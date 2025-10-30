Một 'lao động tự do' xuống hơn 41 tỉ đồng cho 1 lần đánh bạc tại khách sạn Pullman

Sáng 30.10, TAND TP.Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử 141 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1, khách sạn Pullman, Hà Nội).

King Club là cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, theo quy định chỉ cho phép người nước ngoài vào chơi. Nhưng để tăng doanh thu, những người điều hành câu lạc bộ này đã chủ trương cho cả người Việt Nam tham gia.

Kết quả điều tra cho thấy, 136 khách chơi là người Việt Nam bị truy tố tội đánh bạc tại King Club, với tổng số tiền lên tới hơn 106 triệu USD, tương đương hơn 2.500 tỉ đồng.

Các bị cáo trong vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman ẢNH: PHÚC BÌNH

"Nướng" hơn 16,3 triệu USD vào cờ bạc

Cáo trạng xác định, người "nướng tiền" nhiều nhất trong danh sách các "con bạc" là bị cáo Bùi Văn Huynh (47 tuổi, trú tại Hà Nội), lao động tự do.

Tháng 7.2023, ông Huynh mở thẻ tại King Club với tên gọi "Mr Calla". Chỉ trong 5 tháng sau đó, ông Huynh đánh bạc 34 lần với tổng số tiền hơn 16,3 triệu USD.

Lần ông Huynh chơi nhiều nhất là hơn 1,7 triệu USD (tương đương hơn 41 tỉ đồng), lần ít nhất là 11.800 USD (tương đương hơn 284 triệu đồng). Tổng cộng, bị cáo thua hơn 963.000 USD (tương đương hơn 23 tỉ đồng).

Trả lời tại tòa, ông Huynh khai "duyên số" đến với King Club là do một người bạn Hàn Quốc giới thiệu. Khi vào đây, ông được nhân viên câu lạc bộ yêu cầu xuất trình thẻ căn cước và số điện thoại. Đến lúc bắt đầu chơi, ông được nhân viên đưa cho một tấm thẻ mang tên người nước ngoài. Dù thấy không phải tên thật của mình trên thẻ, ông Huynh không hỏi lại, vì chỉ nghĩ là được chơi, không ý thức về nguyên nhân phía sau.

Chủ tọa đề cập đến số tiền đánh bạc, ông Huynh thừa nhận, song cho rằng không phải mang toàn bộ 16,3 triệu USD vào sòng bài, thực tế bị cáo chỉ có một phần rất nhỏ. Chủ tọa cho hay, con số này là tính theo phương pháp cộng dồn, qua tất cả những lần bị cáo đã đánh bạc.

Bị cáo tiếp tục khai, cho biết mỗi lần đến chơi tại King Club sẽ mang theo tiền mặt, đều là ngoại tệ, đưa cho thu ngân để đổi ra thẻ bằng giấy. Khi chơi, bị cáo sẽ dùng thẻ giấy này cùng với thẻ thành viên có tên nước ngoài, cho vào máy. Kết thúc chơi, nếu thắng thì máy sẽ nhả ra thẻ giấy, bị cáo mang đến quầy thu ngân đổi thành tiền mặt. Riêng thẻ thành viên, nhân viên sẽ giữ lại chứ không cho mang về, lần sau khách đến chỉ cần đọc họ tên sẽ đưa lại để chơi tiếp.

Phiên tòa xét xử vụ án dự kiến diễn ra trong nhiều ngày ẢNH: PHÚC BÌNH

Tiền đánh bạc nguồn gốc từ đâu?

Có một điểm đáng chú ý, King Club có 3 hình thức trò chơi điện tử có thưởng, gồm slot, roulette và baccarat. Trong cả 34 lần đánh bạc, ông Huynh chỉ chơi duy nhất hình thức baccarat.

Chủ tọa hỏi ông Huynh nhận thức thế nào về hành vi bị truy tố. Bị cáo này nói rằng, tại thời điểm chơi, chỉ biết đây là trò chơi có thưởng, lại thấy câu lạc bộ được cấp phép hợp pháp, nên tham gia. Đến khi làm việc với cơ quan điều tra, được giải thích, bị cáo mới nhận ra vi phạm.

Tuy nhiên, chủ tọa chỉ ra, trò chơi có thưởng bình thường thì không cần phải bỏ tiền ra, nếu thắng thì sẽ được thưởng. Trong khi đó, bị cáo phải bỏ ra số tiền lớn, có thắng có thua, đây rõ ràng là hành vi đánh bạc. Bị cáo nghe vậy thì thừa nhận, tiếp tục nói do nhận thức còn hạn chế.

Chủ tọa tiếp tục hỏi ông Huynh về nguồn gốc số tiền dùng vào đánh bạc. Bị cáo cho hay đây là tiền do tiết kiệm, tích lũy mà có. Mỗi lần đến chơi, bị cáo chỉ mang theo 10.000 - 30.000 USD.

Trước lời khai này, chủ tọa dẫn nội dung cáo trạng cho thấy lần ông Huynh chơi nhiều nhất là hơn 1,7 triệu USD. Bị cáo thừa nhận cáo buộc, song cho rằng không rõ cách thức tính toán như thế nào để ra được con số đó.

Cuối phần khai báo, ông Huynh cho biết đã nộp 30 triệu đồng để khắc phục hậu quả, mong được tòa xem xét vì vi phạm lần đầu, xuất phát từ nhận thức chưa đầy đủ.