Đoàn Di Băng bị dân mạng 'tấn công' sau vụ chồng doanh nhân bị bắt

Ngày 5.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với 3 bị can, trong đó có Nguyễn Quốc Vũ (sinh năm 1978) để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả. Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trước khi vướng vòng lao lý, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ cùng vợ là Đoàn Di Băng từng được nhiều người nhắc đến bởi những ồn ào.

Đoàn Di Băng bị dân mạng nhắc tên sau khi doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt Ảnh: FBNV

Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ngoài mong cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, nhiều người còn vào trang cá nhân có hơn 1,9 triệu lượt theo dõi của Đoàn Di Băng - vợ doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ để lại nhiều bình luận trái chiều. Trước đó, cô cũng vướng nhiều tranh cãi liên quan đến phát ngôn hay những ồn ào liên quan đến các sản phẩm cô kinh doanh.

Theo ghi nhận, thời gian qua, Đoàn Di Băng không cập nhật thông tin mới trên mạng xã hội. Bài đăng gần nhất của cô là hồi 27.8, khi chia sẻ về sản phẩm mà mình kinh doanh.



Những ồn ào của Đoàn Di Băng

Trước đó, Đoàn Di Băng từng vướng không ít ồn ào về phát ngôn Ảnh: FBNV

Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, Nguyễn Quốc Vũ được nhiều người biết đến bởi cuộc hôn nhân với vợ là Đoàn Di Băng. Trước đây, cặp đôi thường xuyên đăng tải những chia sẻ về cuộc sống đời thường, gây ấn tượng với khán giả bởi độ sang chảnh. Song sau này, nhiều cư dân mạng phát hiện ra sự bất nhất trong những phát ngôn của cả hai. Từ đó, nhiều người gọi Đoàn Di Băng bằng những danh xưng mang tính châm biếm như “thánh nổ”.

Ngoài bị phản ứng vì thường xuyên khoe mẽ về cuộc sống sang chảnh hay những bất động sản đắt tiền, Đoàn Di Băng cũng từng bị chỉ trích vì phát ngôn. Hồi năm 2022, cô từng bị nhiều người nhận xét thực dụng, có thái độ xem thường người nghèo khi chia sẻ: "Băng thấy mấy bạn hay bảo: "Mình không còn thích tết nữa, chắc mình già rồi". Không phải bạn già đâu, do bạn hết tiền á. Chớ ba mẹ mình nôn tết".

Trước làn sóng phẫn nộ, Đoàn Di Băng lên tiếng xin lỗi. Cô giải thích đây là câu nói về hoàn cảnh chung của mình và mọi người dịp tết, đồng thời phủ nhận chuyện xem thường người nghèo. Tuy nhiên chia sẻ này không làm dân mạng “nguôi cơn giận”. Ngoài ra, Đoàn Di Băng còn vướng tranh cãi về việc mặc váy nhái. Nhiều người cho rằng dù từng hoạt động nghệ thuật song tên tuổi của cô lại được nhắc đến bởi những ồn ào, thị phi.

Hiện tại, vụ việc của doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người mong cơ quan quản lý xử lý nghiêm vụ việc để làm gương, bởi vấn đề hàng giả đang gây "nhức nhối" trong dư luận. Với cộng đồng mạng, đây là hành vi kiếm tiền trên sức khỏe, tính mạng người khác.