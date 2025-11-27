Công an TP.HCM bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn 13 năm

Ngày 27.11, Công an TP.HCM thông tin, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Vị Thủy (TP.Cần Thơ) đã bắt giữ Nguyễn Thị Phú (36 tuổi, là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm).

Nguyễn Thị Phú khi bị bắt ẢNH: CTV

Trước đó, Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã tuyên phạt Nguyễn Thị Phú 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Lợi dụng chính sách nhân đạo được tại ngoại chờ thi hành án, Phú đã bỏ trốn sau đó.

Dù các cơ quan chức năng nhiều lần phối hợp gia đình, chính quyền địa phương vận động đầu thú, Nguyễn Thị Phú vẫn ngoan cố lẩn trốn.

Để che giấu thân phận, Phú không sử dụng giấy tờ tùy thân, nhờ người thân đứng tên thuê bao di động và liên tục thay đổi chỗ ở qua nhiều tỉnh, thành.

Bằng biện pháp nghiệp vụ sắc bén và sự kiên trì đeo bám suốt 13 năm, lực lượng công an đã xác định được vị trí Phú đang lẩn trốn tại TP.Cần Thơ và thực hiện lệnh bắt thành công. Nguyễn Thị Phú đã cúi đầu nhận tội và đi chấp hành án theo quy định của pháp luật.