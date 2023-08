Khởi tố 5 bị can dùng hung khí, gây thương tích nhiều người khi đi đòi nợ

Ngày 21.8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam đối với 5 bị can để điều tra về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, khi nhóm này dùng hung khí đi đòi nợ.

Các bị can gồm: Nguyễn Hữu Tú (32 tuổi); Đỗ Xuân Trường (18 tuổi); Bùi Quang Khải, Đỗ Văn Dũng và Trần Tuấn Anh (cùng 19 tuổi), đều trú tại P.Tứ Minh, TP.Hải Dương.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 1.5, nhóm của Tú đến nhà anh Vũ Văn Sơn (34 tuổi, trú tại 62 Thượng Đạt, P.Tứ Minh) để đòi nợ khoản tiền anh Sơn đã vay trước đó của Tú.

Các bị can Trần Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Tú, Đỗ Văn Dũng, Đỗ Xuân Trường, Bùi Quang Khải (từ trên xuống dưới, từ trái qua phải) tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Lúc này, anh Sơn không có nhà, mà đang ăn tại quán của ông Phạm Văn Dưa (61 tuổi, trú tại 64 Thượng Đạt, P.Tứ Minh). Tại đây nhóm của Tú xảy ra mâu thuẫn với anh Sơn, chủ quán và một số người thân của gia đình ông Dưa.

Sau đó, nhóm của Tú về nhà lấy hung khí, gồm 1 thanh kiếm và 2 con dao mèo, quay lại nhà ông Dưa gây sự. Tại đây, 2 bên xảy ra va chạm dẫn đến đánh nhau, khiến ông Dưa và một số người thân gia đình ông bị thương phải đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu.

Kết quả giám định pháp y cho thấy, các nạn nhân có tỷ lệ thương tật từ 20 - 46%. Vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây hoang mang lo sợ cho người dân trong khu dân cư.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Dương tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các hành vi vi phạm của các đối tượng khác có liên quan.