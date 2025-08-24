NSND Phạm Phương Thảo, Đỗ Tố Hoa gây xúc động trong 'Sao độc lập'

Chương trình chính luận nghệ thuật Sao độc lập là hoạt động nhằm kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9; 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chương trình do Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Thành ủy - HĐND - UBND TP.Hà Nội tổ chức.

Sao độc lập được kết cấu gồm 3 chương, gồm: Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay; Hành trình dựng xây hòa bình; Khát vọng Việt Nam thịnh vượng. Chương trình có 15 tiết mục, đa dạng với các thể loại nghệ thuật như ca, múa, nhạc, lời bình… Năm nay, chương trình đã đổi mới về nội dung và phương thức thể hiện nghệ thuật, mang đến không khí hào hùng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng đến khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Dấu ấn của Sao độc lập

Ở chương 1 - Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay, ban tổ chức đã khéo léo tái hiện những năm tháng chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc. Từ “giấc mơ sao vàng” đến “những ngày lịch sử” được tái hiện trên sân khấu qua các ca khúc Lời thề lúc bình minh (ca sĩ Đỗ Tố Hoa), Dưới bóng cây cách mạng (Hoàng Tùng - dàn hợp xướng), Mười chín tháng tám (Viết Danh), tổ khúc Qua miền tây bắc - Hò kéo pháo - Giải phóng Điện Biên (Vũ Thắng Lợi và tốp ca nam nữ), Người chiến sĩ ấy & Dáng đứng Việt Nam (Viết Danh)... Không chỉ tái hiện những ngày chiến đấu đầy kiên cường của quân và dân ta, các tiết mục còn đề cao sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Ở chương 2 - Hành trình dựng xây hòa bình, các tiết mục tập trung tái hiện nỗ lực xây dựng một quốc gia hạnh phúc sau chiến tranh. Từ những người cầm súng chiến đấu vì chính nghĩa, giờ đây họ lại trở về với vẻ đẹp hào hoa, nhân hậu, cùng chung tay xây dựng quê hương. Hành trình xây dựng đất nước sau chiến tranh, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới và hội nhập đã đưa nước ta gặt hái những thành tựu rực rỡ. Điều đó đã được thể hiện một cách đầy tự hào qua loạt tiết mục như Bài ca xây dựng (Đông Hùng), Phía sau những bình yên (Vũ Thắng Lợi), Người chiến sĩ của lòng dân (Hoàng Hồng Ngọc), Bay qua biển Đông (Bùi Hoàng Yến - Minh Thúy), Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Hà An Huy)...

Với chương 3 - Khát vọng Việt Nam thịnh vượng, các tiết mục được dàn Chong chóng xanh - Yêu nụ cười Việt Nam (Hoàng Bách, ca sĩ nhí Dương Đức Hải và Tốp ca Be Singer), Người là Hồ Chí Minh (Anh Tú và dàn hợp xướng), Lời Đảng hiệu triệu trái tim - Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi (Hoàng Bách, Hà An Huy, Hoàng Hồng Ngọc, Bùi Hoàng Yến, Minh Thuý và tốp ca nam nữ)...

Thông qua đó, ban tổ chức gửi gắm niềm tin rằng "ký ức mùa thu lịch sử năm 1945 cùng những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam mãi là niềm tự hào, là động lực, nền tảng để chúng ta tiếp tục xây dựng một nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, phồn vinh, văn minh, thịnh vượng, có vị thế cao trên trường quốc tế".



