Thời sự

Ca sĩ Vũ Hà khai nhận đánh bạc một lần thì bị khởi tố

Trần Cường
Trần Cường
31/10/2025 17:23 GMT+7

Tại tòa, ca sĩ Vũ Hà khai được một người bạn mở thẻ cho vào King Club đánh bạc và chỉ đánh một lần đã bị khởi tố.

Chiều 31.10, TAND Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo ở nhóm tội đánh bạc, trong vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại King Club (đặt tại khách sạn Pullman, Hà Nội).

Ca sĩ Vũ Hà (tên thật là Vũ Ngọc Hà) bị truy tố về tội đánh bạc, với cáo buộc vào ngày 18.5.2024 đã đánh bạc 1 lần với số tiền hơn 2.600 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua hơn 199 USD (tương đương gần 4,8 triệu đồng).

Ca sĩ Vũ Hà khai ra người mở thẻ cho vào King Club đánh bạc - Ảnh 1.

Ca sĩ Vũ Hà tại phiên sơ thẩm

ẢNH: ANH NGUYÊN

Trước phần xét hỏi của chủ tọa, ca sĩ Vũ Hà khai chỉ vào đánh bạc một lần và bị khởi tố, song xác nhận cáo buộc tội đánh bạc là đúng.

Nam ca sĩ khai được một người bạn Việt kiều mở thẻ giúp để vào King Club tham gia trò chơi có thưởng, nhưng không nhớ thời gian mở thẻ và cũng không nhớ thẻ mở tên là gì, khi mở thẻ chưa chơi ngay. Khi vào đánh bạc, Vũ Hà chỉ có khoảng 5 - 10 triệu đồng và đã chơi "kéo xèng".

Ca sĩ Vũ Hà khai nhận đánh bạc một lần thì bị khởi tố

Trước lời khai này, chủ tọa công bố cáo trạng thể hiện ca sĩ Vũ Hà 1 lần đánh bạc với tổng số tiền 2.600 USD thì nam ca sĩ giải thích rằng có thể do ngồi "kéo xèng" 2 - 3 tiếng nên số tiền cộng dồn.

Khai về số tiền dùng để đánh bạc, nam ca sĩ một lần nữa khai chỉ mang 5 - 10 triệu đồng và đây là thu nhập cá nhân của mình.

Cuối phần trình bày, ca sĩ Vũ Hà thừa nhận cáo trạng truy tố không oan. Đồng thời cho biết đã nộp 10 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

