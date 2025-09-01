Khoảnh khắc Mỹ Tâm cùng ca sĩ nhí 7 tuổi tại tổng duyệt A80 gây sốt

Mới đây, khoảnh khắc ca sĩ Mỹ Tâm tập dượt cùng ca sĩ nhí trên sân khấu tại buổi tổng duyệt cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 được chia sẻ liên tục trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ với vài câu hát trong bài Tiến quân ca, cả hai khiến nhiều trái tim khán giả thổn thức.

Ca sĩ Mỹ Tâm và ca sĩ nhí Hà Thủy Tiên tại buổi tổng duyệt cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 ẢNH: NVCC

Theo tìm hiểu, ca sĩ nhí hát chung với Mỹ Tâm tên Hà Thủy Tiên, năm nay 7 tuổi đến từ Hà Nội. Cô bé được nhiều khán giả nhận xét là có chất giọng trong trẻo và phong thái trình diễn tự tin. Sau khi bé gái cất giọng mở đầu bài Tiến quân ca, Mỹ Tâm hát Giai điệu tự hào được lồng ghép trong cùng một đoạn nhạc, truyền cảm hứng về tinh thần yêu nước mạnh mẽ.

Mỹ Tâm bày tỏ việc được góp mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước là một vinh dự rất lớn, vì vậy, cô và ê-kíp đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho các tiết mục của mình.