Hơn 1.300 người cần hỗ trợ y tế trong đại lễ A80

Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có báo cáo mới nhất về công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong buổi diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80).

1.315 trường hợp gặp sự cố sức khỏe cần được chăm sóc y tế, trong đó 113 ca nặng phải chuyển viện, trong đại lễ A80 ẢNH: DUY TUÂN

Theo đó, 211 tổ y tế, 1.097 nhân viên y tế và 134 xe cứu thương đã được huy động phục vụ trực tiếp đại lễ A80, đảm bảo công tác sơ cứu, cấp cứu, khám chữa bệnh cho người dân.

113 ca nặng phải chuyển viện

Thống kê mới nhất cho thấy, có 1.315 trường hợp gặp sự cố sức khỏe cần được xử trí, chăm sóc y tế, trong đó 113 ca nặng phải chuyển viện.

Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận và xử trí 664/1.315 trường hợp, trong đó 75 ca nặng đã được chuyển viện để tiếp tục điều trị.

Lực lượng quân y xử trí 301 trường hợp, có 27 ca nặng phải chuyển viện.

Khối y tế công an tiếp nhận 317 trường hợp, trong đó có 10 trường hợp nặng đã chuyển viện.

Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 7 ca.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 26 trường hợp, trong đó có 1 ca nặng. Trong số các ca này có 12 ca là đại biểu, 5 ca ở khối phục vụ, 7 ca ở khối đứng và 2 ca là người dân.

Các bệnh viện tuyến cuối như: Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, Tim Hà Nội, đa khoa Xanh Pôn đã kịp thời tiếp nhận, xử lý và theo dõi sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ cùng người dân tham gia sự kiện.

Các chuyên gia của Bộ Y tế, các y bác sĩ của các bệnh viện thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) và Cục Y tế (Bộ Công an) đã được huy động, sẵn sàng ứng cứu tại chỗ và điều phối người bệnh về các bệnh viện tuyến cuối.