Bắt bị can truy nã đặc biệt nguy hiểm khi về thăm nhà ở Vĩnh Long

Ngày 12.12, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an xã Ba Tri bắt giữ Phan Thanh Nam (23 tuổi, ở ấp An Phú, xã Ba Tri, Vĩnh Long - trước đây là ấp An Phú, xã An Bình Tây, H.Ba Tri, Bến Tre), là bị can bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Phan Thanh Nam tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cơ quan công an, ngày 2.8.2024, Cơ quan CSĐT Công an H.Ba Tri (cũ) ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thanh Nam về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Quá trình triệu tập để làm rõ, Nam không chấp hành và tìm cách lẩn trốn. Đến ngày 19.11.2024, Cơ quan CSĐT Công an H.Ba Tri (cũ) ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nam.

Qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, ngày 9.12, lực lượng công an phát hiện và bắt giữ Nam khi bị can vừa về thăm nhà tại ấp An Phú, xã Ba Tri.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiến hành các thủ tục tố tụng để xử lý bị can theo quy định của pháp luật.