Bình Dương: Khởi tố bị can chích điện vợ vì ghen tuông

Ngày 12.9, Viện KSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT cùng cấp đối với Hồ Văn Trí (44 tuổi, ngụ An Giang) để điều tra về hành vi giết người. Trí là người chích điện vợ và dùng dao đâm vợ, là chị N.T.L (39 tuổi, ngụ An Giang) do ghen tuông.

Theo điều tra, Trí và chị N.T.L là vợ chồng, thuê phòng trọ ở P.Khánh Bình, TP.Tân Uyên (Bình Dương) để đi làm công nhân. Thời gian gần đây, Trí nghi ngờ chị L. có nhân tình nên xảy ra ghen tuông, cãi vã. Sáng 2.9, trong lúc ở phòng trọ, Trí và chị L. tiếp tục xảy ra cự cãi.

Sau đó, Trí lấy dây điện cắm vào ổ cắm có điện rồi dùng đầu dây còn lại chích vào người chị L.

Hiện trường Trí dùng dây điện chích vào người chị L. H.G

Bị điện giật, chị L. quyết liệt kháng cự thì bị Trí dùng dao đâm nhiều nhát vào người gây thương tích. Lúc này người con trai (14 tuổi) đang ngủ trên gác phòng trọ, thấy mẹ đau đớn, la hét đã chạy xuống mở cửa cho mẹ chạy ra ngoài, kêu cứu.

Chị L. được những người xung quanh đưa đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời hiện đã qua khỏi nguy kịch.

Sau khi gây án, Trí bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an tỉnh Bình Dương đã đến khám nghiệm hiện trường, vận động Trí ra đầu thú sau khi chích điện vợ và đâm vợ nhiều nhát.