Xem nhanh 20h ngày 11.6: Vụ dùng súng tấn công trụ sở công an | Đau đầu chuyện gửi xe ở công viên

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 11.6 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Đã bắt 16 nghi phạm, giải cứu 2 con tin trong vụ nổ súng ở Đắk Lắk

Trao đổi với Thanh Niên, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết tính đến 17 giờ 30 ngày 11.6, lực lượng chức năng đã bắt giữ 16 nghi phạm liên quan đến vụ 2 trụ sở công an ở Đắk Lắk bị tấn công bằng súng khiến nhiều người thương vong.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn giải cứu an toàn 2 người dân bị nhóm nghi phạm bắt giữ làm con tin và 1 con tin khác tự giải thoát. Lực lượng chức năng xác định không còn người dân nào đang bị nhóm tội phạm bắt giữ.

Trung tướng Tô Ân Xô cho hay, lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những người liên quan còn lại.

Trước đó, trung tướng Tô Ân Xô cho hay, Bộ Công an nhận được báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk về việc sáng sớm 11.6, một nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công vào trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur (H.Cư Kuin, Đắk Lắk).

Vụ tấn công khiến một số cán bộ công an, cán bộ xã và người dân tử vong và bị thương.

Công viên rộng 10 héc ta ở TP.HCM không có bãi giữ xe suốt 2 năm

Khi đến các công viên, người dân chỉ cần bỏ ra vài ngàn đồng cho các bãi xe để có được sự an tâm. Thế nhưng, nhiều người khi đến công viên Gia Định (ở quận Phú Nhuận, TP.HCM) lại chọn cách đậu xe dưới lòng đường và dùng khóa, xích để tự giữ xe.

Thực trạng này cũng xảy ra tại công viên Văn Lang (ở quận 5, TP.HCM). Dù ngay cạnh công viên này có một bãi giữ xe nhưng nhiều người vẫn chọn đậu xe dưới lòng đường và trên vỉa hè, bất chấp biển cấm đậu xe được đặt khắp nơi.

Trong khi đó, tại công viên Hoàng Văn Thụ (ở quận Tân Bình, TP.HCM), dù nhiều người mong muốn bỏ tiền ra để khỏi lo bị mất trộm xe cũng không được, bởi lẽ các bãi giữ xe trong công viên này đã ngừng hoạt động hơn 2 năm nay. Người dân phải chọn cách khóa xe bằng dây xích và ổ khóa, khóa xe vào rào chắn, hay thậm chí là khóa xe vào gốc cây.

Bắt Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên liên quan vụ chuyến bay giải cứu

Trưa 11.6, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án "nhận hối lộ" xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với công dân Trần Tùng (45 tuổi, trú tại Thái Nguyên) về tội "nhận hối lộ", quy định tại điều 354 bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Công an, bị can Trần Tùng là Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên. Các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên đã được thực thi, sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.

