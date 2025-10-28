Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cựu phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ đánh bạc 7 triệu USD vắng tòa vì 'bệnh nặng'

Tuyến Phan - Trần Cường
28/10/2025 10:47 GMT+7

Bị xét xử với cáo buộc đánh bạc với số tiền lên tới hơn 7 triệu USD, ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) xin vắng mặt vì đang mắc bệnh nặng, không thể tham gia phiên tòa.

Sáng 28.10, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử 141 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1, khách sạn Pullman, Hà Nội).

Cựu phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ đánh bạc 7 triệu USD vắng tòa vì 'bệnh nặng'- Ảnh 1.

Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng

ẢNH: TTXVN

Tại phần thủ tục, chủ tọa cho biết có 2 người trốn khỏi nơi cư trú, 5 người xin xét xử vắng mặt, trong đó có cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng.

Ông Dũng bị truy tố tội đánh bạc. Bị cáo xin xét xử vắng mặt với lý do đang mắc bệnh nặng nên không thể tham gia phiên tòa. Xét thấy đây là lý do khách quan, không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án, tòa chấp nhận đề nghị của ông Dũng.

Đường dây cờ bạc mà ông Dũng bị cáo buộc tham gia được tổ chức tại King Club. Theo quy định, chỉ người nước ngoài mới được vào King Club tham gia các trò chơi điện tử có thưởng. Nhưng để tăng doanh thu, những người điều hành câu lạc bộ này đã chủ trương "mở cửa" cho cả người Việt Nam.

Trong số 141 bị cáo, 5 người bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc, gồm: Cho Choo Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm.

136 người còn lại bị truy tố về tội đánh bạc, nhóm này có nhiều người là cựu quan chức, doanh nhân, ca sĩ, bác sĩ, luật sư…

Riêng "ông trùm" đứng sau là Kim In Sung, hưởng lợi hơn 9,2 triệu USD, hiện đã xuất cảnh, không ở Việt Nam và bị truy nã. Cơ quan điều tra tách hồ sơ liên quan người này để xử lý sau.

Cựu phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ đánh bạc 7 triệu USD vắng tòa vì 'bệnh nặng'- Ảnh 2.

Cảnh sát dẫn giải nhóm bị cáo bị tạm giam vào khu vực xét xử

ẢNH: TUYẾN PHAN

Các cựu quan chức "nướng" bao nhiêu tiền vào cờ bạc?

Hồ sơ vụ án cho thấy, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng là một trong những bị can "nướng" nhiều tiền nhất vào đường dây cờ bạc tại King Club.

Đầu tháng 6.2020, ông Dũng mở thẻ để tham gia đánh bạc tại King Culb, ngụy trang dưới tên nước ngoài là "Mr. Michael".

Chỉ trong 5 tháng (từ tháng 2 - 6.2024), ông Dũng đánh bạc 95 lần với tổng số tiền lên tới hơn 7 triệu USD. Lần ông Dũng chơi nhiều nhất là hơn 331.000 USD (tương đương gần 8 tỉ đồng), lần chơi ít nhất hơn 4.900 USD (tương đương hơn 118 triệu đồng). Bị cáo thua hơn 759.000 USD (tương đương hơn 18 tỉ đồng).

Một cựu quan chức khác là Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ). Ông Đức mở thẻ từ tháng 3.2022, dưới tên nước ngoài là "Mr Lucky One".

Cũng trong 5 tháng (từ tháng 2 - 6.2024), ông Đức đánh bạc 74 lần với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD. Lần ông Đức chơi nhiều nhất là hơn 229.000 USD (tương đương hơn 5,5 tỉ đồng), lần chơi ít nhất là 700 USD (tương đương gần 17 triệu đồng). Bị cáo thua hơn 284.000 USD (tương đương hơn 6,8 tỉ đồng).

Người "nướng" nhiều tiền nhất vào đường dây cờ bạc tại King Club là bị cáo Bùi Văn Huynh (47 tuổi, trú tại Hà Nội), lao động tự do. Tháng 7.2023, ông Huynh mở thẻ với tên gọi "Mr Calla". Chỉ trong 5 tháng sau đó, ông Huynh đánh bạc 34 lần bằng hình thức baccarat, với tổng số tiền lên tới hơn 16,3 triệu USD.

Bị cáo khác cũng chi số tiền cực lớn để đánh bạc là Vũ Phong (53 tuổi, trú tại Hà Nội), lao động tự do. Ông này đánh bạc 100 lần với tổng số tiền hơn 10,7 triệu USD.

Một trường hợp khác là bị cáo Nguyễn Thế Vũ (54 tuổi, trú tại Hà Nội), ca sĩ. Ông Vũ đánh bạc tại King Club dưới cái tên "Mr Troy". Từ ngày 4.2 - 22.6.2024, bị can này đánh bạc 116 lần, với tổng số tiền 4,3 triệu USD.

Viện KSND tối cao cáo buộc, tổng số tiền mà các bị cáo sử dụng để đánh bạc trong vụ án trên là hơn 106 triệu USD (tương đương 2.600 tỉ đồng).

Tin liên quan

Cựu phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ đánh bạc hơn 7 triệu USD

Cựu phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ đánh bạc hơn 7 triệu USD

Ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ), bị xét xử với cáo buộc đã chi hơn 7 triệu USD để đánh bạc tại khách sạn Pullman.

Khám phá thêm chủ đề

Cựu phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng Khách sạn Pullman đánh bạc tại pullman
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận