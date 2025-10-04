Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Vĩnh Long: 7 trẻ mầm non nhập viện sau bữa tiệc tết trung thu tại trường

Nam Long
Nam Long
04/10/2025 22:01 GMT+7

Sau khi tham dự bữa tiệc tết trung thu tại trường mầm non ở Vĩnh Long, 7 trẻ nhập viện với các triệu chứng đau bụng, ói...

Tối 4.10, bà Hồ Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long, xác nhận sự việc và cho biết, tình trạng của 7 trẻ trên đã ổn định, các đơn vị đang tiếp tục làm rõ vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm.

- Ảnh 1.

Bác sĩ đang theo dõi sức khỏe các bé nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Ảnh: nam long

Theo đó, ngày 3.10, Trường M.N 3 (P.Phước Hậu, Vĩnh Long - trước đây là P.3, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) tổ chức tiệc tết trung thu cho các bé đang theo học tại đây.

Sau bữa tiệc, tối cùng ngày có 7 bé phải nhập viện, trong đó, có 6 bé nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long với các triệu chứng đau bụng, ói, nhưng không sốt, không tiêu chảy. Qua khai thác được biết các bé ăn bữa trưa tại trường sau đó xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm trên.

Hiện tại, sức khỏe các bé đã ổn định nhưng vẫn đang được theo dõi sức khỏe. 

Theo người nhà các bệnh nhi, sau khi xảy ra sự việc phía nhà trường cùng chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các bé.

Theo lãnh đạo P.Phước Hậu, hiện tại chưa rõ các bé ăn gì trong hôm đó, các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.

