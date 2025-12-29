Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam:

Tập luyện giữa mùa thi, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM đặt mục tiêu đầy tham vọng

Võ Hiếu
Võ Hiếu
29/12/2025 00:00 GMT+7

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 đang đến gần và đội Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) sớm cho thấy quyết tâm không dừng lại ở việc góp mặt.

Không né tránh áp lực, sẵn sàng đối diện thách thức

Cầu thủ Nguyễn Tài Minh Tuấn, một trong những trụ cột của đội bóng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, cho biết toàn đội đã chủ động lên kế hoạch từ sớm.

“Mình và toàn đội đã xây dựng lịch tập luyện hàng tuần, mỗi tuần từ 3 đến 5 buổi. Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi lo lắng nhất là mặt bằng các đội bây giờ rất đồng đều. Sân chơi càng lớn thì áp lực càng cao”, Minh Tuấn thẳng thắn chia sẻ.

Tập luyện giữa mùa thi, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM đặt mục tiêu đầy tham vọng- Ảnh 1.

Nguyễn Tài Minh Tuấn trong buổi tập của đội  Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM

ẢNH: VÕ HIẾU

Cũng theo cầu thủ này, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần thứ IV năm 2026 (TNSV THACO CUP 2026) là giải đấu mà bất kỳ cầu thủ sinh viên nào cũng háo hức chờ đợi. 

“Đây là một giải cực kỳ lớn đối với bóng đá sinh viên. Ai được ra sân cũng đều muốn thể hiện hết khả năng của mình. Điều mình tiếc nhất ở mùa III là trận gặp Trường ĐH Văn Hiến, khi đội không có được lực lượng tốt nhất. Đó là bài học để chúng tôi chuẩn bị kỹ hơn cho mùa này”, cầu thủ của UEF nhìn lại.

Ngọn lửa từ khán đài đến sân cỏ

Với các cầu thủ Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM, động lực không chỉ đến từ mục tiêu thành tích, mà còn từ khán đài. Minh Tuấn chia sẻ cảm xúc mỗi khi khoác áo đội trường tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam: “Khi bước ra sân, nhìn lên khán đài thấy cổ động viên của trường, cảm xúc rất bồi hồi. Lúc đó chỉ nghĩ đến việc phải thi đấu hết mình, thể hiện ý chí và sức lực cho màu áo mình đang khoác lên”.

Theo Tuấn, bản sắc của bóng đá sinh viên phải được xây dựng trên tinh thần fair-play, cuồng nhiệt và không ngại va chạm - đúng chất sinh viên.

Tập luyện giữa mùa thi, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM đặt mục tiêu đầy tham vọng- Ảnh 2.

Đội bóng Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF) sớm cho thấy quyết tâm không dừng lại ở việc góp mặt

ẢNH: VÕ HIẾU

Mục tiêu rõ ràng, tham vọng không che giấu

Cầu thủ Nguyễn Bảo Duy, một gương mặt dày dạn kinh nghiệm khi đã tham gia giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam từ mùa đầu tiên, cho biết mục tiêu của đội được ban huấn luyện và toàn đội đặt ra rất cụ thể.

Tập luyện giữa mùa thi, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM đặt mục tiêu đầy tham vọng- Ảnh 3.

Nguyễn Bảo Duy đã cùng đội bóng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM tham dự giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam từ mùa đầu tiên

ẢNH: VÕ HIẾU

“Mục tiêu trước mắt của đội là vượt qua vòng bảng và góp mặt ở VCK. Nhưng tham vọng thì rõ ràng hơn: chúng tôi muốn chiến thắng ở trận đấu cuối cùng của mùa giải. Khát khao và tinh thần thi đấu của chúng tôi giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy bên trong. Sự đoàn kết là điều mà đội bóng luôn giữ vững”, Bảo Duy chia sẻ.

Bảo Duy cũng nhìn nhận thẳng thắn về mức độ cạnh tranh của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần thứ IV năm 2026. 

“Có rất nhiều đội mạnh, nhưng chúng tôi luôn đề cao tinh thần chiến đấu hết mình. Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM không ngại đối đầu với bất kỳ đối thủ nào”, anh nhấn mạnh.

Nỗ lực trong điều kiện đặc thù

Theo thông tin từ ban huấn luyện, thời điểm hiện tại trùng với mùa thi của sinh viên, khiến việc tập trung lực lượng gặp không ít khó khăn. Đội chỉ có thể tập luyện vào buổi tối, từ 19 giờ đến 22 giờ các ngày thứ ba, năm và bảy hằng tuần, trong khi ban ngày các cầu thủ vẫn phải đi học và dự thi.

Dù vậy, đội bóng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM vẫn kiên định với mục tiêu đã đặt ra. Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần thứ IV năm 2026 không chỉ là một giải đấu, mà còn là nơi để họ khẳng định tham vọng, bản lĩnh và khát khao đi đến tận trận đấu cuối cùng.

Tập luyện giữa mùa thi, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM đặt mục tiêu đầy tham vọng- Ảnh 4.

Đội bóng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM chỉ có thể tập luyện vào buổi tối

ẢNH: VÕ HIẾU

Tập luyện giữa mùa thi, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM đặt mục tiêu đầy tham vọng- Ảnh 5.

Mồ hôi sau giờ tập, lửa trước ngày ra sân

ẢNH: VÕ HIẾU

Tập luyện giữa mùa thi, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM đặt mục tiêu đầy tham vọng- Ảnh 6.

 

Tin liên quan

59 đội tranh tài hấp dẫn tại vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026

59 đội tranh tài hấp dẫn tại vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026

Với sự góp mặt của 59 đội bóng trên khắp cả nước, vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 hứa hẹn mang đến những màn so tài kịch tính để tìm ra những cái tên xứng đáng nhất góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc.

Khu vực TP.HCM đông kỷ lục với 35 đội tham dự giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam

Giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam: Vòng loại sẽ khốc liệt với nhiều nhân tố mới

Khám phá thêm chủ đề

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần thứ IV năm 2026 TNSV TNSV 2026 UEF Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) Thanh Niên Sinh Viên Cúp THACO Báo Thanh Niên TNSV THACO CUP 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận