Công an TP.HCM bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn 13 năm

Ngọc Lê - Trần Kha
27/11/2025 12:28 GMT+7

Công an TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Thị Phú sau 13 năm lẩn trốn thi hành án. Người này đã bị tuyên án 7 năm tù.

Ngày 27.11, Công an TP.HCM thông tin, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Vị Thủy (TP.Cần Thơ) đã bắt giữ Nguyễn Thị Phú (36 tuổi, là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm).

Công an TP.HCM bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn 13 năm- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Phú khi bị bắt

ẢNH: CTV

Trước đó, Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã tuyên phạt Nguyễn Thị Phú 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Lợi dụng chính sách nhân đạo được tại ngoại chờ thi hành án, Phú đã bỏ trốn sau đó.

Dù các cơ quan chức năng nhiều lần phối hợp gia đình, chính quyền địa phương vận động đầu thú, Nguyễn Thị Phú vẫn ngoan cố lẩn trốn.

Để che giấu thân phận, Phú không sử dụng giấy tờ tùy thân, nhờ người thân đứng tên thuê bao di động và liên tục thay đổi chỗ ở qua nhiều tỉnh, thành.

Bằng biện pháp nghiệp vụ sắc bén và sự kiên trì đeo bám suốt 13 năm, lực lượng công an đã xác định được vị trí Phú đang lẩn trốn tại TP.Cần Thơ và thực hiện lệnh bắt thành công. Nguyễn Thị Phú đã cúi đầu nhận tội và đi chấp hành án theo quy định của pháp luật.

Khởi tố 13 bị can, thu giữ 777 kg ma túy

Khởi tố 13 bị can, thu giữ 777 kg ma túy

Chưa đầy 3 tháng, đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia đã tiêu thụ 500 kg ma túy. Cảnh sát đã khởi tố 13 bị can và thu giữ 777 kg ma túy tổng hợp.

