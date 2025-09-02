Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khoảnh khắc Mỹ Tâm diện áo dài trắng, hát ở đại lễ 2.9 gây sốt

Thạch Anh
Thạch Anh
02/09/2025 19:00 GMT+7

Mỹ Tâm bày tỏ niềm tự hào khi được hát 'Giai điệu tự hào' trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9. Màn trình diễn của cô sau đó hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 được tổ chức trang trọng tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội, thu hút sự quan tâm của người dân cả nước. Trong khuôn khổ đại lễ, chương trình đồng diễn nghệ thuật đặc biệt Khí phách Việt Nam với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân, Đức Phúc… mang lại cảm xúc cho người xem.

Màn hòa giọng của Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi ‘gây sốt’ - Ảnh 1.

Khoảnh khắc biểu diễn của Mỹ Tâm được chia sẻ trên mạng xã hội, hút hàng triệu lượt xem

ẢNH: FBNV

Chương trình được mở màn bằng ca khúc Tiến quân ca do bé Hà Thủy Tiên (7 tuổi) thể hiện. Sau đó, Mỹ Tâm gây ấn tượng với hình ảnh diện áo dài trắng giản dị, cất giọng nội lực trong Giai điệu tự hào. Ca từ ý nghĩa của bài hát khiến nhiều người xem xúc động: “Bài hát ấy vang trong tim con/Bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường/Bài hát ấy khiến con rưng rưng, khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng/Bài hát ấy con nghe hôm nay là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc/Cùng triệu người ngân vang câu ca: Nước non Việt Nam ta vững bền”.

Khoảnh khắc nữ ca sĩ đặt tay lên ngực khi hát được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người dành lời khen ngợi cho phần thể hiện này của giọng ca 8X. Một tài khoản viết: “Chị Tâm cất tiếng hát làm tôi nổi da gà liền. Một cảm xúc rất tự hào”. Người xem khác chia sẻ: “Chị ấy hát rõ ràng, rành mạch khơi gợi niềm xúc động trong tôi”. “Chị Tâm giản dị từ trang phục, nhưng giọng hát lay động quá”, một khán giả để lại bình luận.

Mỹ Tâm chia sẻ về màn trình diễn 'gây sốt'

Màn hòa giọng của Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi ‘gây sốt’ - Ảnh 2.

Sau màn trình diễn, Mỹ Tâm chia sẻ cô "tự cảm thấy mình cần phải sống xứng đáng, sống có trách nhiệm và cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương đất nước"

ẢNH: FBNV

Trên trang cá nhân, Mỹ Tâm đăng tải lại khoảnh khắc trình diễn trong đại lễ, kèm dòng chia sẻ đầy tự hào. Nữ ca sĩ viết: “Hôm nay, Tâm không thể nào diễn tả hết niềm vinh dự, tự hào, niềm hạnh phúc lớn lao và xúc động khi được cất vang tiếng hát tại Quảng trường Ba Đình trong thời khắc thiêng liêng của cả dân tộc, cùng triệu người ngân vang câu hát: Nước non Việt Nam ta vững bền”.

Trong bài viết của mình, Mỹ Tâm cũng bày tỏ sự biết ơn khi “được sống trong hòa bình, độc lập và tự do”. Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn khi vinh dự góp mặt trong sự kiện đặc biệt của đất nước. Cô bộc bạch: “Giá trị của tự do và độc lập có được như hôm nay chúng con nguyện lòng xin ghi nhớ mãi. Tâm tự cảm thấy mình cần phải sống xứng đáng, sống có trách nhiệm và cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương đất nước Việt Nam thân yêu của mình”.

Ngoài Mỹ Tâm, nhiều sao Việt cũng bày tỏ niềm vinh dự khi được hòa giọng trong sự kiện trọng đại của đất nước. Trên trang cá nhân, Hòa Minzy chia sẻ đây là một kỷ niệm đáng tự hào trong năm 2025 và trong cả sự nghiệp của cô, khi được tham gia biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9. 

Trong khi đó, Trúc Nhân bày tỏ: “Khi tiến vào Quảng trường Ba Đình, tim tôi như nổ tung vì tự hào và hạnh phúc. Tôi thấy thiêng liêng và xúc động vô cùng, không biết nói sao cho hết sự vinh dự của bản thân khi được biểu diễn ở thời khắc lịch sử huy hoàng của đất nước và còn là trước lăng Bác”.

Mỹ Tâm Ca sĩ Mỹ Tâm Hòa Minzy Trúc Nhân Khí phách Việt Nam
