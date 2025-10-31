Đến King Club 'chỉ chơi cho vui', người đàn ông thua bạc hơn 34 tỉ đồng

Sáng 31.10, TAND TP.Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử 141 bị cáo liên quan đến đường dây cờ bạc tại câu lạc bộ King Club (tầng 1, khách sạn Pullman, Hà Nội). Hội đồng xét xử trước đó dành thời gian xét hỏi đối với các bị cáo bị truy tố tội đánh bạc.

Bị cáo Vũ Phong bị cáo buộc đánh bạc 100 lần, thua hơn 1,4 triệu USD ẢNH: PHÚC BÌNH

"Chỉ chơi cho vui" nhưng thua bạc tới 34 tỉ đồng

Trong số 136 "con bạc", bị cáo Vũ Phong (53 tuổi, trú tại Hà Nội, lao động tự do) là người "nướng" số tiền nhiều thứ hai vào King Club.

Tháng 7.2020, ông Phong mở thẻ thành viên với tên gọi "Mr Tom". Từ tháng 2.2024 - 6.2024, ông này đánh bạc 100 lần với tổng số tiền hơn 10,7 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất hơn 479.000 USD (tương đương 11,5 tỉ đồng), ít nhất 1.500 USD (tương đương 36 triệu đồng). Bị cáo thua hơn 1,4 triệu USD, tương đương hơn 34 tỉ đồng.

Khai tại tòa, ông Phong cho biết, trong một lần tiếp khách ở sảnh cà phê khách sạn Pullman thì phát hiện King Club nên tham gia. Dù thừa nhận tội danh, song bị cáo nói "hơi ngạc nhiên" về số tiền được nêu tại cáo trạng.

Bị cáo này khẳng định mỗi lần đến King Club chơi chỉ mang vài chục nghìn USD, không rõ cách tính như thế nào để ra những con số bị quy kết, "cộng dồn chứ làm gì nhiều tiền đến vậy".

Đáng chú ý, khi chủ tọa hỏi nguồn gốc tiền đánh bạc, ông Phong nói do tích lũy trong nhiều năm. Mục đích vào King Club "chỉ chơi cho vui".

Trước lời khai này, chủ tọa liền chất vấn: "Vui mà thua nhiều thế thì có vui không, hay thua thì muốn gỡ?". Bị cáo không nói gì.

Một bị cáo khác là Nguyễn Đức Long (53 tuổi, kỹ sư xây dựng, trú tại Hà Nội). Ông Long đánh bạc 103 lần với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD, lần nhiều nhất hơn 278.000 USD (tương đương hơn 6,7 tỉ đồng), ít nhất 208 USD (tương đương 5 triệu đồng), thua hơn 188.000 USD (tương đương hơn 4,5 tỉ đồng).

Khai về quá trình cờ bạc, bị cáo cho biết mỗi lần chơi chỉ mang 20 - 30 triệu đồng. Thấy vậy, chủ tọa hỏi "vậy mà lần chơi nhiều nhất đến hơn 6 tỉ đồng?". Bị cáo phân trần rằng, do tiền được rút ra, nạp vào liên tục, có khi cả trăm lần trong 1 ngày, cộng dồn vào nên ra con số như cáo trạng nêu.

Bị cáo nói thêm, ban đầu chơi tại King Club không biết là vi phạm, sau mới rõ người Việt Nam không được tham gia các trò chơi điện tử có thưởng tại đây. Vì thế, bị cáo đã dừng lại, không lui tới nữa, dù King Club vẫn còn hoạt động.

Các bị cáo trong vụ án cờ bạc tại King Club, địa chỉ ở khách sạn Pullman ẢNH: PHÚC BÌNH

Bị cáo "thua hết ạ"

Cáo trạng xác định, tổng số tiền các khách chơi là người Việt Nam đã "nướng" tại King Club là hơn 106 triệu USD, tương đương hơn 2.500 tỉ đồng. Trong số 136 bị cáo bị truy tố tội đánh bạc, phần lớn là thua, chỉ có hơn 20 người thắng, song số tiền thắng cũng "khiêm tốn".

Bị cáo Vũ Thị Tuyết Mai (63 tuổi, trú tại Hà Nội) khai mỗi lần đến King Club chỉ mang rất ít tiền, khoảng 50 triệu đồng. Tuy nhiên, cáo trạng cho thấy bà này đánh bạc 67 lần với tổng số tiền lên tới hơn 9,7 triệu USD, lần nhiều nhất hơn 595.000 USD (tương đương hơn 14,3 tỉ đồng).

Chủ tọa đặt vấn đề khi thấy có sự khập khiễng giữa mức tiền bị cáo khai và số tiền đã đánh bạc mà viện kiểm sát cáo buộc. Giống với một số bị cáo khác, người phụ nữ cho rằng quá trình chơi tiền liên tục được rút ra, nạp vào, cộng dồn nên mới nhiều như vậy.

Về nguồn gốc tiền chơi bạc, bà Mai nói do tích lũy từ việc kinh doanh. "Vậy bị cáo được hay thua?", chủ tọa hỏi. "Thua hết ạ", bà Mai đáp. Cáo trạng cho thấy, số tiền bà Mai thua lên tới hơn 655.000 USD, tương đương hơn 15,7 tỉ đồng.

Nằm trong số ít người chơi thắng, bị cáo Nguyễn Thanh Bách (51 tuổi, trú tại Hà Nội) đánh bạc 95 lần với tổng số tiền hơn 3,4 triệu USD, thắng hơn 93.000 USD, tương đương hơn 2,2 tỉ đồng. Khai trước tòa, ông Bách cho hay mỗi lần tới King Club mang theo 100 - 200 triệu đồng. Số tiền thắng bạc, bị cáo sử dụng vào tiêu xài cá nhân.

"Ông trùm" đứng sau King Club là Kim In Sung, quốc tịch Hàn Quốc. Kim chính là người ra chủ trương, chỉ đạo cấp dưới cho người Việt Nam vào đánh bạc trái phép. Với hơn 106 triệu USD cộng dồn mà các "con bạc" đã chơi, Kim "đút túi" hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỉ đồng).

Tháng 6.2024, trước ngày công an bắt quả tang ổ nhóm cờ bạc tại King Club, Kim đã xuất cảnh khỏi Việt Nam. Bộ Công an phát lệnh truy nã, chưa có kết quả nên quyết định tách vụ án để xử lý sau.

Từ tháng 8.2024, công ty của Kim cũng tạm ngừng kinh doanh.