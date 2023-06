Xem nhanh 20h ngày 12.6: Diễn biến điều tra vụ tấn công ở Đắk Lắk | Hà Nội ngập sau cơn mưa đầu mùa

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 12.6 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang thăm hỏi nạn nhân vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk

Ngày 12.6.2023, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác trung ương đến viếng các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và động viên, chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ một nhóm nghi phạm tấn công hai trụ sở Công an xã tại huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk).

Tại buổi thăm viếng, Phó thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình những người bị nạn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc điều tra, xử lý các đối tượng liên quan.

Cũng trong ngày 12.6, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên thăm hỏi, động viên thượng úy Đàm Đình Bốp (30 tuổi, là Phó trưởng Công an xã) và đại úy Lê Kiên Cường (35 tuổi, cán bộ Công an xã Ea Ktur - một trong hai xã có trụ sở công an bị tấn công).

Phó thủ tướng đã chỉ đạo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tạo mọi điều kiện tốt nhất về y tế trong việc điều trị, chăm sóc cho 2 cán bộ công an này.

Bắt 26 nghi phạm vụ tấn công 2 trụ sở công an xã ở Đắk Lắk

Liên quan đến vụ nhóm người tấn công 2 trụ sở công an xã tại tỉnh Đắk Lắk vào sáng sớm 11.6.2023, trong diễn biến mới của vụ việc, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết tính đến 11 giờ 30 phút ngày 12.6, lực lượng chức năng đã bắt giữ 26 nghi phạm liên quan đến vụ việc.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ một số vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC.

Trung tướng Tô Ân Xô cho hay, lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những người liên quan còn lại.

Mưa đầu mùa Hà Nội, dân hết chống nóng chuyển sang…chống ngập

Khoảng 12 giờ ngày 12.6, một cơn mưa lớn bắt đầu xuất hiện ở khu vực phía tây TP.Hà Nội rồi nhanh chóng bao trùm các quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân... Mưa lớn và kéo dài đã khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập úng.

Mưa đầu mùa Hà Nội, dân hết chống nóng chuyển sang…chống ngập

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 12 và 13.6, khu vực Bắc bộ, Trung bộ vẫn có nắng nóng vào ban ngày, đến chiều và tối sẽ có mưa rào và giông. Từ ngày 13 - 14.6, mưa ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có xu hướng gia tăng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

