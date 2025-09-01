Hòa Minzy nói gì khi bị so sánh với Mỹ Tâm?

Hòa Minzy không chỉ được yêu mến bởi giọng ca nội lực, có các sản phẩm âm nhạc chỉn chu mà nhờ tính cách hài hước nhưng không kém phần thẳng thắn. Mới đây, cô thể hiện thái độ không hài lòng khi một số trang mạng xã hội đặt tên tuổi của cô và một số nghệ sĩ khác lên "bàn cân", gần nhất là so sánh cô với ca sĩ Mỹ Tâm.

Hòa Minzy khẳng định Mỹ Tâm là thần tượng của mình Ảnh: FBNV

Theo đó, Hòa Minzy khẳng định: "Chị Mỹ Tâm là tượng đài và thần tượng của hầu hết nghệ sĩ thuộc thế hệ của Hòa. Hòa không nói bản thân không tự tin hay mình đang tự ti mà ai cũng có điểm riêng và thị phần khán giả riêng nhưng quá vớ vẩn khi cứ mang chị Tâm ra để so sánh, từ đó vô tình giúp antifan có cớ để chửi Hòa". Bên cạnh đó, giọng ca Nỗi đau giữa hòa bình nhấn mạnh cô không tự nhận mình ở vị trí đứng đầu hay bất cứ vị trí nào mà chỉ cần được người hâm mộ yêu mến là đủ.

Trong phần bình luận, Hòa Minzy thẳng thắn cho biết từ trước đến nay cô không bận tâm đến việc khen chê hay những lời nhận xét về mình trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vì một số kênh TikTok cố ý khiến cô bị ghét nên quyết định lên tiếng. Ngoài ra, nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn đến những khán giả thấu hiểu cho tâm trạng cho cô. Sau hơn một giờ đăng tải, bài đăng của Hòa Minzy đạt hơn 28.000 lượt tương tác và hàng ngàn bình luận. Trong đó, nhiều khán giả là fan của Mỹ Tâm cũng đồng quan điểm với cách xử lý của nữ ca sĩ sinh năm 1995.

Hòa Minzy lên tiếng để tránh xảy ra hiềm khích không đáng có Ảnh: FBNV

Trước đó, Hòa Minzy từng vui mừng khi được gặp gỡ Mỹ Tâm trong hậu trường của một chương trình ca nhạc tại TP.HCM. Nữ ca sĩ 9X hạnh phúc vì được thần tượng động viên.

Năm 2025 được xem là một năm nhiều dấu ấn của Hòa Minzy khi cô liên tục gặt được thành công. Theo đó, MV Bắc Bling đạt được nhiều thành tích đáng kể trên các trang nhạc số và lan tỏa rộng rãi ở các nền tảng mạng xã hội. Tiếp đó, cô tiếp tục tạo dấu ấn với ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình và vai diễn khách mời trong Mưa đỏ. Tính đến thời điểm hiện tại, bài hát này đạt hơn 10 triệu lượt xem trên YouTube và trở thành bản hit tiếp theo của Hòa Minzy. Hơn thế nữa, cô còn là một trong những nghệ sĩ được vinh dự tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.