù đắp đối với U.23 Thái Lan tại VCK U.23 châu Á 2026.

U.23 Thái Lan gặp khó tại VCK châu Á, thiếu hẳn ‘vua đá phạt’ từng làm bó tay Trung Kiên- Ảnh 1.

Tiền đạo sinh năm 2005 Yotsakorn Burapha (số 9) được đánh giá là tài năng trẻ nổi bật nhất của bóng đá xứ sở chùa vàng thời điểm hiện tại

ẢNH: NHẬT THỊNH

Không chỉ gặp vấn đề về lực lượng, U.23 Thái Lan còn đang chạy đua với thời gian. Theo kế hoạch, đội bóng chỉ bắt đầu hội quân vào ngày 29.12. Các cầu thủ sẽ có quãng thời gian vài ngày để lắp ghép đội hình, đá giao hữu thử nghiệm trước khi chính thức di chuyển sang Ả Rập Xê Út vào ngày 3.1.2026.

So với các đối thủ cùng khu vực như U.23 Việt Nam – đội đã sớm có mặt tại Qatar để thích nghi với điều kiện thi đấu và rèn quân bài bản, quá trình chuẩn bị của "voi chiến" khá cập rập.

Đối thủ đáng gờm

Rơi vào bảng D cùng với Iraq, Úc và Trung Quốc, cơ hội đi tiếp của Thái Lan bị đặt dấu hỏi lớn. Các đối thủ của U.23 Thái Lan tại VCK U.23 châu Á 2026 đều là những đội bóng có thể hình tốt. Việc thiếu vắng những cầu thủ có khả năng giữ bóng và thoát pressing như Ratree sẽ khiến U.23 Thái Lan dễ rơi vào thế bị động.

U.23 Thái Lan gặp khó tại VCK châu Á, thiếu hẳn ‘vua đá phạt’ từng làm bó tay Trung Kiên- Ảnh 2.

Seksan Ratree (số 5) cũng là nhân tố rất nổi bật trong lứa U.23 của bóng đá Thái Lan

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khi "vua đá phạt" Burapha vắng mặt, voi chiến cũng mất đi một vũ khí lợi hại để khai thông bế tắc hoặc định đoạt trận đấu. Với một đội hình không phải mạnh nhất, thời gian chuẩn bị khá ít ỏi và nằm cùng bảng với đối thủ đáng gờm, mục tiêu tiến vào tứ kết mà bóng đá Thái Lan đặt ra sẽ là thử thách lớn cho thầy trò ông Thawatchai Damrong-Ongtrakul.

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan U.23 Thái Lan VCK U.23 Châu Á U.23 Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận