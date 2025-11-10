Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Đồng Tháp: Cháy đường dây trung thế, lửa lan sang 4 nhà dân

Trần Ngọc
Trần Ngọc
10/11/2025 11:09 GMT+7

Đường dây điện trung thế ở P.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp bốc cháy, sau đó tàn lửa rơi xuống nhà dân khiến 4 căn nhà bị cháy, thiệt hại nhiều tài sản.

Sáng ngày 10.11, lãnh đạo Công ty Điện lực Đồng Tháp cho biết, công ty đã đến thăm hỏi, động viên người dân và phối hợp điều tra nguyên nhân xảy ra vụ cháy đường dây trung thế khu vực đường Trần Hưng Đạo, khóm An Thành, P.Hồng Ngự gây cháy lan sang 4 căn nhà dân gần đó.

Cháy đường dây trung thế cháy lan sang 4 căn nhà dân - Ảnh 1.

Vụ cháy dây điện trung thế khiến 4 căn nhà bị cháy lan, nhiều vật dụng của người dân bị cháy lan

ẢNH: CACC

Theo báo cáo nhanh của Công an P.Hồng Ngự, trước đó, khoảng 19 giờ 35 ngày 9.11 tại trụ điện số 61 đường Trần Hưng Đạo, khóm An Thành, P.Hồng Ngự xảy ra vụ cháy đường dây điện trung thế làm 1 người bị thương nhẹ; sau đó, lửa cháy lan sang nhà dân lân cận. 

Nhận được tin báo, Công an P.Hồng Ngự đã phối hợp Đội PCCC - CNCH Khu vực Hồng Ngự và người dân địa phương tiến hành chữa cháy. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hậu quả của vụ cháy khiến 4 căn bị cháy một phần, thiệt hại 3 xe máy và nhiều vật dụng trong nhà.

Cháy đường dây trung thế cháy lan sang 4 căn nhà dân - Ảnh 2.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tỉnh Đồng Tháp nỗ lực dập tắt đám cháy

ẢNH: CACC

Công an P.Hồng Ngự thông tin, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do sự cố trên đường dây điện trung thế, làm dây điện bị cháy nhiều đoạn dài trên tuyến gồm khu vực trụ điện số 61. Tại đây, dây điện bị cháy đứt rồi rơi xuống nhà dân gây ra vụ cháy nêu trên.

Cháy đường dây trung thế cháy lan sang 4 căn nhà dân - Ảnh 3.

Từ xa có thể nhìn thấy ngọn lửa của vụ cháy bốc lên cao

ẢNH: CTV

Theo lãnh đạo Công ty Điện lực Đồng Tháp, trong buổi tối trước khi xảy ra vụ cháy khu vực trên có xảy ra hiện tượng sét, có thể là nguyên nhân gây cháy đường dây trung thế.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được ngành chức năng địa phương phối hợp làm rõ.

