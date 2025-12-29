Tập luyện giữa mùa thi, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM đặt mục tiêu đầy tham vọng

Không né tránh áp lực, sẵn sàng đối diện thách thức

Cầu thủ Nguyễn Tài Minh Tuấn, một trong những trụ cột của đội bóng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, cho biết toàn đội đã chủ động lên kế hoạch từ sớm.

“Mình và toàn đội đã xây dựng lịch tập luyện hàng tuần, mỗi tuần từ 3 đến 5 buổi. Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi lo lắng nhất là mặt bằng các đội bây giờ rất đồng đều. Sân chơi càng lớn thì áp lực càng cao”, Minh Tuấn thẳng thắn chia sẻ.

Nguyễn Tài Minh Tuấn trong buổi tập của đội Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM ẢNH: VÕ HIẾU

Cũng theo cầu thủ này, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần thứ IV năm 2026 (TNSV THACO CUP 2026) là giải đấu mà bất kỳ cầu thủ sinh viên nào cũng háo hức chờ đợi.

“Đây là một giải cực kỳ lớn đối với bóng đá sinh viên. Ai được ra sân cũng đều muốn thể hiện hết khả năng của mình. Điều mình tiếc nhất ở mùa III là trận gặp Trường ĐH Văn Hiến, khi đội không có được lực lượng tốt nhất. Đó là bài học để chúng tôi chuẩn bị kỹ hơn cho mùa này”, cầu thủ của UEF nhìn lại.

Ngọn lửa từ khán đài đến sân cỏ

Với các cầu thủ Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM, động lực không chỉ đến từ mục tiêu thành tích, mà còn từ khán đài. Minh Tuấn chia sẻ cảm xúc mỗi khi khoác áo đội trường tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam: “Khi bước ra sân, nhìn lên khán đài thấy cổ động viên của trường, cảm xúc rất bồi hồi. Lúc đó chỉ nghĩ đến việc phải thi đấu hết mình, thể hiện ý chí và sức lực cho màu áo mình đang khoác lên”.

Theo Tuấn, bản sắc của bóng đá sinh viên phải được xây dựng trên tinh thần fair-play, cuồng nhiệt và không ngại va chạm - đúng chất sinh viên.

Đội bóng Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF) sớm cho thấy quyết tâm không dừng lại ở việc góp mặt ẢNH: VÕ HIẾU

Mục tiêu rõ ràng, tham vọng không che giấu

Cầu thủ Nguyễn Bảo Duy, một gương mặt dày dạn kinh nghiệm khi đã tham gia giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam từ mùa đầu tiên, cho biết mục tiêu của đội được ban huấn luyện và toàn đội đặt ra rất cụ thể.

Nguyễn Bảo Duy đã cùng đội bóng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM tham dự giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam từ mùa đầu tiên

ẢNH: VÕ HIẾU

“Mục tiêu trước mắt của đội là vượt qua vòng bảng và góp mặt ở VCK. Nhưng tham vọng thì rõ ràng hơn: chúng tôi muốn chiến thắng ở trận đấu cuối cùng của mùa giải. Khát khao và tinh thần thi đấu của chúng tôi giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy bên trong. Sự đoàn kết là điều mà đội bóng luôn giữ vững”, Bảo Duy chia sẻ.

Bảo Duy cũng nhìn nhận thẳng thắn về mức độ cạnh tranh của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần thứ IV năm 2026.

“Có rất nhiều đội mạnh, nhưng chúng tôi luôn đề cao tinh thần chiến đấu hết mình. Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM không ngại đối đầu với bất kỳ đối thủ nào”, anh nhấn mạnh.

Nỗ lực trong điều kiện đặc thù

Theo thông tin từ ban huấn luyện, thời điểm hiện tại trùng với mùa thi của sinh viên, khiến việc tập trung lực lượng gặp không ít khó khăn. Đội chỉ có thể tập luyện vào buổi tối, từ 19 giờ đến 22 giờ các ngày thứ ba, năm và bảy hằng tuần, trong khi ban ngày các cầu thủ vẫn phải đi học và dự thi.

Dù vậy, đội bóng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM vẫn kiên định với mục tiêu đã đặt ra. Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần thứ IV năm 2026 không chỉ là một giải đấu, mà còn là nơi để họ khẳng định tham vọng, bản lĩnh và khát khao đi đến tận trận đấu cuối cùng.

Đội bóng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM chỉ có thể tập luyện vào buổi tối

ẢNH: VÕ HIẾU