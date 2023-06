Xem nhanh 20h ngày 13.6: Đã bắt 45 người trong vụ việc ở Đắk Lắk | 2 cán bộ công an đang hồi phục

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 13.6 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Truy bắt nhóm tấn công trụ sở công an ở Đắk Lắk: Đã bắt 45 nghi phạm

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết trong ngày 13.6.2023, Công an tỉnh Đắk Lắk, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và các đơn vị liên quan đã bắt giữ thêm 6 nghi phạm trong vụ dùng súng tấn công 2 trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), nâng tổng nghi phạm bị bắt giữ lên con số 45.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết lực lượng chức năng đang siết chặt vòng vây để bắt triệt để những nghi phạm liên quan đến vụ việc.

Theo người phát ngôn của Bộ Công an, song song với việc truy bắt, lực lượng chức năng kêu gọi những nghi phạm đang bỏ trốn chủ động ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Xử phạt người đưa tin xuyên tạc về vụ tấn công trụ sở công an ở Đắk Lắk

Ngày 13.6.2023, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết một người đàn ông 38 tuổi (ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) vừa bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân.

Trước đó, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vào khoảng 11 giờ ngày 11.6, người này sử dụng Facebook cá nhân chia sẻ thông tin về vụ nhóm người tấn công trụ sở công an ở Đắk Lắk kèm với nội dung bình luận sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức.

Theo chân đội sửa xe đêm miễn phí ở Ninh Thuận: Xa mấy cũng đi

Một nhóm gồm 12 thành viên ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận), đã thành lập đội cứu hộ xe miễn phí, giúp những người đi đường bị hỏng lốp xe, hết xăng,… giữa đêm khuya.

Anh Đỗ Ngọc Tân (30 tuổi) là trưởng nhóm cứu hộ xe miễn phí ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận). Trước đây, anh là nhân viên vệ sinh môi trường rồi sau đó chuyển hướng sau kinh doanh. Đầu năm 2023, cuộc gọi của nữ đồng nghiệp cũ vào giữa đêm khuya nhờ hỗ trợ vì xe bị hư hỏng giữa đường đã khiến anh nảy ra ý tưởng lập đội cứu hộ giúp người đi đường bị hư hỏng xe, hết xăng giữa đường vào ban đêm.

Ban đầu đội chỉ có 4 thành viên, dần dần hình ảnh lan tỏa trên mạng xã hội, đến nay thu hút 12 thành viên tham gia, hoạt động từ 18 giờ đến 23 giờ mỗi ngày. Các thành viên của đội có người là thợ sửa xe máy, sửa xe ô tô; có người làm nghề xây dựng hay công nhân,… nhưng đều có chung tấm lòng muốn làm việc thiện, giúp ích cho đời.

