Ngắm SVĐ Quân khu 5 'lột xác', sẵn sàng mùa giải TNSV THACO cup 2026

Sẵn sàng đón những trận cầu nảy lửa

Với sự góp mặt của 59 đội bóng đến từ các trường đại học, cao đẳng trên khắp cả nước, vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 9.1.2026. Mùa giải năm nay ghi nhận toàn quốc tổng cộng 60 đội đăng ký tham dự, trong đó 59 đội tranh tài ở vòng loại, còn đội Trường ĐH Nha Trang được đặc cách vào vòng chung kết với tư cách chủ nhà.

Các đội sẽ thi đấu vòng loại tại 4 khu vực gồm: phía bắc, Duyên hải miền Trung, TP.HCM và Tây Nam bộ. Cuộc đua giành vé vào vòng chung kết diễn ra trên các sân vận động (SVĐ) đạt chuẩn như: sân Trường ĐH Thủy Lợi (Hà Nội), SVĐ Quân khu 5 (Đà Nẵng), SVĐ Trường ĐH Tôn Đức Thắng, sân Tao Đàn (TP.HCM) và SVĐ Trường ĐH Đồng Tháp.

SVĐ Quân khu 5 (TP.Đà Nẵng) với diện mạo mới, sẵn sàng đăng cai vòng loại TNSV THACO cup 2026 ẢNH: HUY ĐẠT

Tại khu vực Duyên hải miền Trung, Bảng B quy tụ 4 đội gồm: ĐH Duy Tân, ĐH Huế, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng và Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng. Các trận đấu của bảng B sẽ diễn ra từ ngày 18.1 đến 22.1.2026 tại SVĐ Quân khu 5 (P.Hòa Cường, TP.Đà Nẵng), theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng; đội đứng đầu bảng giành quyền vào vòng chung kết toàn quốc.

Những ngày cuối năm 2025, SVĐ Quân khu 5 đã sẵn sàng cho các trận cầu sôi động của vòng loại TNSV THACO cup 2026 khu vực Duyên hải miền Trung. Sau đợt cải tạo, sửa chữa hoàn tất vào cuối tháng 3.2025, sân vận động này cho thấy sự thay đổi rõ nét cả về diện mạo lẫn chất lượng phục vụ thi đấu.

Diện mạo khang trang của SVĐ Quân khu 5 trước ngày khai mạc vòng loại TNSV THACO cup 2026 ẢNH: HUY ĐẠT

Ghi nhận của PV Thanh Niên trong một buổi sáng cuối tuần tại SVĐ Quân khu 5, không khí tập luyện diễn ra sôi nổi khi nơi đây đang được sử dụng cho công tác huấn luyện, đào tạo chuyên môn. Mặt sân cỏ tự nhiên xanh đều, bằng phẳng; hệ thống khán đài khang trang, sạch sẽ; khu vực xung quanh sân gọn gàng, tạo cảm giác chuyên nghiệp của một địa điểm thường xuyên đăng cai các giải đấu lớn.

Theo đánh giá từ những người trực tiếp làm công tác chuyên môn, sau khi được cải tạo, chất lượng mặt sân cỏ, khán đài cũng như hạ tầng kỹ thuật của SVĐ Quân khu 5 đáp ứng tốt yêu cầu tổ chức thi đấu và là một trong những SVĐ có điều kiện tốt tại khu vực miền Trung, đủ khả năng phục vụ các giải bóng đá quy mô toàn quốc.

Lớp bằng A (AFC) châu Á chuyên đào tạo thủ môn tổ chức tập luyện tại SVĐ Quân khu 5

ẢNH: HUY ĐẠT

Đồng hành cùng sân chơi của sinh viên

Trao đổi với PV Thanh Niên, trung tá Nguyễn Tuấn Sinh, Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 3 (Quân khu 5), cho biết để chuẩn bị cho việc đăng cai vòng loại TNSV THACO cup 2026, đơn vị đã tiến hành đồng bộ nhiều hạng mục nâng cấp quan trọng.

Mặt sân cỏ tự nhiên và khán đài SVĐ Quân khu 5 sau khi được cải tạo, đáp ứng yêu cầu tổ chức giải đấu lớn ẢNH: HUY ĐẠT

Cụ thể, khán đài SVĐ với sức chứa hơn 12.000 người đã được sửa chữa, thay mới hệ thống lan can, sơn sửa toàn bộ mặt sàn, bảo đảm an toàn và mỹ quan. Mặt sân cỏ tự nhiên được làm mới hoàn toàn, hệ thống thoát nước được nâng cấp, giúp sân đáp ứng tốt điều kiện thi đấu trong nhiều thời tiết khác nhau.

Đặc biệt, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 3 đã đầu tư hệ thống tưới nước tự động, góp phần chăm sóc và duy trì chất lượng mặt cỏ ổn định trong suốt quá trình diễn ra giải.

Khán đài SVĐ Quân khu 5 với sức chứa hơn 12.000 chỗ ngồi đã được sửa chữa, nâng cấp, sẵn sàng phục vụ khán giả tại TNSV THACO cup 2026 ẢNH: HUY ĐẠT

Theo trung tá Nguyễn Tuấn Sinh, việc SVĐ Quân khu 5 được lựa chọn là địa điểm tổ chức các trận đấu của sinh viên khu vực Duyên hải miền Trung lần thứ 2 là niềm vui và cũng là trách nhiệm của đơn vị. Trung tâm sẵn sàng phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để giải đấu diễn ra an toàn, thành công, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao học đường, rèn luyện thể chất trong sinh viên.

Không chỉ chú trọng điều kiện thi đấu, công tác phục vụ vận động viên và cổ động viên cũng được quan tâm. Hiện khu vực khán đài SVĐ Quân khu 5 được bố trí đầy đủ các phòng chức năng, gồm phòng thay đồ cho VĐV, kho kỹ thuật và hệ thống nhà vệ sinh, nhằm mang đến sự thuận tiện, thoải mái cho các đội bóng cũng như người dân, sinh viên đến theo dõi và cổ vũ.

Vòng loại bảng B (khu vực Duyên hải miền Trung) khởi tranh vào ngày 18.1 tại SVĐ Quân khu 5 ẢNH: HUY ĐẠT

SVĐ Quân khu 5 tọa lạc tại vị trí trung tâm TP.Đà Nẵng, nằm trong khu liên hợp thể thao đa năng với nhiều hạng mục như sân bóng đá, bơi lội, cầu lông, tennis, pickleball… Đây là địa điểm quen thuộc, thường xuyên diễn ra các hoạt động thể dục thể thao, sự kiện văn hóa - nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ và đông đảo người dân thành phố.

SVĐ Quân khu 5 là điểm đến của nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật phục vụ cộng đồng và người dân ẢNH: HUY ĐẠT

Với cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, vị trí thuận lợi cùng sự đồng hành tích cực của đơn vị quản lý, SVĐ Quân khu 5 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn cho các trận cầu sôi động của TNSV THACO cup 2026, góp phần tạo nên một mùa giải thành công, giàu cảm xúc đối với bóng đá sinh viên Việt Nam.