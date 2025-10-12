Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đồng Tháp: Cháy chợ Bình Hàng Tây, 9 ki ốt bị thiêu rụi

Thanh Quân
12/10/2025 10:39 GMT+7

Một vụ cháy chợ vừa xảy ra ở Đồng Tháp khiến 9 ki ốt và nhiều tài sản của tiểu thương bị thiêu rụi.

Sáng 12.10, tin từ Công an xã Bình Hàng Trung (Đồng Tháp) cho biết, vụ cháy chợ Bình Hàng Tây đã thiêu rụi 9 ki ốt của 7 hộ tiểu thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 sáng cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa bốc lên ở dãy ki ốt kinh doanh vải, quần áo và dụng cụ học sinh. Thời điểm vụ cháy được phát hiện, toàn bộ 9 ki ốt đang bốc cháy dữ dội.

Cháy chợ Bình Hàng Tây, 9 ki-ốt của tiểu thương bị thiêu rụi - Ảnh 1.

Nhiều ki ốt bên trong chợ bị cháy

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã Bình Hàng Trung cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở gồm 10 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, sử dụng nhiều dụng cụ chữa cháy để khống chế ngọn lửa.

Cháy chợ Bình Hàng Tây, 9 ki-ốt của tiểu thương bị thiêu rụi - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường khống chế đám cháy

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sau đó, Đội PCCC số 11 thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp điều 2 xe chữa cháy đến hỗ trợ dập lửa. Nhiều lực lượng khác cùng người dân địa phương cũng tham gia tiếp nước, di chuyển hàng hóa và hỗ trợ chữa cháy. Đến 2 giờ sáng, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Rất may, vụ cháy chợ không gây thiệt hại về người. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các hộ tiểu thương bị thiệt hại. Ngành chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy chợ.

Khám phá thêm chủ đề

cháy chợ vụ cháy chữa cháy Ngọn lửa đồng tháp chợ Bình Hàng Tây PCCC
