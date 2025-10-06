Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

8 trẻ nhập viện sau tiệc Trung thu: Sở Y tế Vĩnh Long nêu nguyên nhân

Nam Long
Nam Long
06/10/2025 22:42 GMT+7

Liên quan vụ 8 trẻ một trường mầm non ở Vĩnh Long nhập viện sau bữa tiệc tết Trung thu tại trường, Sở Y tế tỉnh này đã có thông tin nguyên nhân.

Tối 6.10, theo Sở Y tế Vĩnh Long, liên quan đến vụ 8 trẻ (thông tin ban đầu là 7 trẻ) mầm non nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói sau bữa tiệc tết Trung thu tại Trường mầm non 3 (P.Phước Hậu, Vĩnh Long), nguyên nhân ban đầu được xác định là do rối loạn tiêu hóa.

Sở Y tế Vĩnh Long thông tin nguyên nhân 8 trẻ nhập viện sau tiệc trung thu- Ảnh 1.

Trường mầm non 3 nơi xảy ra sự việc

ảnh: nam long

Ngày 3.10, Trường mầm non 3 tổ chức tiệc tết Trung thu cho 268 trẻ. Trong bữa sáng có súp thập cẩm; ăn nhẹ với bánh gạo, snack (do phụ huynh mang đến). Tiệc buffet có nhiều món chiên, xào, trái cây, sữa chua, nước cam, trà chanh; bữa ăn phụ có chuối cau; bữa xế có cơm bì, canh rong biển.

Đến khoảng 14 giờ 30 phút, có 8 trẻ (từ 2 đến 5 tuổi) phải nhập viện theo dõi với các triệu chứng đau bụng, nôn ói. Hiện sức khỏe tất cả các trẻ đều ổn định, không có trường hợp nặng. Đến 9 giờ ngày 6.10, có 6 trẻ đã xuất viện, còn 2 trẻ đang được tiếp tục theo dõi tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long.

Sau khi xảy ra sự việc, Sở Y tế đã chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm khẩn trương phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Long, UBND và Trạm Y tế P.Phước Hậu tiến hành điều tra, xác minh, giám sát và hỗ trợ nhà trường, gia đình trong công tác chăm sóc, theo dõi sức khỏe trẻ.

 Theo kết quả điều tra ban đầu, bếp ăn tập thể của Trường mầm non 3 do nhà trường tự tổ chức nấu ăn, có đầy đủ hồ sơ pháp lý, giấy khám sức khỏe, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, sổ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thực phẩm theo quy định.

Sở Y tế Vĩnh Long thông tin nguyên nhân 8 trẻ nhập viện sau tiệc trung thu- Ảnh 2.

Đã có 6 trẻ được xuất viện

ảnh: nam long

Qua kiểm tra thực tế, bếp ăn bố trí theo nguyên tắc phòng tránh nhiễm chéo nhưng còn một số tồn tại về cơ sở vật chất như hệ thống thoát nước chưa kín, khu sơ chế bố trí thấp, phòng thay đồ bảo hộ có chứa vật dụng không liên quan.

Sở Y tế Vĩnh Long xác định, các triệu chứng lâm sàng cho thấy đây chưa phải là vụ ngộ độc thực phẩm tập thể mà là rối loạn tiêu hóa liên quan đến việc trẻ nhỏ sử dụng nhiều món ăn trong ngày (nướng, chiên, xào, thức uống…) trong cùng một khoảng thời gian ngắn.

Tin liên quan

Vĩnh Long: 7 trẻ mầm non nhập viện sau bữa tiệc tết Trung thu tại trường

Vĩnh Long: 7 trẻ mầm non nhập viện sau bữa tiệc tết Trung thu tại trường

Sau khi tham dự bữa tiệc tết Trung thu tại trường mầm non ở Vĩnh Long, 7 trẻ nhập viện với các triệu chứng đau bụng, ói...

Khám phá thêm chủ đề

Vĩnh Long Sở Y tế Vĩnh Long Trường mầm non 3 Rối loạn tiêu hóa đau bụng nôn ói An toàn thực phẩm Trung thu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận