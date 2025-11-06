Vụ đánh bạc tại King Club: VKS bác quan điểm ‘đánh bạc cho vui’, ‘đánh vì nhiệm vụ’

Chiều 6.11, TAND Hà Nội tiếp tục dành thời gian cho đại diện Viện KSND Hà Nội đối đáp lại các quan điểm bào chữa của luật sư và bị cáo trong vụ đánh bạc 2.500 tỉ đồng tại King Club (đặt tại tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội).



Đánh bạc là tệ nạn xã hội, không phải tò mò hay vui

Những ngày xét xử trước đó, các bị cáo đều nhận tội và xin HĐXX giảm mức phạt hoặc chuyển từ án tù giam thành án tù treo, chuyển án tù treo thành phạt tiền.

Các bị cáo trong vụ án ẢNH: NGUYỄN HƯNG

Đối đáp lại, đại diện Viện KSND Hà Nội khẳng định cả 136 bị cáo phạm tội đánh bạc trong vụ án đều là những người có học thức cao, có trình độ hoặc am hiểu xã hội.

Trong 136 bị cáo, có 134 người thành khẩn. Một số bị cáo không thừa nhận đó là cá cược bằng tiền, không phải đánh bạc, chỉ là chơi trò chơi… nhưng sau đó cũng thừa nhận hành vi của mình.

Trước quan điểm của nhiều bị cáo cho rằng "đánh bạc vì tò mò, để giải tỏa stress, đánh cho vui và chỉ là vui chơi có thưởng…", kiểm sát viên tham gia tố tụng khẳng định đánh bạc là tệ nạn xã hội và pháp luật không ủng hộ.

Kiểm sát viên dẫn chứng từ Sắc lệnh 168 năm 1948, sau này là bộ luật Hình sự các năm 1985, 1999 và 2015 đều quy định không được đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào, không được cược thắng thua bằng tiền hoặc hiện vật.

Cạnh đó, các quyết định, nghị định của Chính phủ đều quy định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, cấm người Việt Nam tham gia. Do đó, kiểm sát viên cho rằng lý do các bị cáo đưa ra đều không hợp lý và phải nhận thức đây là hành vi đánh bạc trái pháp luật.

Đại diện Viện KSND Hà Nội tham gia tố tụng tại phiên tòa ẢNH: NGUYỄN HƯNG

Ở vụ án này, ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ), bị cáo buộc đánh bạc tổng 74 lần trong 4 tháng giữa năm 2024. Ông Đức dùng hơn 4,26 triệu USD đánh bạc (hơn 112 tỉ đồng), lần chơi nhiều nhất là 5,5 tỉ đồng, ít nhất 17 triệu đồng và thua 284.259 USD (tương đương hơn 6,8 tỉ đồng).

Kiểm sát viên đánh giá ông Đức thành khẩn, nhưng với vị trí từng công tác thì buộc phải nhận thức cao hơn các bị cáo khác rằng đánh bạc là tệ nạn xã hội.

Dù không được Viện KSND Hà Nội đề nghị hình phạt thấp nhất của khung hình phạt, nhưng kiểm sát viên khẳng định đã áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo để đưa ra đề nghị mức án phù hợp là 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù, để bị cáo có cơ hội sớm về chăm sóc mẹ, quan tâm đến gia đình.

Đánh bạc 17 lần vì nhiệm vụ?

Bị cáo Lê Thế Chiến, cựu Phó tổng biên tập Tạp chí Thanh tra Chính phủ, bị cáo buộc đánh bạc 17 lần với số tiền 12.560 USD và thắng 6.502 USD (tương đương hơn 156 triệu đồng).

Ông Chiến khai đánh bạc "vì vấn đề nhiệm vụ" chứ không cố ý vi phạm. Ông Chiến cho hay, sau quá trình thực tế đánh bạc tại King Club đã có các chuyên đề, bài viết phản ánh và cho rằng tội của mình vừa là nhiệm vụ, vừa là lỗi vô ý, chưa nhận thức đầy đủ.

Với quan điểm này, kiểm sát viên phân tích, ông Chiến từng giữ nhiều chức vụ cao, công tác tại cơ quan thuộc Thanh tra Chính phủ nên phải hiểu rõ quy định hơn ai hết. Cạnh đó, ông Chiến có nghiệp vụ sâu về pháp luật, đáng lẽ phải nhận thức sớm và ăn năn hối cải, nhưng những lần trả lời xét hỏi có thừa nhận hành vi mà vẫn tranh luận về mục đích, động cơ hành vi.

Dẫn lại lời khai của ông Chiến lý do vào King Club nhằm tìm hiểu phần mềm BINO (quản lý sòng bạc) và cơ chế vận hành casino này, kiểm sát viên cho rằng ông Chiến có quyền tìm hiểu nhưng phải làm hợp pháp chứ không phải bằng cách vào đánh bạc 17 lần.

"Bị cáo được giao nhiệm vụ gì, ai giao và có được giao đánh bạc 17 lần hay không?", kiểm sát viên nói.

Đối đáp tiếp, kiểm sát viên cho hay, ông Chiến đánh thắng 156 triệu đồng, đây là số tiền thu lợi bất chính nhưng mới khắc phục 30 triệu đồng. Dù vậy, ông Chiến vẫn được đề nghị mức án 12 - 18 tháng tù treo, là mức án đề nghị rất nhân văn.

Đối với 3 bị cáo người Hàn Quốc bị truy tố tội tổ chức đánh bạc, các luật sư đề nghị tòa xem xét hình phạt thấp hơn mức đề nghị với lý do họ là người Hàn Quốc, không biết việc điều hành King Club phạm pháp tại Việt Nam.

Trước quan điểm này, kiểm sát viên nhấn mạnh cả 3 bị cáo đều được tuyển dụng làm quản lý cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, là ngành kinh doanh có điều kiện. Các bị cáo cũng đã có thời gian sinh sống ở Việt Nam từ lâu, riêng bị cáo Shim Hwa Hee còn học đại học tại Việt Nam nên phải biết quy định không cho người Việt vào casino chơi bạc.

Trong quá trình điều tra và diễn biến tại phiên tòa, các bị cáo đều khai biết rõ quy định nhưng vẫn phạm tội. Vì vậy, cơ quan tố tụng cho rằng không có căn cứ chấp nhận quan điểm của các luật sư.