Ca sĩ Vũ Hà hầu tòa vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman

Sáng 28.10, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử 141 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1, khách sạn Pullman, Hà Nội).

Theo quy định, chỉ người nước ngoài mới được vào King Club tham gia các trò chơi điện tử có thưởng. Nhưng để tăng doanh thu, những người điều hành câu lạc bộ này đã chủ trương "mở cửa" cho cả người Việt Nam.

Các bị cáo trong vụ án ẢNH: C.T

Một trong số "con bạc" trong vụ án này là ca sĩ Vũ Ngọc Hà (54 tuổi, trú tại TP.HCM). Ông Hà tham gia cờ bạc tại King Club dưới tên gọi "Mr Baret".

Ông Hà được tại ngoại, toàn bộ phiên làm việc sáng 28.10, ông Hà đeo khẩu trang, đeo kính. Khi kết thúc phiên làm việc sáng 28.10, ca sĩ Vũ Hà bước xuống khu vực an ninh để lấy đồ dùng cá nhân và liên tục né ống kính phóng viên.

Theo cáo trạng, ngày 18.5.2024, nam ca sĩ đánh bạc 1 lần với số tiền hơn 2.600 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua hơn 199 USD (tương đương gần 4,8 triệu đồng).



Bị cáo được đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ do tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội.

Ca sĩ Vũ Hà bước xuống khu vực an ninh để nhận lại đồ dùng cá nhân ẢNH: TRẦN CƯỜNG

King Club có 3 hình thức trò chơi điện tử có thưởng, gồm slot, roulette và baccarat. Người chơi phải dùng tiền USD hoặc đổi thành thẻ ticket có mã vạch của King Club để đặt cược. USD cho vào máy sẽ quy đổi thành điểm, kết thúc trò chơi máy sẽ tự động đổi điểm trở lại USD để người chơi nhận tại quầy thu ngân.

Khách là người Việt Nam muốn chơi phải xuất trình căn cước và cung cấp số điện thoại. Nhân viên lễ tân của King Club dùng phôi trắng thẻ thành viên có sẵn số định danh, in tên giả (bằng tiếng nước ngoài) cho người chơi. Kết thúc mỗi buổi chơi, khách là người Việt Nam đưa thẻ cho lễ tân giữ, lần sau đến chơi lễ tân sẽ đưa lại thẻ cho khách.

Ca sĩ Vũ Hà tại sân Tòa án nhân dân Hà Nội ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Viện KSND tối cao cáo buộc, tổng số tiền mà các bị cáo sử dụng để đánh bạc trong vụ án trên là hơn 106 triệu USD (tương đương 2.600 tỉ đồng).

Trong số 141 bị cáo, 5 người bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc, gồm: Cho Choo Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm.

136 người còn lại bị truy tố về tội đánh bạc, nhóm này có nhiều người là cựu quan chức, doanh nhân, ca sĩ, bác sĩ, luật sư…

Riêng "ông trùm" đứng sau là Kim In Sung, hưởng lợi hơn 9,2 triệu USD, hiện đã xuất cảnh, không ở Việt Nam và bị truy nã. Cơ quan điều tra tách hồ sơ liên quan người này để xử lý sau.