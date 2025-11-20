Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Khởi tố 13 bị can, thu giữ 777 kg ma túy

Trần Cường
Trần Cường
20/11/2025 15:54 GMT+7

Chưa đầy 3 tháng, đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia đã tiêu thụ 500 kg ma túy. Cảnh sát đã khởi tố 13 bị can và thu giữ 777 kg ma túy tổng hợp.

Chiều 20.11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an thông tin kết quả điều tra một số chuyên án lớn, mà cơ quan này vừa triệt phá.

Hai đơn vị tham gia chuyên án lớn

Theo C04, đầu tháng 7 vừa qua, cơ quan này phát hiện Trần Quốc Huy (25 tuổi) và Dương Cao Huy (26 tuổi), cùng ở Hà Nội, có dấu hiệu bất minh.

Cùng thời điểm, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng) phát hiện một đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam do Trần Đức Thành (42 tuổi, trú Nghệ An) và Chu Anh Tuấn (43 tuổi, trú Phú Thọ) cầm đầu, có mối liên hệ trực tiếp với 2 người tên Huy kể trên.

Phá chuyên án tiêu thụ 500 kg ma túy xuyên quốc gia trong chưa đầy 3 tháng - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long trực tiếp lấy lời khai Chu Anh Tuấn

ẢNH: L.A

Nhận định đây là đường dây ma túy xuyên quốc gia, quy mô đặc biệt lớn, hai lực lượng đã  lập chuyên án chung để triệt phá.

Thủ đoạn hoạt động của đường dây này rất tinh vi. Những người cầm đầu là đối tượng truy nã lẩn trốn ở nước ngoài. Các đối tượng trong đường dây hoạt động khép kín nhưng độc lập, sử dụng ứng dụng Telegram, Signal, tên giả để chỉ đạo việc giao nhận, hoàn toàn không gặp nhau trực tiếp. Ma túy được giấu tại các điểm vắng, sau đó gửi định vị GPS và ảnh cho người nhận, khiến việc lần ra dấu vết trở nên vô cùng khó khăn.

Từ tài liệu điều tra, C04 xác định trong một lần đi du lịch nước ngoài, Chu Anh Tuấn quen với một đối tượng tên Long, đang trốn truy nã. Long thuê Tuấn làm đầu mối giao nhận ma túy tại Việt Nam với giá 3 triệu đồng/kg.

Phá chuyên án tiêu thụ 500 kg ma túy xuyên quốc gia trong chưa đầy 3 tháng - Ảnh 2.

Số ma túy các đối tượng ngụy trang trong các hộp trà

ẢNH: L.A

Tháng 5, sau khi bàn bạc, Long cho người giao cho Tuấn 300 kg ma túy tại sân vận động Vườn Sim thuộc xã Bình Nguyên (Phú Thọ). Số ma túy này Tuấn đưa về cất giấu tại nhà dì ruột Nguyễn Thị Cúc đang sống cùng chồng là Hoàng Văn Sáng tại thôn Chợ Cánh, xã Bình Nguyên. 

Từ đây, ma túy được chia lẻ theo chỉ đạo của Long, sau đó được Tuấn và Cúc nhiều lần đưa đến ngôi nhà hoang, ít người qua lại gần nghĩa trang Đồng Mả, xã Bình Nguyên rồi gửi định vị và ảnh nơi cất giấu ma túy cho Long.

Để tránh bị lộ, Long chỉ đạo Nguyễn Văn Thái (31 tuổi, trú Bắc Ninh) và Trịnh Thị Kiều (25 tuổi, trú Thanh Hóa) đến địa điểm định vị lấy ma túy đi giao. Mỗi lần giao từ 2 - 24 kg ma túy. Chưa đầy 2 tháng, các đối tượng đã tiêu thụ 300 kg ma túy.

Đầu tháng 8, Trần Đức Thành nhận lời vận chuyển 930 kg ma túy tổng hợp về Hà Nội với giá 250.000 USD của một đối tượng người Lào. Thành sau đó thuê Phạm Văn Dũng (54 tuổi ở Hải Phòng) là lái xe container để đưa số ma túy này (chứa trong 49 bao tải) về Việt Nam.

Phá chuyên án tiêu thụ 500 kg ma túy xuyên quốc gia trong chưa đầy 3 tháng - Ảnh 3.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long có mặt nắm bắt kết quả chuyên án

ẢNH: L.A

Ngày 17.8, Dũng giao cho Tuấn số ma túy này tại sân vận động Vườn Sim, sau đó Tuấn đưa về nhà dì ruột để cất giấu.

Với thủ đoạn tương tự, từ ngày 18.8 đến ngày 17.9, các đối tượng đã tiêu thụ trót lọt hơn 200 kg ma túy ở nhiều tỉnh, thành, trong đó có nhiều chuyến đưa đi các tỉnh phía nam tiêu thụ.

Thu 777 kg ma túy 

Ngày 21.9, C04 và Cục phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Quốc phòng) đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các đơn vị địa phương phá chuyên án 825P, bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở, kho cất giấu ma túy ở Phú Thọ của Chu Anh Tuấn, Trịnh Thị Kiều, Nguyễn Thị Cúc, Hoàng Văn Sáng, thu 706 kg ma túy tổng hợp, một máy hút chân không và nhiều tài liệu có liên quan.

Cạnh đó, lực lượng chức năng triển khai 10 tổ công tác ở các tỉnh, thành, bắt giữ 11 đối tượng khác trong đường dây, thu giữ thêm hơn 70 kg ma túy tổng hợp. 

Phá chuyên án tiêu thụ 500 kg ma túy xuyên quốc gia trong chưa đầy 3 tháng - Ảnh 4.

Số ma túy cực lớn bị thu giữ

ẢNH: L.A

Đến nay, ban chuyên án đủ căn cứ khởi tố 13 bị can liên quan đến tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia này, thu giữ 777 kg ma túy tổng hợp.

Quá trình điều tra, ban chuyên án xác định đối tượng Long tên thật là Trần Văn Quyết (40 tuổi, trú TP.HCM). Quyết có 2 lệnh truy nã của Công an TP.HCM về tội mua bán trái phép chất ma túy, đang lẩn trốn ở nước ngoài.

Quá trình trốn truy nã, Quyết cấu kết với một số đối tượng người Việt Nam tại nước ngoài hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn, trong đó có đường dây kể trên.

Tin liên quan

Phát hiện nhiều túi nghi ma túy khi đi nhặt củi dọc bờ biển

Phát hiện nhiều túi nghi ma túy khi đi nhặt củi dọc bờ biển

Đi nhặt củi dọc bờ biển sau mưa lũ, 1 người dân ở xã Nam Cửa Việt (Quảng Trị) đã phát hiện nhiều túi ni lông đựng các viên nén nghi ma túy tổng hợp.

Khởi tố bị can sử dụng ma túy, lái ô tô gây tai nạn chết người

Khám phá thêm chủ đề

Tam giác vàng đường dây ma túy xuyên quốc gia Bộ Công an Bộ Quốc phòng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận