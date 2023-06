An ninh, trật tự toàn tỉnh Đắk Lắk trở lại trạng thái bình thường

Sáng 14.6, trao đổi với Thanh Niên, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết trong đêm 13.6, thêm một đối tượng tham gia vụ tấn công 2 trụ sở xã ở H.Cư Kuin ra đầu thú. Như vậy, tính đến hết ngày 13.6 đã có 43 đối tượng bị bắt, 3 đối tượng ra đầu thú.



Theo trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk báo cáo tình hình an ninh, trật tự toàn tỉnh đã trở lại trạng thái bình thường HOÀNG BÌNH

Trung tướng Xô cho hay, lực lượng chức năng vẫn đang truy bắt triệt để nhóm đối tượng, đồng thời tiếp tục kêu gọi những người "lầm đường, lạc lối" ra tự thú để được hưởng khoan hồng.

Theo người phát ngôn Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk báo cáo tình hình an ninh, trật tự toàn tỉnh đã trở lại trạng thái bình thường. Các sinh hoạt xã hội thường lệ không có gì thay đổi, nhịp sống thường ngày trở lại không khí như những ngày trước khi xảy ra vụ việc.

Một số đối tượng bị bắt giữ CAND

Trước đó, rạng sáng 11.6, một nhóm người dùng súng, vũ khí tấn công, đập phá trụ sở UBND và phòng làm việc của công an 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur (H.Cư Kuin) cùng một số người đi đường.

Vụ việc khiến đại úy Trần Quốc Thắng, cán bộ Công an xã Ea Tiêu; thượng úy Hà Tuấn Anh, cán bộ Công an xã Ea Tiêu; đại úy Hoàng Trung, cán bộ Công an xã Ea Ktur; thượng úy Nguyễn Đăng Nhân, cán bộ Công an xã Ea Ktur; ông Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Ktur, và ông Nguyễn Văn Dũng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, cùng 3 người dân tử vong.

Vụ việc cũng khiến đại úy Lê Kiên Cường (35 tuổi), cán bộ Công an xã Ea Ktur, và thượng úy Đàm Đình Bốp (30 tuổi), Phó trưởng Công an xã Ea Ktur, bị thương nặng.

Hung khí các đối tượng dùng để gây án CAND

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và các cục nghiệp vụ vào cuộc truy bắt nhóm tội phạm. Quá trình truy bắt, lực lượng chức năng đã thu nhiều vũ khí như dao, súng mà nhóm này dùng để gây án, trong đó có một số súng quân dụng. Lực lượng chức năng cũng giải cứu thành công 2 con tin và tính đến tối 11.6 đã xác định không còn ai bị nhóm tội phạm bắt làm con tin.