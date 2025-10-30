Cựu bí thư đánh bạc hơn 4,2 triệu USD khai biết King Club khi được cử đi học

Chiều 30.10, TAND TP.Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử 141 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1, khách sạn Pullman, Hà Nội).

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, King Club được phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, song chỉ người nước ngoài mới được tham gia. Để tăng doanh thu, những người điều hành câu lạc bộ này ra chủ trương "mở cửa" cho cả người Việt Nam.

Kết quả điều tra cho thấy, tổng cộng có 145 người Việt Nam đã vào chơi tại King Club, với số tiền cộng dồn hơn 106 triệu USD, tương đương 2.576 tỉ đồng. Trong số này, có 136 người bị truy tố về tội đánh bạc.

Cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình Ngô Ngọc Đức bị cáo buộc đánh bạc với số tiền cộng dồn hơn 4,2 triệu USD ẢNH: PHÚC BÌNH

Đặc biệt, trong số các "con bạc" ở King Club có nhiều người là cựu quan chức, ca sĩ, doanh nhân, bác sĩ… Điển hình là ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ).

Cáo trạng cho thấy, ông Đức mở thẻ thành viên tại King Club từ tháng 6.2022, ngụy trang dưới cái tên nước ngoài là "Mr Lucky One".

Trong thời gian vỏn vẹn 5 tháng (từ tháng 2 - tháng 6.2024), ông Đức đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi slot, roulette và baccarat, với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD.

Lần ông Đức chơi nhiều nhất là hơn 229.000 USD (tương đương hơn 5,5 tỉ đồng), lần chơi ít nhất là 700 USD (tương đương gần 17 triệu đồng). Cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình thua hơn 284.000 USD (tương đương hơn 6,8 tỉ đồng).

Trả lời tại tòa, ông Ngô Ngọc Đức cho biết, năm 2022 được cử đi học ở Hà Nội. Khoảng thời gian này, ông được bạn bè mời cà phê tại khách sạn Pullman. Tại đây, thấy có "người ra người vào" King Club, nên bị cáo tham gia chơi.

Ông Đức khai tiếp, dù mở thẻ từ giữa năm 2022 nhưng vì ở xa, thời gian đầu chỉ chơi một vài lần vào các ngày thứ bảy hoặc chủ nhật. Đến năm 2024, sau khi nghỉ công tác, bị cáo chơi nhiều hơn.

Trả lời câu hỏi mỗi lần chơi mang theo bao nhiêu tiền của chủ tọa phiên tòa, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình khai, thời gian đầu trong túi có 50 - 70 triệu đồng thì vào chơi, về sau thì tận dụng voucher hoặc vay của bạn bè, cũng có khi vay của người chơi tại King Club…

Ông Đức cũng khẳng định một mình tới King Club đánh bạc, không rủ thêm ai. Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo nhận thức được sai phạm của bản thân, rất hối hận. Đến nay, bị cáo đã nộp 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Các bị cáo trong vụ án đánh bạc tại khách sạn Pullman ẢNH: PHÚC BÌNH

Nhiều bị cáo xin xét xử vắng mặt vì bệnh nặng

Một cựu quan chức khác cùng bị truy tố tội đánh bạc là ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ), một trong những bị can "nướng" nhiều tiền nhất vào đường dây cờ bạc tại King Club.

Đầu tháng 6.2020, ông Dũng mở thẻ để tham gia đánh bạc tại King Club, ngụy trang dưới tên nước ngoài là "Mr. Michael".

Chỉ trong 5 tháng (từ tháng 2 - tháng 6.2024), ông Dũng đánh bạc 95 lần với tổng số tiền lên tới hơn 7 triệu USD. Lần ông Dũng chơi nhiều nhất là hơn 331.000 USD (tương đương gần 8 tỉ đồng), lần chơi ít nhất hơn 4.900 USD (tương đương hơn 118 triệu đồng). Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) thua hơn 759.000 USD (tương đương hơn 18 tỉ đồng).

Bị đưa ra xét xử, song ông Dũng có đơn xin vắng mặt với lý do đang mắc bệnh nặng nên không thể tham gia phiên tòa.

Xét thấy đây là lý do khách quan, không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án, hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của ông Dũng.

Ngoài ông Dũng, 4 bị cáo khác cũng có đơn xin xét xử vắng mặt. Đáng chú ý là trường hợp bị cáo Nguyễn Đình Lâm, Phó tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng - doanh nghiệp sở hữu King Club.

Theo cáo trạng, ông Lâm là người trực tiếp tham gia ký hợp đồng quản lý và vận hành King Club với Công ty HS Development Việt Nam (Công ty HS) do Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc) làm giám đốc.

Hợp đồng nêu Công ty HS phải trả chi phí từ 60.000 - 110.000 USD mỗi tháng cho Công ty Việt Hải Đăng, đổi lại Công ty HS được hưởng 100% lợi nhuận từ việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. Bị cáo Kim In Sung sau đó chỉ đạo việc cho người Việt Nam vào King Club đánh bạc trái phép.

Tuy nhiên, luật sư cho biết, ông Lâm có đơn xin xét xử vắng mặt do đang điều trị bệnh tim tại bệnh viện, đồng thời xin giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra.