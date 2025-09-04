Bảo Anh lên tiếng về ồn ào với Phạm Quỳnh Anh trong quá khứ

Bảo Anh hiếm hoi nhắc lại chuyện từng bị hiểu lầm liên quan đến hôn nhân của Phạm Quỳnh Anh

Ảnh: FBNV

Bảo Anh mong khép lại ồn ào với Phạm Quỳnh Anh

Mới đây, Bảo Anh gây bất ngờ đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân, nhắc đến ồn ào trong quá khứ liên quan đến Phạm Quỳnh Anh. Giọng ca Như lời đồn bày tỏ mong muốn câu chuyện này nên dừng lại, để những người trong cuộc có được sự bình yên.

Trong bài viết, Bảo Anh thừa nhận đã đắn đo rất nhiều trước khi viết những dòng này. Nhưng cô cho rằng có lẽ đã đến lúc nên nói rõ để khép lại. Giọng ca Trái tim em cũng biết đau chia sẻ: "Câu chuyện giữa Bảo Anh và chị Phạm Quỳnh Anh nên dừng lại ở đây. Mình mong mọi người đừng dùng những lời lẽ nặng nề để làm tổn thương chị".

Theo Bảo Anh, thời điểm từng bị hiểu lầm liên quan đến chuyện gia đình của đàn chị, cô tin rằng Phạm Quỳnh Anh đang trong giai đoạn rối ren, lo toan nhiều việc riêng, nên không thể nghĩ được nhiều hơn cho bất kỳ ai ngoài gia đình của mình. Tuy nhiên, gần đây cô nhận thấy nhiều bình luận không chỉ nhắc lại câu chuyện cũ mà còn lôi cả các con của Phạm Quỳnh Anh vào bàn tán, điều này khiến cô trăn trở.

Nữ ca sĩ mong khép lại ồn ào quá khứ để những người trong cuộc có được sự bình yên

Ảnh: FBNV

"Mình tin con bé không đáng phải nhận những chỉ trích hay lời phán xét nặng nề. Mỗi câu nói tiêu cực đều có thể để lại vết thương khó lành trong lòng một đứa trẻ. Mình mong mọi người hãy khép lại câu chuyện này. Phụ nữ, nhất là những người mẹ, vốn đã gánh trên vai biết bao trách nhiệm và áp lực. Họ xứng đáng nhận được sự bao dung và thấu hiểu thay vì bị phán xét", Bảo Anh bày tỏ.

Kết thúc bài đăng, nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn đến khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành cùng mình trong suốt những năm qua. Đồng thời, cô bày tỏ: "Xin hãy để mọi thứ dừng lại, để những người trong cuộc được có sự bình yên cho riêng mình".

Trước đó, Phạm Quỳnh Anh đăng tải bài viết dài, bày tỏ thái độ không hài lòng sau khi hình ảnh, video ghi lại cảnh hai con gái xuất hiện trong một sự kiện âm nhạc gây tranh luận trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ cho biết lý do cô đưa con đi cùng trong show diễn gần đây vì mong muốn để các bé được ghi lại những kỷ niệm đẹp bên mẹ trong hành trình trưởng thành, để các con thấy được sự lao động của mình. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho rằng những video không đầy đủ, thậm chí bị cắt ghép đã khiến các bé hứng chịu những lời công kích nặng nề.

Theo Phạm Quỳnh Anh, các con luôn được giáo dục kỹ lưỡng về ứng xử, song vẫn còn nhạy cảm trước ống kính và áp lực từ truyền thông. Cô giải thích rõ về một số hiểu lầm liên quan đến các con, bày tỏ lo lắng khi các con vốn có tính cách khép kín và đang ở độ tuổi nhạy cảm, nay phải chịu áp lực từ dư luận. Bản thân nữ ca sĩ thấy nhói lòng khi các con vô tình trở thành nạn nhân của những bình luận độc hại dù còn quá nhỏ. Phạm Quỳnh Anh khẳng định sẽ không chọn thỏa hiệp và chắc chắn sẽ có những hành động quyết liệt để bảo vệ người thân, gia đình của mình.