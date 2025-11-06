Vụ đánh bạc 2.500 tỉ tại King Club: Luật sư đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo

Doanh nhân thành đạt phạm tội vì "hoàn cảnh éo le"

Bào chữa cho bị cáo Lê Vỹ, luật sư Nguyễn Thị Đinh Hương đề nghị HĐXX xem xét bối cảnh phạm tội cũng như các tình tiết giảm nhẹ của thân chủ mình, để cho hưởng khoan hồng tối đa.

Các bị cáo trong vụ án ẢNH: NGUYỄN HƯNG

Theo luật sư Hương, ông Vỹ phạm tội trong hoàn cảnh éo le, trong lúc đưa vợ đi chữa bệnh, phẫu thuật ghép gan. Cạnh đó, ông Vỹ tuổi cao, sức khỏe và thể trạng kém cộng với sự lo lắng cho bệnh tình của vợ nên thiếu làm chủ, đã tham gia đánh bạc tại King Club trong quá trình lưu trú tại khách sạn Pullman (Hà Nội) để giải tỏa căng thẳng.

Trình bày về nhân thân, luật sư Hương cho biết, ông Vỹ từng là một quân nhân phục vụ lâu năm trong quân đội. Quá trình công tác, ông Vỹ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và nhiều lần được Đảng, Nhà nước cũng như ngành quân đội khen thưởng.



Khi rời quân ngũ, ông Vỹ đã nắm bắt thời cơ và trở thành doanh nhân thành đạt, điều hành Công ty cổ phần Phú Tài. Dưới sự điều hành của ông Vỹ, Công ty Phú Tài từng lọt top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất cả nước. Đây là doanh nghiệp đã nỗ lực vượt khó, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho hơn 7.000 lao động.

"Bị cáo Vỹ cao tuổi, mang nhiều bệnh và thường phải chăm sóc vợ điều trị nan y tại bệnh viện nên hoàn cảnh rất éo le và đáng thương", luật sư Hương trình bày.

Luật sư Hương cho rằng xử lý nghiêm là cần thiết, song cần xét yếu tố nhân đạo và cho rằng phạt tiền đối với ông Vỹ cũng đủ sức răn đe.

Trước đó, đại diện Viện KSND Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên ông Vỹ từ 24 đến 30 tháng tù, cho hưởng án treo. Ông Vỹ bị cáo buộc đã 9 lần đánh bạc với tổng số tiền hơn 2 triệu USD và thua 418.426 USD, tương đương hơn 10 tỉ đồng.

Luật sư Giang Hồng Thanh (ngồi giữa) bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đình Lâm ẢNH: NGUYỄN HƯNG

Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đình Lâm, Phó tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng, luật sư Giang Hồng Thanh mong HĐXX chấp nhận đề nghị của đại diện Viện KSND Hà Nội tuyên ông Lâm mức án 30 đến 36 tháng tù, hưởng án treo về tội tổ chức đánh bạc.

Luật sư Thanh cho biết, trước khi xảy ra vụ án, ông Lâm đã được chỉ định đặt stent cho 3 động mạch vành bị tắc đến 90% và trong thời gian bị tạm giam, ông nhiều lần khó thở, chóng mặt, mờ mắt nên được bác sĩ thăm khám, cấp thuốc. Ngoài bệnh tim, ông còn mắc u tuyến giáp có nguy cơ ác tính mức độ 3 và một số bệnh nền khác.

Bị bệnh nặng, hàng ngày phải tự tiêm cho mình

Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Quốc Khánh bị truy tố về tội đánh bạc, với cáo buộc đã chơi 58 lần, với tổng số tiền hơn 979.177 USD. Trong đó, bị cáo thua 52.293 USD, tương đương hơn 1,2 tỉ đồng. Viện KSND Hà Nội đề nghị tòa tuyên ông Khánh từ 24 đến 30 tháng tù, cho hưởng án treo.

Bào chữa cho ông Khánh tại tòa, luật sư Dương Đức Tuất đồng tình với cáo trạng truy tố đối với ông Khánh là đúng người, đúng tội, không oan sai. Luật sư cũng thống nhất khi xác định ông Khánh có các tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chủ động khắc phục hậu quả, có thành tích xuất sắc trong công tác, có người thân có công với cách mạng và đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Song, luật sư Tuất cho rằng còn một tình tiết giảm nhẹ quan trọng đang bị bỏ sót, sợ thân chủ mình bị thiệt thòi. Đó là tình tiết tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.

Các luật sư tham gia phiên tòa ẢNH: NGUYỄN HƯNG

Luật sư Tuất cho hay, ngay sau khi bị bắt quả tang, ông Khánh đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi của mình và đã cung cấp cho cơ quan điều tra những thông tin chi tiết, có giá trị cao như cách làm thẻ thành viên, cách quy đổi điểm, cách đổi tiền, các chính sách khuyến mãi, mức đặt cọc và các hình thức trò chơi điện tử.

Những chi tiết ông Khánh cung cấp, luật sư cho rằng đã góp phần làm vụ án sớm được sáng tỏ. Luật sư Tuất mong muốn HĐXX xem xét cho ông Khánh được ghi nhận tình tiết tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để đảm bảo công bằng.

Trình bày thêm, luật sư Tuất cho biết ông Khánh đang mắc bệnh hiểm nghèo tiểu đường tuýp 2. Hàng ngày ông Khánh phải tự tiêm cho mình 2 mũi.

"Rất đau lòng khi tôi thấy ông Khánh phải tự vạch bụng lên để tiêm cho mình ở mức 30 ml, là mức cao nhất trong phác đồ điều trị bệnh tiểu đường", luật sư Tuất trình bày.

Luật sư cho biết ông Khánh đang ở giai đoạn biến chứng thành bệnh võng mạc tiểu đường gây mờ mắt, thường xuất hiện các cơn đau và gây rối loạn vận động. Thời gian tạm giam 7 tháng, ông Khánh đã 2 lần phải đi cấp cứu. Khi được tại ngoại, ông Khánh đã không tự đi được và mắt bị biến chứng nghiêm trọng.

Ngoài ra, luật sư Tuất cho hay ông Khánh dù không hoạt động trong lĩnh vực nhà nước nhưng đã 17 lần được khen thưởng bởi các cơ quan, tổ chức như Bộ Công an, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia,...

Doanh nghiệp do ông Khánh điều hành với vai trò tổng giám đốc từng được công nhận là doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Bắc Ninh cũ, nhiều lần được Chủ tịch nước, Chính phủ khen thưởng. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có đơn xin xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho ông Khánh.

Kết lại phần trình bày, luật sư Dương Đức Tuất mong muốn HĐXX xem xét cho ông Khánh được hưởng mức án treo dưới mức đề nghị của đại diện Viện KSND Hà Nội.