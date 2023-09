Vụ bé 20 tháng tuổi tử vong bất thường: Khởi tố chủ cơ sở Nhóm trẻ Minh Ngọc

Liên quan vụ bé 20 tháng tuổi tử vong bất thường, ngày 18.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành (An Giang) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Phan Ngọc Minh Thư (32 tuổi, chủ cơ sở giữ trẻ Nhóm trẻ Minh Ngọc ở xã Vĩnh Hanh, H.Châu Thành) để điều tra về hành vi vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

Bị can Phan Ngọc Minh Thư khai nhận nội dung vụ việc với công an CACC

Theo điều ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 25.5, chị Nguyễn Thị T. (34 tuổi, ngụ xã Cần Đăng, H.Châu Thành) đưa con trai là N.H.B (20 tháng tuổi) đến gửi tại cơ sở giữ trẻ Nhóm trẻ Minh Ngọc.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày (25.5), Thư gọi cho chị T. đến đón B. Khi chị T. cùng người nhà đến đón, thấy bé B. có biểu hiện ngất xỉu nên đưa bé đi cấp cứu, nhưng bé đã tử vong trước khi đến Trung tâm y tế H.Châu Thành.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, bé B. tử vong do sốc mất máu cấp vì chấn thương bụng kín, đứt vỡ động mạch mạc treo.



Quá trình điều tra xác định, Thư giữ trẻ khi chưa được cấp giấy phép theo quy định, không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn giữ trẻ.