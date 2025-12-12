Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bắt bị can truy nã đặc biệt nguy hiểm khi về thăm nhà ở Vĩnh Long

Nam Long
Nam Long
12/12/2025 15:51 GMT+7

Phan Thanh Nam, bị can đặc biệt nguy hiểm về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy, bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ khi về thăm nhà.

Ngày 12.12, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an xã Ba Tri bắt giữ Phan Thanh Nam (23 tuổi, ở ấp An Phú, xã Ba Tri, Vĩnh Long - trước đây là ấp An Phú, xã An Bình Tây, H.Ba Tri, Bến Tre), là bị can bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Bắt bị can truy nã đặc biệt nguy hiểm khi về thăm nhà ở Vĩnh Long- Ảnh 1.

Phan Thanh Nam tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cơ quan công an, ngày 2.8.2024, Cơ quan CSĐT Công an H.Ba Tri (cũ) ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thanh Nam về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Quá trình triệu tập để làm rõ, Nam không chấp hành và tìm cách lẩn trốn. Đến ngày 19.11.2024, Cơ quan CSĐT Công an H.Ba Tri (cũ) ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nam.

Qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, ngày 9.12, lực lượng công an phát hiện và bắt giữ Nam khi bị can vừa về thăm nhà tại ấp An Phú, xã Ba Tri.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiến hành các thủ tục tố tụng để xử lý bị can theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Công an TP.HCM bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn 13 năm

Công an TP.HCM bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn 13 năm

Công an TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Thị Phú sau 13 năm lẩn trốn thi hành án. Người này đã bị tuyên án 7 năm tù.

Khám phá thêm chủ đề

truy nã đặc biệt nguy hiểm Vĩnh Long ma túy bỏ trốn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận