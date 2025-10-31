Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Ca sĩ Bảo Anh xin lỗi vụ sự cố trang phục

Thạch Anh
Thạch Anh
31/10/2025 09:20 GMT+7

Sau đêm diễn ở Quảng Ninh, ca sĩ Bảo Anh có bài đăng chia sẻ về sự cố trang phục, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả.

Ca sĩ Bảo Anh xin lỗi vụ sự cố trang phục - Ảnh 1.

Bảo Anh tiết lộ gặp sự cố trang phục trong đêm diễn tại Hạ Long

Ảnh: FBNV

Giọng ca Sống xa anh chẳng dễ dàng mở đầu bài viết bằng lời xin lỗi vì sự cố trang phục, khiến hình ảnh trong một đêm nhạc không làm khán giả hài lòng. Bảo Anh giải thích ngay sát giờ lên đường đến buổi biểu diễn, bộ đồ cô lựa chọn gặp trục trặc nên ê kíp không thể kịp chỉnh sửa. Trong tình huống này, giọng ca 9X buộc phải lựa chọn đồ cá nhân để lên sân khấu. Theo nữ ca sĩ, điều này cô cũng đã thông báo và được ban tổ chức chương trình chấp nhận.

Nói thêm về sự cố này, giọng ca Cô ấy của anh ấy bộc bạch: “Đã lâu Bảo Anh mới trở lại Quảng Ninh, lại hát đúng hai ca khúc mình thích nên thật sự háo hức và đã cố gắng giữ tinh thần tốt nhất để hát thật hay. Bảo Anh hiểu trang phục là phần quan trọng của trải nghiệm biểu diễn, nhưng cũng tin rằng năng lượng và sự chân thành mới là cốt lõi kết nối nghệ sĩ và khán giả”.

Đồng thời, Bảo Anh cũng gửi lời xin lỗi vì sự cố lần này. Cô tâm sự: “Thành thật xin lỗi nếu lựa chọn trang phục tối qua đã ảnh hưởng cảm nhận và trải nghiệm của mọi người. Bảo Anh và các cộng sự sẽ rút kinh nghiệm để mỗi lần gặp nhau trọn vẹn hơn”.

Ca sĩ Bảo Anh xin lỗi vụ sự cố trang phục - Ảnh 2.

Bảo Anh rút kinh nghiệm sau vụ việc, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả

Ảnh: FBNV

Dân mạng nói về trang phục của Bảo Anh

Trước đó hình ảnh của Bảo Anh tại buổi biểu diễn ở Quảng Ninh được nhiều người quan tâm, bàn luận. Khác với hình ảnh lộng lẫy thường thấy trên sân khấu, giọng ca 9X diện trang phục đơn giản với áo crop top và quần tối màu. Hình ảnh này vấp phải những tranh luận trên mạng xã hội khi có ý kiến bàn về sự chuyên nghiệp của Bảo Anh khi trình diễn trên sân khấu.

Một tài khoản bình luận: “Chúng tôi là khán giả, đi xem hát phải chuẩn bị trang phục đẹp rồi mới đi, huống gì là một ca sĩ mà hát cho một sự kiện lớn nữa”. Người xem khác bày tỏ: “Trang phục này không xấu nhưng nó không phù hợp với một chương trình lớn”. Một tài khoản chia sẻ thêm: “Trang phục này nên mặc ở nhà, không hợp với sân khấu. Không phải nó hở mà là đã lên sân khấu là phải đẹp”.

Tuy nhiên, cũng có khán giả lên tiếng bênh vực. Nhiều người cho rằng đây là sự cố không mong muốn, trong khi Bảo Anh cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm và xin lỗi. Một bộ phận người xem cho rằng quan trọng là nữ ca sĩ vẫn trình diễn hết mình trước khán giả.

Tin liên quan

Bảo Anh lên tiếng về ồn ào với Phạm Quỳnh Anh trong quá khứ

Bảo Anh lên tiếng về ồn ào với Phạm Quỳnh Anh trong quá khứ

Trên trang cá nhân, ca sĩ Bảo Anh có những chia sẻ về câu chuyện ồn ào trong quá khứ giữa cô và Phạm Quỳnh Anh. Nữ ca sĩ mong khép lại mọi chuyện, đồng thời kêu gọi ngừng những bình luận nhắm vào mẹ con đồng nghiệp.

Khám phá thêm chủ đề

Bảo Anh Ca sĩ Bảo Anh trang phục sự cố trang phục
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận