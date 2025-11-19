Phát hiện nhiều túi nghi ma túy khi đi nhặt củi dọc bờ biển

Ngày 19.11, Đồn biên phòng Triệu Vân (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị) cho biết đã lập biên bản tiếp nhận tin báo của người dân, về việc phát hiện nhiều túi ni lông chứa các viên nén nghi ma túy tổng hợp dạt vào bờ biển.

Vị trí phát hiện túi nghi đựng ma túy ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 18.11, ông Nguyễn Văn Hòa (38 tuổi, trú thôn Hà Tây, xã Nam Cửa Việt), trong lúc đi nhặt củi sau mưa lũ tại bãi biển khu vực thôn Hà Tây đã phát hiện một túi ni lông lớn. Bên trong có 10 túi nhỏ màu xanh và hồng, kích thước khoảng 6,5 cm x 9 cm, trên bề mặt in chữ “A”.

Các túi tang vật ẢNH: THANH LỘC

Nhận tin báo, lực lượng Đồn biên phòng Triệu Vân nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra, các túi này chứa nhiều viên nén màu hồng, nghi là ma túy tổng hợp, đã bị nước biển làm ướt, mềm và trộn lẫn, không thể đếm chính xác số lượng. Tổng khối lượng ước khoảng 300 gram, gồm cả bao gói và cát biển lẫn bên trong.

Đơn vị đã lập biên bản thu giữ, đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.