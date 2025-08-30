Rapper Đen Vâu, MC Nguyên Khang tại buổi tổng duyệt A80: Đây là khoảnh khắc không thể nào quên

Sau những ngày hợp luyện và sơ duyệt, các nghệ sĩ chính thức bước vào buổi tổng duyệt cấp nhà nước lễ diễu binh, diễu hành A80 kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Từ sáng sớm, dàn nghệ sĩ như Rapper Đen Vâu, ca sĩ Quốc Thiên, Trang Pháp, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, MC Nguyên Khang, Hoa hậu Lương Thùy Linh, diễn viên Huỳnh Lập… diện trang phục tươm tất, chỉn chu và trang điểm nhẹ nhàng để xuất hiện tại điểm tập kết của khối Văn hóa - Thể thao.

Dàn nghệ sĩ nô nức trong ngày tổng duyệt A80 Ảnh: FBNV

Tại địa điểm này, các nghệ sĩ được tập dượt về cách di chuyển và các động tác phất cờ trước khi di chuyển đến quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Tuy thức dậy từ rất sớm nhưng dàn nghệ sĩ vẫn giữ thần thái tươi tắn, chuyên nghiệp.

Đối với các nghệ sĩ, việc được góp mặt tại một sự kiện quan trọng của đất nước là niềm vinh dự rất lớn trong chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình. Họ không chỉ đại diện cho khối nghệ sĩ mà còn thể hiện tinh thần của một thế hệ tri thức, dùng nghệ thuật để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, văn minh đến với cộng đồng.