Thời sự

Khởi tố bị can sử dụng ma túy, lái ô tô gây tai nạn chết người

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
17/11/2025 20:11 GMT+7

Sau khi sử dụng ma túy, Hồ Thúc Minh Tiến điều khiển ô tô lưu thông trên tuyến QL1, theo hướng TP.Đà Nẵng đi TP.Huế. Khi đến xã Chân Mây - Lăng Cô, ô tô xảy ra tai nạn với xe máy, khiến một người tử vong.

Ngày 17.11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Thúc Minh Tiến (23 tuổi, ở P.Kim Long, TP.Huế) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Tiến là nghi phạm trong vụ sử dụng ma túy rồi lái xe ô tô gây tai nạn chết người.

TP.Huế: Khởi tố bị can sử dụng ma túy lái ô tô gây tai nạn chết người- Ảnh 1.

Hồ Thúc Minh Tiến tại thời điểm bị khởi tố

ẢNH: N.X.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 19.8, Hồ Thúc Minh Tiến điều khiển ô tô lưu thông trên tuyến QL1 theo hướng TP.Đà Nẵng đến TP.Huế. Khi đến Km 873+800, thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô thì xảy ra va chạm với một người dân đang điều khiển xe máy đi phía trước cùng chiều.

Hậu quả người điều khiển xe máy bị chấn thương sọ não, được đưa đi điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế. Đến ngày 28.8 nạn nhân này tử vong. Qua quá trình kiểm tra nhanh sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng xác định Tiến dương tính với chất ma túy.

Sau quá trình điều tra, Công an TP.Huế cũng xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông. Theo đó, do nạn nhân chuyển hướng xe không đảm bảo an toàn, đồng thời Hồ Thúc Minh Tiến điều khiển phương tiện trong tình trạng đã sử dụng chất ma túy, không giảm tốc độ để đảm bảo an toàn nơi có biển báo hiệu nguy hiểm dẫn đến va chạm giao thông.

