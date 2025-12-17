Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Triệt phá đường dây đánh bạc do Lê San U cầm đầu, quy mô hơn 350 tỉ đồng

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
17/12/2025 14:54 GMT+7

Đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng do Lê San U (26 tuổi, ở xã Ninh Châu, Quảng Trị) cầm đầu, vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá.

Ngày 17.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, với quy mô lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Bước đầu, lực lượng công an đã làm rõ hành vi đánh bạc của 9 nghi phạm cùng ở Quảng Trị, gồm: Lê San U, Nguyễn Hữu Long, Hoàng Văn Huân, Trương Văn Hợp (cùng ở xã Ninh Châu); Trần Văn Dương (ở xã Cam Hồng); Trương Văn Tường, Trương Lưu Quỳnh (cùng ở xã Quảng Ninh); Lê Văn Sáu, Nguyễn Thanh Hậu (cùng ở xã Trường Ninh).

Phá đường dây đánh bạc do San U cầm đầu, quy mô hơn 350 tỉ đồng - Ảnh 1.

8 trong số 9 nghi phạm bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đọc lệnh tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp

ẢNH: THANH LỘC

Trong đó, Lê San U (26 tuổi, ở thôn Hiển Vinh, xã Ninh Châu) được xác định là người trực tiếp cầm đầu đường dây đánh bạc này.

Theo điều tra, các nghi phạm hoạt động tổ chức đánh bạc từ đầu năm 2025 đến nay với số tiền giao dịch lên đến 350 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT (Phòng PC02) Công an tỉnh Quảng Trị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với 8 nghi phạm về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời đang tiếp tục đấu tranh để mở rộng chuyên án.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị những người có liên quan đến đường dây đánh bạc nói trên liên hệ phòng này, để đầu thú nhằm hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

