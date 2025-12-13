Vĩnh Long: Triệt xóa điểm đánh bạc giữa cánh đồng lác, bắt 32 người

Ngày 13.12, tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang tiếp tục làm việc với 32 người (cả nam và nữ) liên quan đến tụ điểm đánh bạc giữa cánh đồng lác vừa bị lực lượng công an triệt xóa.

Tụ điểm đánh bạc được che chắn kỹ lưỡng, phục vụ các cuộc sát phạt ăn thua bằng tiền Ảnh: Nam Long

Theo đó, vào lúc 14 giờ ngày 12.12, Phòng CSHS chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an xã Trung Ngãi triệt xóa 1 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu và đá gà thắng, thua bằng tiền nằm giữa đồng lác (thuộc ấp Phú Nông, xã Trung Ngãi, Vĩnh Long).

Tụ điểm đánh bạc nằm giữa đồng lác, gây khó khăn khi lực lượng công an tiếp cận Ảnh: Nam Long

Tại hiện trường, lực lượng công an ập vào từ nhiều phía, bắt giữ được 32 người. Tang vật tạm giữ gồm: 6 con gà, 1 cân đồng hồ (loại 5kg), 20 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 2 giỏ đệm dùng để đựng gà, 1 tấm nhựa màu đen, 3 hột xí ngâu, 1 hộp nhựa hình trụ màu đen; 1 dĩa màu trắng. Ngoài ra, lực lượng công an tạm giữ trên người những người ở tụ điểm đánh bạc 25 điện thoại di động, hơn 82 triệu đồng tiền mặt và tiền tang vật.

Vụ đánh bạc nói trên đang được Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.