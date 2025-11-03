Vụ đánh bạc 2.500 tỉ tại King Club: Thực tế các bị cáo mang bao nhiêu tiền?

Trong vụ án cờ bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1, khách sạn Pullman, Hà Nội), cơ quan tiến hành tố tụng xác định 136 bị cáo bị truy tố tội đánh bạc đã "nướng" hơn 106 triệu USD, tương đương hơn 2.500 tỉ đồng, vào sòng bài.

Nhiều "con bạc" là cựu quan chức, ca sĩ hoặc doanh nhân. Điển hình như cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng chơi hơn 7 triệu USD, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (cũ) Ngô Ngọc Đức chơi hơn 4,2 triệu USD, Vũ Phong (lao động tự do) chơi hơn 10,7 triệu USD…

Số tiền các bị cáo bị truy cứu đánh bạc là rất lớn. Vậy tiền này được tính bằng cách nào, thực tế có phải toàn bộ do bị cáo mang vào sòng bài hay không?

Các bị cáo trong vụ án cờ bạc tại King Club ẢNH: PHÚC BÌNH

Cộng dồn nhiều ngày, nhiều lần

Đại diện viện kiểm sát cho hay, mọi hành vi của người đánh bạc tại King Club sẽ được ghi lại bởi phần mềm BINO, bao gồm thời gian đánh, dòng tiền vào, dòng tiền ra, thắng hay thua, số tiền thắng thua từng ván… Dựa vào dữ liệu trích xuất từ phần mềm này, cơ quan tiến hành tố tụng đã xác định chính xác số tiền, số lần mà các bị cáo đã đánh bạc.

Về số lần, kiểm sát viên cho biết nguyên tắc là tính từ thời điểm bị cáo vào King Club, nhận thẻ, nạp tiền, chơi, đến khi rút thẻ, đổi tiền còn lại trong thẻ, sẽ tính là 1 lần.

Có những bị cáo ngồi liền tù tì 2 ngày, đánh từ ca này sang ca khác; hoặc có bị cáo vào đánh buổi sáng, sau đó nghỉ đi ăn trưa, chiều quay lại đánh, vẫn được tính là chỉ 1 lần.

Kiểm sát viên nhấn mạnh, việc tính số lần sẽ đối chiếu với tên ID trên thẻ của các bị cáo, đồng thời đối chiếu cả quá trình các bị cáo chơi mà King Club đã quay video.

"Các bản chụp các bị cáo ngồi vào máy chơi đã được các bị cáo ký xác nhận tại cơ quan điều tra. Đối chiếu xác định đúng ai là người ngồi vào máy đấy, không có chuyện cho mượn thẻ người khác đánh", đại diện viện kiểm sát khẳng định.

Về số tiền, kiểm sát viên cho hay, nguồn tiền đưa vào đánh bạc bao gồm tiền mặt và tiền voucher do King Club phát hành.

Trường hợp bị cáo thua, số tiền đánh bạc bị truy cứu sẽ được tính bằng số tiền mà bản thân các bị cáo nạp và trị giá của voucher. Số tiền thua tính vào phần thu lợi bất chính của "ông chủ" sòng bài.

Trường hợp bị cáo thắng, số tiền đánh bạc bị truy cứu sẽ tính bằng số tiền mà bản thân các bị cáo nạp và trị giá của voucher cộng thêm số tiền thắng. Các bị cáo phải nộp lại số tiền thắng để sung công quỹ.

Dựa trên cách tính số lần và số tiền đã nêu, tổng số tiền mỗi bị cáo bị truy tố đánh bạc là do cộng dồn nhiều ngày, nhiều lần, chứ "bản chất tiền đấy không phải tiền của các bị cáo hoàn toàn", theo kiểm sát viên.

Một số bị cáo cho rằng mang tiền mặt vào rất ít nhưng không hiểu sao số tiền bị truy tố lại nhiều, đại diện viện kiểm sát cho biết có trường hợp mang tiền mặt vào King Club, đổi thẻ, chơi thua rồi chuyển khoản cho sòng bài để lấy thêm tiền chơi tiếp.

Đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Đánh bạc 100 lần, thắng tới 59 lần, tổng kết vẫn thua

Để trực quan, đại diện viện kiểm sát dẫn chứng trường hợp bị cáo Vũ Phong (53 tuổi, trú tại Hà Nội, lao động tự do). Từ tháng 2 - 6.2024, ông này đánh bạc 100 lần với tổng số tiền hơn 10,7 triệu USD, thua hơn 1,4 triệu USD (tương đương hơn 34 tỉ đồng).

Ngày 26.4.2024, ông Phong nạp tiền mặt hơn 456.000 USD, cộng với 23.000 USD từ voucher, tổng là hơn 479.000 USD. Lần chơi này, bị cáo thua, nên số tiền đánh bạc bị truy cứu là hơn 479.000 USD.

Ngày 30.4.2024, bị cáo Phong tiếp tục nạp hơn 267.000 USD, cộng với 4.000 USD từ voucher, tổng là hơn 271.000 USD. Lần này, bị cáo thắng hơn 136.000 USD, do đó tổng số tiền đánh bạc bị truy cứu là hơn 407.000 USD.

Theo kiểm sát viên, King Club có rất nhiều chương trình ưu đãi để lôi kéo người chơi: mừng sinh nhật, quay thưởng lúc 20 giờ 30, vinh danh những người đánh nhiều nhất… Bởi vậy, giá trị voucher dành cho 20 người thuộc top đầu, trong đó có bị cáo Phong, thường rất lớn.

Cả 100 lần chơi, bị cáo Vũ Phong đều có voucher. Trong tổng số hơn 10,7 triệu USD ông này bị cáo buộc đánh bạc, có đến hơn 484.000 USD là giá trị từ voucher của King Club.

Thống kê cũng cho thấy, với 100 lần đánh bạc, bị cáo Phong có tới 59 trận thắng và 41 trận thua. Song, tổng kết lại thì bị cáo vẫn thua. Số tiền thua sẽ được tính vào phần thu lợi bất chính của Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc), người đứng sau King Club.

Kim chính là người ra chủ trương, chỉ đạo cấp dưới cho người Việt Nam vào đánh bạc trái phép. Với hơn 106 triệu USD cộng dồn mà các "con bạc" đã chơi, Kim "đút túi" hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỉ đồng).

Tháng 6.2024, trước ngày công an bắt quả tang ổ nhóm cờ bạc tại King Club, Kim đã xuất cảnh khỏi Việt Nam. Bộ Công an phát lệnh truy nã, chưa có kết quả nên quyết định tách vụ án để xử lý sau. Từ tháng 8.2024, công ty của Kim cũng tạm ngừng kinh doanh.