Đường dây cờ bạc 2.500 tỉ tại khách sạn Pullman lôi kéo khách chơi ra sao?

Chiều 30.10, TAND TP.Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử 141 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1, khách sạn Pullman, Hà Nội).

Bị cáo Choi Jin Bok tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Chiêu trò lôi kéo khách là người Việt Nam

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Công ty Việt Hải Đăng (trụ sở chính tại TP.HCM) chuyên kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Doanh nghiệp này có 4 chi nhánh, một trong số đó là King Club.

Tháng 10.2019, Công ty Việt Hải Đăng ký hợp đồng quản lý và vận hành King Club với Công ty HS Development Việt Nam (Công ty HS) do Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc) làm giám đốc. Hợp đồng nêu Công ty HS phải trả chi phí từ 60.000 - 110.000 USD mỗi tháng cho Công ty Việt Hải Đăng, đổi lại Công ty HS được hưởng 100% lợi nhuận từ việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

Để tăng doanh thu, ngoài việc cho đúng đối tượng là người nước ngoài vào chơi, Kim In Sung còn chủ trương "mở cửa" cho cả người Việt Nam. "Ông trùm" này thuê 3 người Hàn Quốc vận hành câu lạc bộ, gồm Cho Choon Keun, Choi Jin Bok và Shim Hawn Hee.

Khai tại tòa, Cho Choon Keun cho biết được Kim In Sung phỏng vấn, ký hợp đồng lao động làm việc tại King Club từ năm 2020. Ban đầu, Cho phiên dịch và giúp việc, sau chuyển sang phụ trách quản lý khách hàng. Mỗi khi khách có vấn đề gì bất tiện, hoặc có hành vi không phù hợp, Cho sẽ đứng ra giải quyết.

Về việc cho người Việt Nam vào chơi, Cho nói mỗi khi có khách lễ tân sẽ thông báo, bị cáo đồng ý thì lễ tân làm thủ tục đưa khách vào chơi. Dù biết là sai, nhưng Cho khẳng định chủ trương do Kim In Sung đưa ra, mình không có thẩm quyền quyết định. Cho từng hỏi thì Kim chỉ đạo "cứ cho vào". Vì để giữ được mức lương 4.000 USD/tháng, bị cáo phải làm theo, đến nay rất hối hận.

Đáng chú ý, nhằm lôi kéo người chơi, King Club đưa ra nhiều chính sách khuyến mại như tặng voucher, tiền mặt, tặng quà sinh nhật, giải thưởng jack pot… căn cứ theo điểm tích lũy. Cho Choon Keun cho hay, các chính sách này được Kim In Sung đưa ra sau khi học hỏi các casino khác, áp dụng cho mọi khách hàng chứ không riêng gì người Việt Nam.

"Ông trùm" hưởng lợi trăm tỉ, đã nhanh chân bỏ trốn

Một bị cáo khác là Choi Jin Bok, được trả mức lương, đảm nhiệm công việc giống hệt như Cho Choon Keun. Choi cũng biết việc cho phép người Việt Nam vào chơi cờ bạc là vi phạm, nhưng khẳng định chủ trương do Kim In Sung quyết định.

Song, không phải ai cũng được tham gia đánh bạc tại đây, mà phải đáp ứng điều kiện nhất định. Điều kiện mà bị cáo đề cập là mỗi khi có khách đến, nhân viên của King Club sẽ đi dò hỏi tại các câu lạc bộ khác xem họ từng chơi ở những nơi này chưa. Nếu từng chơi thì đúng là người chơi thật, nhân viên sẽ cho khách vào.

Sau khi vào cửa, khách là người Việt Nam phải xuất trình căn cước và cung cấp số điện thoại. Nhân viên lễ tân dùng phôi trắng thẻ thành viên có sẵn số định danh, in tên giả (bằng tiếng nước ngoài) cho người chơi. Kết thúc mỗi buổi chơi, khách là người Việt Nam đưa thẻ cho lễ tân giữ, lần sau đến chơi lễ tân sẽ đưa lại thẻ cho khách.

Với chuỗi thủ đoạn trên, nhóm điều hành King Club đã tổ chức cho 145 người Việt Nam tham gia cờ bạc trái phép với tổng số tiền cộng dồn lên tới hơn 106 triệu USD, tương đương hơn 2.600 tỉ đồng.

"Ông trùm" Kim In Sung thu lợi bất chính hơn 9,2 triệu USD (tương đương 222 tỉ đồng), nhưng đã nhanh chân bỏ trốn, xuất cảnh về Hàn Quốc. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Bị cáo Shim Hawn Hee ẢNH: PHÚC BÌNH

Phó tổng giám đốc xin vắng mặt vì đang chữa bệnh tim

Bị cáo người Hàn Quốc còn lại là Shim Hawn Hee được Kim In Sung thuê để phụ trách về doanh thu của King Club, trả lương 3.000 USD/tháng.

Theo lời khai của Shim, hàng ngày bị cáo tổng hợp tiền mặt của câu lạc bộ, cho vào két sắt. Việc thu chi từ nguồn tiền này ra sao, Shim không được quyết định mà phải làm theo chỉ đạo của Kim. Mỗi tháng, bị cáo chuyển cho Công ty Việt Hải Đăng khoảng 100.000 USD, lý do đưa tiền thì Kim không giải thích.

Chủ tọa yêu cầu Phan Trường Giang, Giám đốc King Club, lên bục khai báo. Bị cáo này cho biết, dù là giám đốc nhưng chỉ nhận lương chứ không hề có cổ phần tại King Club.

Giang thừa nhận việc cho người Việt Nam vào chơi các trò chơi điện tử có thưởng là sai, nhưng cho rằng đây là thỏa thuận giữa Công ty Việt Hải Đăng và Công ty HS. Hợp đồng do người khác ký chứ không phải bị cáo.

Về khoản tiền 100.000 USD mỗi tháng nhận từ Công ty HS, Giang cho biết Công ty Việt Hải Đăng sử dụng để trả lương cho nhân viên, tiền thuê mặt bằng của King Club. Ngoài ra, Công ty HS còn phải trả một khoản khác để thuê lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Chủ tọa tiếp tục hỏi bị cáo Nguyễn Đình Lâm (Phó tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng), người trực tiếp tham gia ký hợp đồng với Công ty HS. Tuy nhiên, luật sư cho biết, Lâm có đơn xin xét xử vắng mặt do đang điều trị bệnh tim tại bệnh viện, giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra.

Liên quan nội dung trên, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính xử phạt Công ty Việt Hải Đăng và King Club về hành vi cho thuê trái phép giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; cho thuê, cho mượn trái phép địa điểm tổ chức hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh…

Đối với một số cá nhân liên quan tại Công ty Việt Hải Đăng, đến nay chưa có căn cứ để khẳng định những người này phạm tội tổ chức đánh bạc.