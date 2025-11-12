Cựu phó chủ tịch tỉnh đánh bạc 7 triệu USD bị tuyên 3 năm 6 tháng tù

Chiều 12.11, sau gần 20 ngày xét xử và nghị án, TAND TP.Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại King Club (đặt tại tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội).

Nhiều bị cáo được hưởng án treo, bị phạt tiền

Trong 5 bị cáo bị truy tố tội tổ chức đánh bạc có 3 bị cáo là quản lý casino quốc tịch Hàn Quốc, gồm: Cho Choo Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok, bị tuyên các mức án lần lượt là 4 năm, 2 năm và 3 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo trong vụ án ẢNH: NGUYỄN HƯNG

2 bị cáo còn lại là Phan Trường Giang, Giám đốc chi nhánh Công ty Việt Đăng, và Nguyễn Đình Lâm, Phó tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng, bị tuyên lần lượt 30 tháng tù và 3 năm tù cho hưởng án treo.

Ngoài ra, 5 bị cáo ở nhóm tội này đều bị phạt mỗi người 100 triệu đồng.

136 bị cáo còn lại bị truy tố về tội đánh bạc, trong đó bị cáo B.V.H, đánh bạc với số tiền nhiều nhất, lên đến 16,3 triệu USD. Ông H. bị tuyên 4 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Bị cáo Vũ Phong (53 tuổi, trú Hải Dương), bị tuyên 4 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng, do đánh bạc hơn 10,7 triệu USD.

Bị cáo Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ), bị phạt 3 năm 6 tháng tù. Bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (cũ), bị tuyên 3 năm tù.

Trong số các bị cáo còn lại, hơn 60 người được hưởng án treo, hơn 40 người nhận hình phạt tiền.



Hành vi phạm tội nguy hiểm, là nguyên nhân dẫn đến tội phạm khác

Phân tích về vụ án, HĐXX cho hay, các bị cáo bị phạt án tù là người thuộc trường hợp đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn, hoặc nhân thân rất xấu chưa được xóa án tích và mới xóa án tích; các bị cáo đang bỏ trốn, hoặc tiếp tục phạm luật mới trong thời gian tại ngoại, bị khởi tố trong các vụ án khác.

HĐXX áp dụng hình phạt tù cho hưởng treo đối với các bị cáo có vai trò thứ yếu trong vụ án, tuổi đã cao, bệnh tật, còn ít tuổi, nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, số tiền dùng vào việc đánh bạc không lớn, các bị cáo có tiền án, tiền sự nhưng được xóa án tích đã lâu và có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Theo HĐXX, các bị cáo này có thân nhân và gia đình có nhiều đóng góp cho xã hội, có nơi cư trú ổn định, rõ ràng. Việc cho các bị cáo được cải tạo ngoài xã hội dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương cũng đủ cải tạo các bị cáo trở thành công dân tốt, và cũng không gây nguy hại cho xã hội.

HĐXX đánh giá đây là vụ án nghiêm trọng, có tới 141 bị cáo và số tiền đánh bạc cộng dồn đặc biệt lớn, diễn ra thời gian dài; thành phần tham gia đánh bạc đa dạng, gồm nhiều người có chức vụ cao, công chức nhà nước, giáo viên, bác sĩ, ca sĩ, luật sư, hướng dẫn viên du lịch, lái xe, người đứng đầu các doanh nghiệp...

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, phần nào là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác, tác động xấu đến đạo đức lối sống, ảnh hưởng lớn đến kinh tế, hạnh phúc của từng gia đình, gây ra những hệ lụy tiêu cực với cộng đồng, gây mất trật tự an toàn xã hội.