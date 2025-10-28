Cựu phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ đánh bạc 7 triệu USD vắng tòa vì 'bệnh nặng'

Sáng 28.10, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử 141 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1, khách sạn Pullman, Hà Nội).

Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng ẢNH: TTXVN

Tại phần thủ tục, chủ tọa cho biết có 2 người trốn khỏi nơi cư trú, 5 người xin xét xử vắng mặt, trong đó có cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng.

Ông Dũng bị truy tố tội đánh bạc. Bị cáo xin xét xử vắng mặt với lý do đang mắc bệnh nặng nên không thể tham gia phiên tòa. Xét thấy đây là lý do khách quan, không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án, tòa chấp nhận đề nghị của ông Dũng.

Đường dây cờ bạc mà ông Dũng bị cáo buộc tham gia được tổ chức tại King Club. Theo quy định, chỉ người nước ngoài mới được vào King Club tham gia các trò chơi điện tử có thưởng. Nhưng để tăng doanh thu, những người điều hành câu lạc bộ này đã chủ trương "mở cửa" cho cả người Việt Nam.

Trong số 141 bị cáo, 5 người bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc, gồm: Cho Choo Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm.

136 người còn lại bị truy tố về tội đánh bạc, nhóm này có nhiều người là cựu quan chức, doanh nhân, ca sĩ, bác sĩ, luật sư…

Riêng "ông trùm" đứng sau là Kim In Sung, hưởng lợi hơn 9,2 triệu USD, hiện đã xuất cảnh, không ở Việt Nam và bị truy nã. Cơ quan điều tra tách hồ sơ liên quan người này để xử lý sau.

Cảnh sát dẫn giải nhóm bị cáo bị tạm giam vào khu vực xét xử ẢNH: TUYẾN PHAN

Các cựu quan chức "nướng" bao nhiêu tiền vào cờ bạc?

Hồ sơ vụ án cho thấy, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng là một trong những bị can "nướng" nhiều tiền nhất vào đường dây cờ bạc tại King Club.

Đầu tháng 6.2020, ông Dũng mở thẻ để tham gia đánh bạc tại King Culb, ngụy trang dưới tên nước ngoài là "Mr. Michael".

Chỉ trong 5 tháng (từ tháng 2 - 6.2024), ông Dũng đánh bạc 95 lần với tổng số tiền lên tới hơn 7 triệu USD. Lần ông Dũng chơi nhiều nhất là hơn 331.000 USD (tương đương gần 8 tỉ đồng), lần chơi ít nhất hơn 4.900 USD (tương đương hơn 118 triệu đồng). Bị cáo thua hơn 759.000 USD (tương đương hơn 18 tỉ đồng).

Một cựu quan chức khác là Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ). Ông Đức mở thẻ từ tháng 3.2022, dưới tên nước ngoài là "Mr Lucky One".

Cũng trong 5 tháng (từ tháng 2 - 6.2024), ông Đức đánh bạc 74 lần với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD. Lần ông Đức chơi nhiều nhất là hơn 229.000 USD (tương đương hơn 5,5 tỉ đồng), lần chơi ít nhất là 700 USD (tương đương gần 17 triệu đồng). Bị cáo thua hơn 284.000 USD (tương đương hơn 6,8 tỉ đồng).

Người "nướng" nhiều tiền nhất vào đường dây cờ bạc tại King Club là bị cáo Bùi Văn Huynh (47 tuổi, trú tại Hà Nội), lao động tự do. Tháng 7.2023, ông Huynh mở thẻ với tên gọi "Mr Calla". Chỉ trong 5 tháng sau đó, ông Huynh đánh bạc 34 lần bằng hình thức baccarat, với tổng số tiền lên tới hơn 16,3 triệu USD.

Bị cáo khác cũng chi số tiền cực lớn để đánh bạc là Vũ Phong (53 tuổi, trú tại Hà Nội), lao động tự do. Ông này đánh bạc 100 lần với tổng số tiền hơn 10,7 triệu USD.

Một trường hợp khác là bị cáo Nguyễn Thế Vũ (54 tuổi, trú tại Hà Nội), ca sĩ. Ông Vũ đánh bạc tại King Club dưới cái tên "Mr Troy". Từ ngày 4.2 - 22.6.2024, bị can này đánh bạc 116 lần, với tổng số tiền 4,3 triệu USD.

Viện KSND tối cao cáo buộc, tổng số tiền mà các bị cáo sử dụng để đánh bạc trong vụ án trên là hơn 106 triệu USD (tương đương 2.600 tỉ đồng).