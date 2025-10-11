Đồng Tháp: Vụ sạt lở đê ở xã Hiệp Đức gây thiệt hại hơn 3,7 tỉ đồng

Ngày 11.10, tin từ UBND xã Hiệp Đức (Đồng Tháp), triều cường kết hợp mưa lớn trong 2 ngày 8 và 9.10 đã gây sạt lở đê, thiệt hại ước tính hơn 3,7 tỉ đồng.

Người dân và chính quyền địa phương xuyên đêm gia cố đê bị sạt lở ẢNH: C.T.V

Theo UBND xã Hiệp Đức, đợt triều cường vừa qua có mực nước dâng cao hơn cùng kỳ, khiến nhiều tuyến đê tại cù lao Tân Phong bị sạt lở và tràn nước. Tổng chiều dài sạt lở khoảng 296 m, thuộc các ấp Tân Bường A, Tân Bường B, Tân An, Tân Luông B và Tân Thiện.

Công tác gia cố đang được triển khai khẩn trương với kinh phí ước tính hơn 3 tỉ đồng. Toàn xã có khoảng 3.169 m đê bao bị tràn, gây ngập úng tạm thời trên diện tích 208 ha. Hiện, chưa ghi nhận thiệt hại lớn về sản xuất. Riêng diện tích ao nuôi cá của các hộ dân bị ảnh hưởng khoảng 509 m2, thiệt hại khoảng 680 triệu đồng.

Vụ sạt lở ở Hiệp Đức rạng sáng 5.10 ẢNH: THANH QUÂN

Ngoài ra, đợt triều cường này cũng gây thiệt hại nặng cho cây trồng, chủ yếu là diện tích sầu riêng đang cho trái và xử lý ra hoa.

Ông Phạm Công Trang, Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức, cho biết địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự, an ninh trật tự cơ sở và người dân tham gia gia cố đê suốt 3 ngày qua, sử dụng hơn 4.000 bao đất để vá đê tạm. Đồng thời, tiếp tục theo dõi sát diễn biến triều cường, ghi nhận thiệt hại sạt lở đê và báo cáo kịp thời để có phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân.

Trước đó, rạng sáng 5.10, trên địa bàn xã Hiệp Đức cũng xảy ra sạt lở trên tuyến đường huyện 54B, đoạn ven sông Ba Rài, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt hoàn toàn. Phần sạt lở có chiều dài khoảng 30 m, ăn sâu vào mặt đường, khiến phần lớn kết cấu mặt đường và ta luy bị đổ sụp xuống sông.