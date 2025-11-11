Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đồng Tháp: Bắt đôi nam nữ thuê nhà cất giấu ma túy và súng

Bắc Bình - Xuân Bình
11/11/2025 18:01 GMT+7

Công an Đồng Tháp kiểm tra hành chính căn nhà cho thuê tại P.Trung An, phát hiện đôi nam nữ dương tính ma túy, cùng tang vật nghi là ma túy đá cùng một khẩu súng kim loại.

Ngày 11.11, Công an P.Trung An (Đồng Tháp), cho biết đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an tỉnh Đồng Tháp) và Viện KSND Khu vực 1 tỉnh Đồng Tháp tạm giữ hai nghi phạm cùng tang vật gồm bịch tinh thể nghi ma túykhẩu súng, để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và vũ khí.

Đồng Tháp: Bắt đôi nam nữ thuê nhà cất giấu ma túy và súng- Ảnh 1.

Nghi phạm Lê Hoàng Nhật Linh

ẢNH: C.T.V.

Đồng Tháp: Bắt đôi nam nữ thuê nhà cất giấu ma túy và súng- Ảnh 2.

Nghi phạm Phan Thị Thùy Na

ẢNH: C.T.V.

Theo đó, tối 10.11, Công an P.Trung An kiểm tra hành chính một căn nhà cho thuê tại khu phố 8, P.Trung An, phát hiện Phan Thị Thùy N., (31 tuổi, xã Mỹ Thành, Đồng Tháp) và Lê Hoàng Nhật L., (23 tuổi, P.Tân An, tỉnh Tây Ninh) có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Khi kiểm tra, công an phát hiện trong phòng ngủ của N. có một bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Tiếp tục khám xét khu vực bếp, lực lượng chức năng phát hiện một vật bằng kim loại nghi là súng.

Theo điều tra ban đầu, căn nhà này được N. và L. thuê cùng ba người khác. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra chỉ có hai người này có mặt. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả N. và L. đều dương tính với chất ma túy.

Tin liên quan

Đồng Tháp: Bị chém đứt lìa bàn tay vì trêu vợ người khác

Đồng Tháp: Bị chém đứt lìa bàn tay vì trêu vợ người khác

Tức giận vì vợ bị trêu ghẹo, một người đàn ông dùng dao tự chế chém đứt lìa bàn tay người trêu vợ mình.

Khám phá thêm chủ đề

ma túy súng ma túy đá tàng trữ vũ khí đồng tháp dương tính ma túy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận