Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đồng Tháp: Vụ sạt lở đê ở xã Hiệp Đức gây thiệt hại hơn 3,7 tỉ đồng

Thanh Quân
Thanh Quân
11/10/2025 10:49 GMT+7

Theo thống kê của chính quyền địa phương, vụ sạt lở đê ở xã Hiệp Đức (Đồng Tháp) gây thiệt hại hơn 3,7 tỉ đồng.

Ngày 11.10, tin từ UBND xã Hiệp Đức (Đồng Tháp), triều cường kết hợp mưa lớn trong 2 ngày 8 và 9.10 đã gây sạt lở đê, thiệt hại ước tính hơn 3,7 tỉ đồng.

Đồng Tháp: Vụ sạt lở đê ở xã Hiệp Đức gây thiệt hại hơn 3,7 tỉ đồng - Ảnh 1.

Người dân và chính quyền địa phương xuyên đêm gia cố đê bị sạt lở

ẢNH: C.T.V

Theo UBND xã Hiệp Đức, đợt triều cường vừa qua có mực nước dâng cao hơn cùng kỳ, khiến nhiều tuyến đê tại cù lao Tân Phong bị sạt lở và tràn nước. Tổng chiều dài sạt lở khoảng 296 m, thuộc các ấp Tân Bường A, Tân Bường B, Tân An, Tân Luông B và Tân Thiện.

Công tác gia cố đang được triển khai khẩn trương với kinh phí ước tính hơn 3 tỉ đồng. Toàn xã có khoảng 3.169 m đê bao bị tràn, gây ngập úng tạm thời trên diện tích 208 ha. Hiện, chưa ghi nhận thiệt hại lớn về sản xuất. Riêng diện tích ao nuôi cá của các hộ dân bị ảnh hưởng khoảng 509 m2, thiệt hại khoảng 680 triệu đồng.

- Ảnh 2.

Vụ sạt lở ở Hiệp Đức rạng sáng 5.10

ẢNH: THANH QUÂN

Ngoài ra, đợt triều cường này cũng gây thiệt hại nặng cho cây trồng, chủ yếu là diện tích sầu riêng đang cho trái và xử lý ra hoa.

Ông Phạm Công Trang, Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức, cho biết địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự, an ninh trật tự cơ sở và người dân tham gia gia cố đê suốt 3 ngày qua, sử dụng hơn 4.000 bao đất để vá đê tạm. Đồng thời, tiếp tục theo dõi sát diễn biến triều cường, ghi nhận thiệt hại sạt lở đê và báo cáo kịp thời để có phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân.

Trước đó, rạng sáng 5.10, trên địa bàn xã Hiệp Đức cũng xảy ra sạt lở trên tuyến đường huyện 54B, đoạn ven sông Ba Rài, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt hoàn toàn. Phần sạt lở có chiều dài khoảng 30 m, ăn sâu vào mặt đường, khiến phần lớn kết cấu mặt đường và ta luy bị đổ sụp xuống sông.

Tin liên quan

UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo xử lý vụ nhà dân bị sạt lở xuống sông Tiền

UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo xử lý vụ nhà dân bị sạt lở xuống sông Tiền

Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở khiến nhiều nhà dân bị cuốn xuống sông Tiền, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có chỉ đạo xử lý vụ việc.

Khám phá thêm chủ đề

Sạt lở đồng tháp Triều cường sạt lở đê
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận