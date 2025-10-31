Ca sĩ Bảo Anh xin lỗi vụ sự cố trang phục

Bảo Anh tiết lộ gặp sự cố trang phục trong đêm diễn tại Hạ Long Ảnh: FBNV

Giọng ca Sống xa anh chẳng dễ dàng mở đầu bài viết bằng lời xin lỗi vì sự cố trang phục, khiến hình ảnh trong một đêm nhạc không làm khán giả hài lòng. Bảo Anh giải thích ngay sát giờ lên đường đến buổi biểu diễn, bộ đồ cô lựa chọn gặp trục trặc nên ê kíp không thể kịp chỉnh sửa. Trong tình huống này, giọng ca 9X buộc phải lựa chọn đồ cá nhân để lên sân khấu. Theo nữ ca sĩ, điều này cô cũng đã thông báo và được ban tổ chức chương trình chấp nhận.

Nói thêm về sự cố này, giọng ca Cô ấy của anh ấy bộc bạch: “Đã lâu Bảo Anh mới trở lại Quảng Ninh, lại hát đúng hai ca khúc mình thích nên thật sự háo hức và đã cố gắng giữ tinh thần tốt nhất để hát thật hay. Bảo Anh hiểu trang phục là phần quan trọng của trải nghiệm biểu diễn, nhưng cũng tin rằng năng lượng và sự chân thành mới là cốt lõi kết nối nghệ sĩ và khán giả”.

Đồng thời, Bảo Anh cũng gửi lời xin lỗi vì sự cố lần này. Cô tâm sự: “Thành thật xin lỗi nếu lựa chọn trang phục tối qua đã ảnh hưởng cảm nhận và trải nghiệm của mọi người. Bảo Anh và các cộng sự sẽ rút kinh nghiệm để mỗi lần gặp nhau trọn vẹn hơn”.

Bảo Anh rút kinh nghiệm sau vụ việc, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả Ảnh: FBNV

Dân mạng nói về trang phục của Bảo Anh

Trước đó hình ảnh của Bảo Anh tại buổi biểu diễn ở Quảng Ninh được nhiều người quan tâm, bàn luận. Khác với hình ảnh lộng lẫy thường thấy trên sân khấu, giọng ca 9X diện trang phục đơn giản với áo crop top và quần tối màu. Hình ảnh này vấp phải những tranh luận trên mạng xã hội khi có ý kiến bàn về sự chuyên nghiệp của Bảo Anh khi trình diễn trên sân khấu.

Một tài khoản bình luận: “Chúng tôi là khán giả, đi xem hát phải chuẩn bị trang phục đẹp rồi mới đi, huống gì là một ca sĩ mà hát cho một sự kiện lớn nữa”. Người xem khác bày tỏ: “Trang phục này không xấu nhưng nó không phù hợp với một chương trình lớn”. Một tài khoản chia sẻ thêm: “Trang phục này nên mặc ở nhà, không hợp với sân khấu. Không phải nó hở mà là đã lên sân khấu là phải đẹp”.

Tuy nhiên, cũng có khán giả lên tiếng bênh vực. Nhiều người cho rằng đây là sự cố không mong muốn, trong khi Bảo Anh cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm và xin lỗi. Một bộ phận người xem cho rằng quan trọng là nữ ca sĩ vẫn trình diễn hết mình trước khán giả.