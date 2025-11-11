Đồng Tháp: Bắt đôi nam nữ thuê nhà cất giấu ma túy và súng

Ngày 11.11, Công an P.Trung An (Đồng Tháp), cho biết đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an tỉnh Đồng Tháp) và Viện KSND Khu vực 1 tỉnh Đồng Tháp tạm giữ hai nghi phạm cùng tang vật gồm bịch tinh thể nghi ma túy và khẩu súng, để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và vũ khí.

Nghi phạm Lê Hoàng Nhật Linh ẢNH: C.T.V.

Nghi phạm Phan Thị Thùy Na ẢNH: C.T.V.

Theo đó, tối 10.11, Công an P.Trung An kiểm tra hành chính một căn nhà cho thuê tại khu phố 8, P.Trung An, phát hiện Phan Thị Thùy N., (31 tuổi, ở xã Mỹ Thành, Đồng Tháp) và Lê Hoàng Nhật L., (23 tuổi, ở P.Tân An, tỉnh Tây Ninh) có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Khi kiểm tra, công an phát hiện trong phòng ngủ của N. có một bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Tiếp tục khám xét khu vực bếp, lực lượng chức năng phát hiện một vật bằng kim loại nghi là súng.

Theo điều tra ban đầu, căn nhà này được N. và L. thuê cùng ba người khác. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra chỉ có hai người này có mặt. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả N. và L. đều dương tính với chất ma túy.