Cà Mau: Đề nghị công an điều tra trẻ 2 tuổi nghi bị bạo hành

Tối 6.11, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó chủ tịch UBND xã Gành Hào (Cà Mau), cho biết xã vừa có báo cáo gửi Sở GD-ĐT vụ nghi bạo hành trẻ em, xảy ra tại Nhóm trẻ tư thục Ái Linh ở ấp 3, xã Gành Hào.

Cháu V.A.N nghi bị bạo hành gây bầm tím ở vùng lưng ẢNH: CTV

Theo đó, ngày 28.10, cháu V.A.N (2 tuổi, ngụ xã Gành Hào) đang theo học tại nhóm trẻ nêu trên nghi bị bạo hành gây bầm vùng mặt, lưng, chân. Vụ việc được phụ huynh cung cấp hình ảnh và báo cáo đến cơ quan chức năng.

Anh V.Y.K (cha cháu bé) cho biết gia đình đi làm xa, khi nghe tin phải tức tốc chạy về chăm con. Từ khi bị đánh đến nay, bé thường hoảng loạn khi gặp người lạ, đêm ngủ hay giật mình, khóc thét và gọi tên cô giáo. Anh K. yêu cầu vụ việc được cơ quan chức năng xử lý nghiêm để tránh những đứa trẻ khác bị bạo hành.

Cháu V.A.N nghi bị bạo hành gây thương tích ở chân ẢNH: CTV

Theo ông Nguyễn Hùng Cường, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, UBND xã Gành Hào đã phân công cán bộ cùng chuyên viên phụ trách giáo dục, công an xã, hiệu trưởng Trường mẫu giáo Sao Biển (đơn vị phụ trách quản lý nhóm trẻ trên) đến cơ sở nhóm trẻ để xác minh và nắm bắt tình hình.

Qua làm việc, xác định người quản lý nhóm trẻ có hành vi bạo hành trẻ em. Sau đó, UBND xã Gành Hào đã phối hợp công an xã và nhà trường tiếp tục rà soát, xác minh; đồng thời làm việc với phụ huynh có trẻ bị bạo hành và từ các nguồn tin có liên quan. UBND xã Gành Hào nhận thấy có dấu hiệu bạo hành trẻ như đã phản ánh.

UBND xã Gành Hào đã ra thông báo tạm dừng hoạt động Nhóm trẻ tư thục Ái Linh. Đồng thời, chuyển vụ việc đến Công an xã tiếp tục điều tra, làm rõ. Sau khi có kết quả điều tra, tùy vào mức độ, sẽ thực hiện biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.

UBND xã Gành Hào cũng chỉ đạo Phòng Văn hóa và Xã hội xã phối hợp với Trường mẫu giáo Sao Biển đến nhà thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé V.A.N. Gia đình thống nhất đưa bé đi khám ở bệnh viện và cung cấp kết quả khám bệnh, đề nghị công an xã sớm làm rõ hành vi bạo hành trẻ em.

Ngoài ra, UBND xã chỉ đạo Trường mẫu giáo Sao Biển hỗ trợ phụ huynh trong việc tạm thời sắp xếp, tiếp nhận trẻ trong thời gian nhóm trẻ tạm dừng hoạt động khi phụ huynh có nhu cầu. Được biết, Nhóm trẻ tư thục Ái Linh hiện trông giữ 14 trẻ; trong đó có 7 trẻ từ 24 – 36 tháng tuổi; 7 trẻ từ 3 - 5 tuổi. Giấy phép hoạt động, do UBND TT.Gành Hào, H.Đông Hải (Bạc Liêu cũ) cấp ngày 9.11.2018.