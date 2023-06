Nhậu đám giỗ từ trưa đến tối, gây sự đánh anh trai chấn thương sọ não

Ngày 1.6, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án đánh anh trai chấn thương sọ não vì mâu thuẫn gia đình. HĐXX tuyên phạt Huỳnh Kim Tính (37 tuổi, ngụ tổ 6, P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 13 năm tù về tội giết người.

Huỳnh Kim Tính lãnh án về tội giết người NGUYỄN TÚ

Theo cáo trạng, trưa 24.8.2022, Tính cùng cha và anh trai là H.K.Q (47 tuổi) đi ăn đám giỗ họ hàng ở P.Mân Thái, Q.Sơn Trà. Cha và anh Q. về trước. Tính nhậu đến tối cùng ngày mới về nhà, thấy cha và anh Q. nhậu trước sân nên nói cả hai dọn bàn nhậu để Tính ngủ.

Thấy Tính say và gây sự nên hai người dọn bàn sang chỗ khác. Tính đi theo, mắng anh Q. về việc anh trai thường xuyên rủ cha đã lớn tuổi ăn nhậu. Trong lúc hai anh em cãi nhau, Tính cầm ly thủy tinh đánh mạnh vào sau gáy anh Q., anh Q. cũng cầm ly đánh lại vào vai Tính.

Mọi người can ngăn, anh Q. bỏ đi xuống bếp. Tính chạy theo lấy kéo đâm trúng vùng má và cổ anh trai. Anh Q. ôm Tính lại, hai người giằng co thì anh Q. bị kéo cắt rách tay. Gia đình tiếp tục can ngăn, đưa anh Q. đi cấp cứu. Hậu quả, anh Q. bị chấn thương sọ não, các vết thương phần mềm ở má, cổ, tay… với thương tích 9%.

Theo HĐXX, Tính có 2 tiền án tổng cộng 11 năm tù về tội cố ý gây thương tích, từ nhỏ đã bị đưa vào trường giáo dưỡng do nhiều lần vi phạm pháp luật.

Trong vụ án này, Tính dùng ly thủy tinh đánh anh trai vào đầu, dùng kéo đâm vào mặt, cổ là những vùng trọng yếu của cơ thể, nguy hiểm đến tính mạng, gây chấn thương sọ não cho anh Q., nên cấu thành tội giết người.