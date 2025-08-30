Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Rapper Đen Vâu, MC Nguyên Khang tại buổi tổng duyệt A80: Đây là khoảnh khắc không thể nào quên
Video Giải trí

Rapper Đen Vâu, MC Nguyên Khang tại buổi tổng duyệt A80: Đây là khoảnh khắc không thể nào quên

Minh Hy - Hữu Tín
30/08/2025 20:51 GMT+7

Rapper Đen Vâu, ca sĩ Quốc Thiên, Trang Pháp, MC Nguyên Khang có mặt từ sáng sớm để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt cấp nhà nước lễ diễu binh, diễu hành A80 kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Sau những ngày hợp luyện và sơ duyệt, các nghệ sĩ chính thức bước vào buổi tổng duyệt cấp nhà nước lễ diễu binh, diễu hành A80 kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Từ sáng sớm, dàn nghệ sĩ như Rapper Đen Vâu, ca sĩ Quốc Thiên, Trang Pháp, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, MC Nguyên Khang, Hoa hậu Lương Thùy Linh, diễn viên Huỳnh Lập… diện trang phục tươm tất, chỉn chu và trang điểm nhẹ nhàng để xuất hiện tại điểm tập kết của khối Văn hóa - Thể thao.

Rapper Đen Vâu, MC Nguyên Khang tại buổi tổng duyệt A80: Đây là khoảnh khắc không thể nào quên- Ảnh 1.

Dàn nghệ sĩ nô nức trong ngày tổng duyệt A80

Ảnh: FBNV

Tại địa điểm này, các nghệ sĩ được tập dượt về cách di chuyển và các động tác phất cờ trước khi di chuyển đến quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Tuy thức dậy từ rất sớm nhưng dàn nghệ sĩ vẫn giữ thần thái tươi tắn, chuyên nghiệp.

Đối với các nghệ sĩ, việc được góp mặt tại một sự kiện quan trọng của đất nước là niềm vinh dự rất lớn trong chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình. Họ không chỉ đại diện cho khối nghệ sĩ mà còn thể hiện tinh thần của một thế hệ tri thức, dùng nghệ thuật để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, văn minh đến với cộng đồng.

Rapper Đen Vâu, MC Nguyên Khang tại buổi tổng duyệt A80: Đây là khoảnh khắc không thể nào quên

Hoa hậu Liên lục địa, Hoa hậu Quốc tế háo hức luyện tập diễu binh, diễu hành

Hoa hậu Liên lục địa, Hoa hậu Quốc tế háo hức luyện tập diễu binh, diễu hành

Bên cạnh các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, sự xuất hiện của khối văn nghệ sĩ cũng tạo nên điểm nhấn đặc biệt trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Dàn hoa hậu Thanh Thủy, Tiểu Vy, Bảo Ngọc, Kiều Duy... mang đến một không khí tươi vui, rạng rỡ, thu hút sự quan tâm của người dân.

