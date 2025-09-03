Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Lý do khiến Phạm Quỳnh Anh bức xúc

Thạch Anh
03/09/2025 09:19 GMT+7

Phạm Quỳnh Anh vừa đăng tải bài viết dài, bày tỏ thái độ không hài lòng khi 'những video không đầy đủ, thậm chí bị cắt ghép đã khiến các con hứng chịu những lời công kích nặng nề'.

Xuất hiện tại một sự kiện, Phạm Quỳnh Anh gây chú ý khi có sự đồng hành của 2 con gái Tuệ Lâm - Tuệ An. Tuy nhiên, khoảnh khắc này sau đó được ghi lại, đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người bàn luận tiêu cực. Điều đó làm giọng ca 8X không hài lòng, phải lên tiếng trên trang cá nhân.

Lý do khiến Phạm Quỳnh Anh bức xúc - Ảnh 1.

Phạm Quỳnh Anh bức xúc khi con gái bị xoi mói, câu view

Ảnh: FBNV

Phạm Quỳnh Anh bất bình vì các con bị công kích

Phạm Quỳnh Anh nói khi hoạt động nghệ thuật, cô đã quen với việc đời tư luôn nhận được sự quan tâm. Song trong vai trò một người mẹ, giọng ca Bụi bay vào mắt nói cô không thể im lặng khi những lời nói thiếu chính xác vô tình làm tổn thương đến các con của mình.

Quỳnh Anh nói thêm lý do cô đưa con đi cùng trong show diễn gần đây vì mong muốn để các bé được ghi lại những kỷ niệm đẹp bên mẹ trong hành trình trưởng thành, để các con thấy được sự lao động của mình. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho rằng những video không đầy đủ, thậm chí bị cắt ghép đã khiến các bé hứng chịu những lời công kích nặng nề.

“Các con đã được ban tổ chức sắp xếp chỗ ngồi để xem mẹ biểu diễn, các phép tắc về văn hóa ứng xử là điều cơ bản đã được gia đình giáo dục kỹ lưỡng, mà bất cứ ai tiếp xúc trực tiếp đều thấy tôi rất nghiêm khắc với các con trong việc này”, cô cho hay.

Lý do khiến Phạm Quỳnh Anh bức xúc - Ảnh 2.

Dù bận rộn với công việc song Phạm Quỳnh Anh vẫn dành thời gian chăm sóc các con, hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ

Ảnh: FBNV

Theo Phạm Quỳnh Anh, con gái Tuệ Lâm chỉ mới 13 tuổi, tâm lý nhạy cảm. Do đó, bé không quen với việc có nhiều máy quay. “Còn Tuệ An chỉ có một tật nhỏ về chớp mắt, chứ không phải như những lời đồn đoán vô căn cứ trên mạng. Con cũng khá bối rối khi thấy quá nhiều máy quay nên con tới ôm mẹ khi mẹ vừa xuống sân khấu, vì An là một cô bé khá khép kín”, giọng ca 8X chia sẻ thêm.

Quỳnh Anh cho rằng tất cả những người mẹ khác cũng sẽ đồng cảm rằng dù con có xấu đẹp thế nào thì vẫn là máu thịt, là phần thiêng liêng đáng tự hào nhất trong cuộc đời. Bản thân nữ ca sĩ thấy nhói lòng khi các con vô tình trở thành nạn nhân của những bình luận độc hại dù còn quá nhỏ. “Thiết nghĩ, trẻ em được quyền nhận được sự tôn trọng riêng tư khi chưa được gia đình cho phép. Quỳnh Anh tha thiết mong rằng khi đưa tin hay bình luận, mọi người hãy đặt chữ tình người và yêu thương lên trước hết”, cô chia sẻ.

Cuối bài viết, Phạm Quỳnh Anh bày tỏ mong muốn sự việc khép lại tại đây. Cô chia sẻ thêm: “Dù biết rằng với sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội hiện nay thì việc quản lý những thông tin sai, những bình luận đầy nội dung độc hại là vô cùng khó khăn nhưng Quỳnh Anh không chọn thỏa hiệp và chắc chắn sẽ có những hành động quyết liệt để bảo vệ người thân, gia đình của mình”.

