Khởi tố 13 bị can, thu giữ 777 kg ma túy

Chiều 20.11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an thông tin kết quả điều tra một số chuyên án lớn, mà cơ quan này vừa triệt phá.



Hai đơn vị tham gia chuyên án lớn

Theo C04, đầu tháng 7 vừa qua, cơ quan này phát hiện Trần Quốc Huy (25 tuổi) và Dương Cao Huy (26 tuổi), cùng ở Hà Nội, có dấu hiệu bất minh.

Cùng thời điểm, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng) phát hiện một đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam do Trần Đức Thành (42 tuổi, trú Nghệ An) và Chu Anh Tuấn (43 tuổi, trú Phú Thọ) cầm đầu, có mối liên hệ trực tiếp với 2 người tên Huy kể trên.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long trực tiếp lấy lời khai Chu Anh Tuấn ẢNH: L.A

Nhận định đây là đường dây ma túy xuyên quốc gia, quy mô đặc biệt lớn, hai lực lượng đã lập chuyên án chung để triệt phá.

Thủ đoạn hoạt động của đường dây này rất tinh vi. Những người cầm đầu là đối tượng truy nã lẩn trốn ở nước ngoài. Các đối tượng trong đường dây hoạt động khép kín nhưng độc lập, sử dụng ứng dụng Telegram, Signal, tên giả để chỉ đạo việc giao nhận, hoàn toàn không gặp nhau trực tiếp. Ma túy được giấu tại các điểm vắng, sau đó gửi định vị GPS và ảnh cho người nhận, khiến việc lần ra dấu vết trở nên vô cùng khó khăn.

Từ tài liệu điều tra, C04 xác định trong một lần đi du lịch nước ngoài, Chu Anh Tuấn quen với một đối tượng tên Long, đang trốn truy nã. Long thuê Tuấn làm đầu mối giao nhận ma túy tại Việt Nam với giá 3 triệu đồng/kg.

Số ma túy các đối tượng ngụy trang trong các hộp trà ẢNH: L.A

Tháng 5, sau khi bàn bạc, Long cho người giao cho Tuấn 300 kg ma túy tại sân vận động Vườn Sim thuộc xã Bình Nguyên (Phú Thọ). Số ma túy này Tuấn đưa về cất giấu tại nhà dì ruột Nguyễn Thị Cúc đang sống cùng chồng là Hoàng Văn Sáng tại thôn Chợ Cánh, xã Bình Nguyên.

Từ đây, ma túy được chia lẻ theo chỉ đạo của Long, sau đó được Tuấn và Cúc nhiều lần đưa đến ngôi nhà hoang, ít người qua lại gần nghĩa trang Đồng Mả, xã Bình Nguyên rồi gửi định vị và ảnh nơi cất giấu ma túy cho Long.

Để tránh bị lộ, Long chỉ đạo Nguyễn Văn Thái (31 tuổi, trú Bắc Ninh) và Trịnh Thị Kiều (25 tuổi, trú Thanh Hóa) đến địa điểm định vị lấy ma túy đi giao. Mỗi lần giao từ 2 - 24 kg ma túy. Chưa đầy 2 tháng, các đối tượng đã tiêu thụ 300 kg ma túy.

Đầu tháng 8, Trần Đức Thành nhận lời vận chuyển 930 kg ma túy tổng hợp về Hà Nội với giá 250.000 USD của một đối tượng người Lào. Thành sau đó thuê Phạm Văn Dũng (54 tuổi ở Hải Phòng) là lái xe container để đưa số ma túy này (chứa trong 49 bao tải) về Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long có mặt nắm bắt kết quả chuyên án ẢNH: L.A

Ngày 17.8, Dũng giao cho Tuấn số ma túy này tại sân vận động Vườn Sim, sau đó Tuấn đưa về nhà dì ruột để cất giấu.

Với thủ đoạn tương tự, từ ngày 18.8 đến ngày 17.9, các đối tượng đã tiêu thụ trót lọt hơn 200 kg ma túy ở nhiều tỉnh, thành, trong đó có nhiều chuyến đưa đi các tỉnh phía nam tiêu thụ.

Thu 777 kg ma túy

Ngày 21.9, C04 và Cục phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Quốc phòng) đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các đơn vị địa phương phá chuyên án 825P, bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở, kho cất giấu ma túy ở Phú Thọ của Chu Anh Tuấn, Trịnh Thị Kiều, Nguyễn Thị Cúc, Hoàng Văn Sáng, thu 706 kg ma túy tổng hợp, một máy hút chân không và nhiều tài liệu có liên quan.

Cạnh đó, lực lượng chức năng triển khai 10 tổ công tác ở các tỉnh, thành, bắt giữ 11 đối tượng khác trong đường dây, thu giữ thêm hơn 70 kg ma túy tổng hợp.

Số ma túy cực lớn bị thu giữ ẢNH: L.A

Đến nay, ban chuyên án đủ căn cứ khởi tố 13 bị can liên quan đến tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia này, thu giữ 777 kg ma túy tổng hợp.



Quá trình điều tra, ban chuyên án xác định đối tượng Long tên thật là Trần Văn Quyết (40 tuổi, trú TP.HCM). Quyết có 2 lệnh truy nã của Công an TP.HCM về tội mua bán trái phép chất ma túy, đang lẩn trốn ở nước ngoài.

Quá trình trốn truy nã, Quyết cấu kết với một số đối tượng người Việt Nam tại nước ngoài hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn, trong đó có đường dây kể trên.