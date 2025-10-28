Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Cuộc sống ca sĩ Vũ Hà trước khi vướng lao lý

Hải Duy
28/10/2025 17:41 GMT+7

Trước khi bị cáo buộc về hành vi tham gia đánh bạc trái phép, ca sĩ Vũ Hà từng là một trong những giọng ca quen thuộc của làng nhạc Việt, đặc biệt ở thập niên 2000.

Như Thanh Niên thông tin, trong số 141 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại khách sạn Pullman (Hà Nội), ca sĩ Vũ Hà là một trong những người bị cáo buộc tham gia chơi bạc trái phép.

Cuộc sống ca sĩ Vũ Hà trước khi vướng lao lý- Ảnh 1.

Vũ Hà được tại ngoại và ra về sau phiên xét xử sáng 28.10

Ảnh: TRẦN CƯỜNG

Theo cáo trạng, ngày 18.5.2024, ca sĩ này tham gia đánh bạc một lần với số tiền hơn 2.600 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng) và thua hơn 199 USD (gần 4,8 triệu đồng). Bị cáo được đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ vì có quá trình tham gia hoạt động thiện nguyện và an sinh xã hội. Trong suốt phiên xử sáng 28.10, Vũ Hà đeo khẩu trang và kính, giữ thái độ im lặng. Sau khi kết thúc phiên làm việc nam ca sĩ được tại ngoại và nhanh chóng rời khu vực xét xử, tránh ống kính phóng viên.

Vũ Hà: Từ thợ cắt tóc thành ngôi sao làng nhạc Việt

Ca sĩ Vũ Hà tên thật Vũ Ngọc Hà sinh năm 1969, tại Ninh Bình. Sở hữu giọng hát đặc trưng, anh từng chiếm được nhiều tình cảm của khán giả hồi thập niên 2000, nhất là khán giả miền Tây với loạt ca khúc Mắt nai cha cha cha, Tiểu thư kiêu kỳ, Trái tim băng giá, Búp bê Chao Mi Ao, Mambo nồng say… Thời kỳ đỉnh cao, mức cát sê của anh có thể lên tới 6 cây vàng một đêm diễn, tương đương vài chục triệu đồng.

Cuộc sống ca sĩ Vũ Hà trước khi vướng lao lý- Ảnh 2.

Vũ Hà vụt sáng thành sao nhờ vào loạt hit như Mắt nai cha cha cha, Tiểu thư kiêu kỳ, Trái tim băng giá, Búp bê Chao Mi Ao, Mambo nồng say…

Ảnh: FBNV

Trước khi tỏa sáng với sự nghiệp ca hát, Vũ Hà kiếm tiền từ nghề hớt tóc để nuôi dưỡng đam mê. Bên cạnh sự yêu mến của khán giả, Vũ Hà từng gây tranh cãi vì phong cách biểu diễn khác biệt, kỳ quái, bị một số khán giả chế giễu. Ngoài ra, khán giả cũng thường nhớ tới anh cùng những lần phát ngôn gây sốc.

Đời thường, Vũ Hà thường xuất hiện với phong cách thời trang khác biệt, đôi khi nữ tính và không ngần ngại giả gái. Hình ảnh ấy khiến anh nhiều lần đối mặt với nghi vấn về giới tính và bị cho là cố tình tạo chiêu trò để gây chú ý.

Thời gian gần đây, Vũ Hà không còn hoạt động sôi nổi với vai trò ca sĩ mà chỉ thi thoảng xuất hiện trong các gameshow truyền hình. Dù không đi hát thường xuyên, anh vẫn duy trì sự hiện diện trước công chúng qua kênh YouTube cá nhân.

Cuộc sống ca sĩ Vũ Hà trước khi vướng lao lý- Ảnh 3.

Vũ Hà thường xuyên xuất hiện với hình ảnh nữ tính gây nhiều tranh cãi và đồn đoán xoay quanh nam ca sĩ

Ảnh: FBNV

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Vũ Hà còn có cuộc hôn nhân kín tiếng với người vợ hơn anh 8 tuổi. Vũ Hà cho biết tình cảm của anh và vợ bắt đầu từ tình đồng nghiệp, sau đó thân thiết, cảm mến nhau rồi nên duyên. Lúc đến với nhau, Vũ Hà mới 24 tuổi, còn vợ anh bước sang tuổi 32. Cặp đôi kết hôn hơn ba thập niên, với nam ca sĩ, vợ không chỉ là bạn đời mà còn là người giữ lửa cho gia đình.

Tuy viên mãn với chuyện tình "đũa lệch" song chuyện hôn nhân của nam ca sĩ vẫn vấp phải nhiều điều tiếng không hay. Vũ Hà từng nói, làm nghệ sĩ là phải chấp nhận "người thích, người ghét. Những người không thích mình thì có giải thích bao nhiêu cũng vậy thôi. Tôi chỉ quan tâm đến những ai yêu thương, hiểu mình".

Cuộc sống ca sĩ Vũ Hà trước khi vướng lao lý- Ảnh 4.

Vũ Hà có hôn nhân viên mãn bên vợ lớn hơn anh 8 tuổi

Ảnh: FBNV

Trước đây, Vũ Hà là gương mặt quen thuộc, thường xuyên xuất hiện sôi nổi trên các nền tảng truyền thông. Tuy nhiên, sau khi vướng ồn ào, anh trở nên kín tiếng và ít xuất hiện hơn. Gần đây, nam ca sĩ chỉ thỉnh thoảng chia sẻ vài hình ảnh về cháu nội hoặc chia sẻ về sản phẩm âm nhạc mới của bạn thân - Đàm Vĩnh Hưng.

Từng sở hữu cuộc sống và sự nghiệp "vạn người mê" song Vũ Hà lại vướng vào vòng lao lý vì liên quan đến đỏ đen. Trước nam ca sĩ, nhiều sao Việt cũng điêu đứng vì thú vui này. Từ chỗ chơi giải trí nhiều nghệ sĩ như Hồng Tơ, NSƯT Kim Tử Long, Thương Tín, Siu Black… lún sâu vào máu đỏ đen, tác động xấu đến sự nghiệp và danh tiếng vất vả gầy dựng.

