Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ bị đề nghị 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù

Ngày 4.11, sau 4 ngày làm việc, Viện KSND Hà Nội đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại King Club đặt tại tầng 1 khách sạn Pullman (Hà Nội).



Đại diện Viện KSND Hà Nội tham gia tố tụng tại phiên tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Ở nhóm tội tổ chức đánh bạc, đại diện Viện KSND Hà Nội đề nghị tuyên bị cáo Cho Choo Keun (quốc tịch Hàn Quốc) mức án 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù; Shim Hawn Hee (quốc tịch Hàn Quốc) từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù; Choi Jin Bok (quốc tịch Hàn Quốc) từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù; Phan Trường Giang, Giám đốc chi nhánh Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt kiều (thuộc Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng) bị đề nghị mức án 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù và Nguyễn Đình Lâm, Phó tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng bị đề nghị mức án 30 tháng đến 36 tháng án treo.

136 bị cáo bị truy tố tội đánh bạc, trong đó ông Vũ Phong (53 tuổi, trú Hải Dương) bị đề nghị mức án 5 năm đến 5 năm 6 tháng tù; ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ, bị đề nghị 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù; ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) bị đề nghị mức án 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù…

Ca sĩ Vũ Hà được đề nghị phạt tiền 100 triệu đồng kèm phạt bổ sung 40 - 50 triệu đồng. 28 bị cáo khác cũng được VKS đề nghị phạt tiền 50 - 100 triệu đồng, thay vì án tù.

Vẫn đánh bạc dù biết nghiêm cấm

Cơ quan tố tụng đánh giá hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng và an toàn xã hội. Các bị cáo đều là những người có đầy đủ năng lực điều khiển hành vi nhưng vì vụ lợi đã coi thường pháp luật nên đã tổ chức và tham gia đánh bạc mặc dù biết rõ hành vi này bị Nhà nước nghiêm cấm.

Các bị cáo Cho Choo Keun, Phan Trường Giang và Choi Jin Bok (từ trái qua) ẢNH: PHÚC BÌNH

Đại diện Viện KSND Hà Nội nhấn mạnh, Nhà nước không cấm các trò chơi điện tử như một hình thức giải trí hợp pháp, nhưng trò chơi điện tử có thưởng là trò chơi mà trong đó người chơi có thể đặt cược tiền thật hoặc các phần thưởng có giá trị vật chất là một hình thức đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật, bị nghiêm cấm đối với người Việt Nam.

Đặc biệt, trong vụ án này có những bị cáo là người có địa vị xã hội cao, có trình độ học vấn, hiểu biết và lẽ ra phải là tấm gương mẫu mực trong việc tuân thủ pháp luật, bảo vệ lợi ích chung của xã hội nhưng lại tham gia đánh bạc càng làm nặng độ nghiêm trọng của vụ án.

Do đó, đại diện Viện KSND Hà Nội cho rằng cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra, nhằm nghiêm trị, giáo dục, răn đe mạnh mẽ, góp phần phòng ngừa tội phạm và bảo vệ trật tự an toàn xã hội.

Bị cáo người Hàn Quốc là chủ mưu, cầm đầu

Đối với nhóm tổ chức đánh bạc, đại diện Viện KSND Hà Nội cho hay, Kim In Sung có vai trò chính, là người chủ mưu cầm đầu hoạt động tổ chức đánh bạc trong thời gian dài với quy mô đặc biệt lớn và đã thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

Hai bị cáo người Hàn Quốc còn lại giữ vai trò chính trong vận hành hoạt động của câu lạc bộ hàng ngày, đồng phạm giúp sức tích cực cho Kim In Sung.

Bị cáo Phan Trường Giang được xác định giữ vai trò thứ 3 sau nhóm các bị cáo người Hàn Quốc vì đã tham gia điều hành hoạt động của King Club và trực tiếp nhận tiền của nhóm Kim In Sung trả cho chi nhánh Công ty Việt Hải Đăng, trực tiếp ký các hợp đồng thuê nhân viên, đồng thời chỉ đạo nhóm nhân viên người Việt Nam thực hiện các công việc hàng ngày để duy trì hoạt động của casino.

Đối với bị cáo Nguyễn Đình Lâm, với trách nhiệm là Phó tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng, mặc dù biết rõ hoạt động hành vi tổ chức đánh bạc của Kim In Sung là trái phép nhưng vẫn tham gia quản lý điều hành và tạo điều kiện hoạt động kinh doanh, giúp tổ chức đánh bạc để thu lợi bất chính.

Ở nhóm tội đánh bạc, đại diện Viện KSND Hà Nội cho hay, trong vụ án có tới 136 bị cáo đánh bạc, trong đó có những bị cáo tham gia đánh bạc nhiều lần với số tiền đặc biệt lớn như bị cáo B.V.H đã đánh bạc với số tiền cộng dồn hơn 16,3 triệu USD.

Cạnh đó, nhiều người tham gia đánh bạc với số tiền từ hàng triệu USD. Điều này không chỉ thể hiện mức độ vi phạm nghiêm trọng mà còn cho thấy hành vi đánh bạc trở thành một thói quen và diễn ra trong một thời gian dài, do đó, cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách ly khỏi xã hội một thời gian nhất định để cải tạo giáo dục và phòng ngừa chung.