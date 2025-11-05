Luật sư đánh bạc xin được ghi nhận khi vận động 2 bị cáo ra trình diện

Sáng 5.11, TAND Hà Nội tiếp tục phiên sơ thẩm, xét xử 141 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại King Club (khách sạn Pullman, Hà Nội) với phần tranh luận.

Vận động 2 bị cáo ra trình diện, mong được ghi nhận

Là luật sư, hiểu biết pháp luật, song bị cáo Nguyễn Hữu Liêm bị cáo buộc đã 11 lần đánh bạc với số tiền 72.616 USD và thua 8.940 USD, tương đương hơn 215 triệu đồng.

Các bị cáo trong vụ án ẢNH: NGUYỄN HƯNG

Được gọi lên tranh luận, ông Liêm khai báo thêm tình tiết giảm nhẹ về gia đình có công với cách mạng, bản thân được tặng nhiều bằng khen và giấy khen của UBND tỉnh Nghệ An, Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An.

Cạnh đó, bị cáo Liêm cho hay, quá trình điều tra, ông được điều tra viên ghi nhận về việc vận động một số đối tượng diện truy tìm, truy nã trong vụ án ra đầu thú, trình diện. Trong đó, ông Liêm cho hay ông đã tư vấn và khuyên 2 người, là bị cáo Lê Đức Linh và Nguyễn Thị Nguyên ra trình diện.

Từ đó, ông Liêm mong được HĐXX ghi nhận để cho hưởng mức án thấp nhất.

Trong vụ án, ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ), bị cáo buộc đã đánh bạc 74 lần trong 4 tháng giữa năm 2024. Số tiền ông Đức dùng để đánh bạc lên tới hơn 4,26 triệu USD (tương đương hơn 112 tỉ đồng) và thua 284.259 USD (tương đương gần 7 tỉ đồng).

Tại tòa, ông Đức thừa nhận đã sai khi đánh bạc trong casino chỉ dành cho người nước ngoài. Khi làm việc với cảnh sát, ông nhận thức được hành vi và rất ân hận nên muốn gửi lời xin lỗi đến các cơ quan nơi từng công tác, đặc biệt là gia đình, họ hàng.

Bị cáo Ngô Ngọc Đức trình bày tại phiên toà ẢNH: NGUYỄN HƯNG

Trình bày về hoàn cảnh, ông Đức cho biết mẹ bị bệnh rất nặng, đột quỵ não 3 năm nay và ông là người chăm sóc chính. Kinh tế gia đình rất khó khăn, sau khi vợ ông và ông vướng vào pháp luật, con phải bỏ học dù đang học đại học năm thứ 4, mọi sinh hoạt của gia đình cũng bị đảo lộn.

Với số tiền đánh bạc bị cáo buộc lên tới 4,26 triệu USD, ông Đức thừa nhận đây là cách tính đúng của luật, nhưng mong được xem xét lại.

"Tôi ngồi chơi cái máy Slot, cứ 15 giây quay một vòng cho nên là số tiền bỏ ra ít nhưng mà cộng dồn sẽ rất lớn", ông Đức nói.

Ngoài ra, ông Đức cũng xin xét thêm các yếu tố giảm nhẹ, như bản thân có nhiều thành tích công tác, được Thủ tướng tặng bằng khen, gia cảnh khó khăn, tích cực làm từ thiện.

Nhận tội, xin được khoan hồng

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Xuân Vịnh bị cáo buộc đã đánh bạc 66 lần với tổng số tiền 1,1 triệu USD. Ông Vịnh thua 49.500 USD (tương đương gần 1,2 tỉ đồng).

Khai báo tại toà, ông Vịnh thừa nhận hành vi và cho rằng bản thân ở tỉnh lẻ, ra Hà Nội tò mò nên tham gia vào trò chơi có thưởng, biết sai và xin chịu trách nhiệm pháp luật.

Vụ án có 141 bị cáo, trong đó 136 người bị truy tố tội đánh bạc ẢNH: NGUYỄN HƯNG

Ông Vịnh trình bày đã cung cấp 9 tình tiết giảm nhẹ, song cáo trạng mới ghi nhận 2 tình tiết, do đó mong được bổ sung nếu HĐXX thấy còn sót hoặc hồ sơ bị thất lạc. Từ đó, ông Vịnh mong HĐXX xem xét cho mình được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo buộc đánh bạc 8 lần với số tiền 13.036 USD và thua 6.256 USD (tương đương hơn 150 triệu đồng), bị cáo Nguyễn Thị Duyên cũng trình bày hoàn cảnh gia đình và mong được khoan hồng.

Bà Duyên trình bày gia đình hoàn cảnh khó khăn khi mẹ già 72 tuổi, chồng mới mất và em gái bị tâm thần. Thời gian bà Duyên bị tạm giam, mẹ già đã phải đi nhặt phế liệu để nuôi con.

Trình bày thêm, bà Duyên cho hay bản thân cũng bị tâm thần và nhiều bệnh khác. Trước đó đã điều trị 3 tháng ở Bệnh viện Bạch Mai, được kê thuốc uống hàng tháng. Thời gian tạm giam, bà Duyên cho hay đã phát bệnh trong trại tạm giam, phải nhiều lần đi cấp cứu.

"Mong HĐXX cho bị cáo hưởng khoan hồng để về chăm mẹ già, em và các cháu", bị cáo Duyên nói.